Gli ascolti tv del martedì con Rai 1 che ricorda Domenico Modugno – col film tv interpretato da Beppe Fiorello – a 30 anni esatti dalla sua scomparsa.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 – Pallavolo femminile (21:00 – 22:30) ha ottenuto 3.785.000 telespettatori, share 23,06%; a seguire Tuffi F (22:32 – 22:48) 2.704.000, 19,82. Su Rai 1 il film Volare – La grande storia di Domenico Modugno ha registrato 1.519.000 telespettatori, share 11,31%. Su Canale 5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7 ha registrato 1.371.000 telespettatori, share 11,33%. Su Rai 3 Filorosso Revolution ha ottenuto nella presentazione 329.000 telespettatori, share 1,97% e nel programma 325.000, 2,71%. Su Italia 1 Le Iene presentano Inside ha registrato nella presentazione 656.000, 3,89%, e nel programma 525.000 telespettatori, share 5,11%. Su Rete 4 Delitti ai Caraibi ha registrato 538.000 telespettatori, share 3,32%, e 558.000, 4,72%. Su La7 In onda ha ottenuto 429.000 telespettatori, share 2,81%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ha registrato 296.000 telespettatori, share 1,89%. Su Nove il film Rocky IV è stato visto da 301.000 telespettatori, share 2,04%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè Extra 1.877.000, 11,22%; Paperissima Sprint su Canale 5 1.754.000 telespettatori, share 10,55%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 452.000, 2,97% e a seguire Caro marziano 627.000, 3,97%; Un posto al sole 1.302.000, 7,73%. NCIS su Italia 1 registra 945.000 telespettatori, share 5,76% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 532.000 telespettatori, share 3,32%, e 557.000, 3,29%. Su La7 In onda ha fatto registrare 668.000 telespettatori, share 4,01%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 327.000 telespettatori, share 1,97% e su Nove Cash or Trash ha registrato 372.000 telespettatori, share 2,23%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 1.757.000, 16,70%, e nel game un netto di 2.387.000, 18,64%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.216.000 telespettatori, share 12,40% e nel game un netto di 1.723.000, 14,19%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 ha ottenuto un netto di 1.507.000, 13,09%: nel dettaglio Atletica leggera (19:32 – 20:25) 2.474.000, 17,47%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 381.000 telespettatori, share 2,71%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 433.000 telespettatori, share 2,94%, mentre su La7 Padre Brown 120.000, 1,01%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 427.000 telespettatori, share 13,43%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 588.000, 13,46%; a seguire Camper in viaggio 671.000, 11,24%, Camper 1.255.000, 12,86%. Su Rai 2 Qui Parigi 355.000, 9,84% e 515.000, 12,64%; Olimpiadi Parigi 2024 (08:55 – 12:56) ha registrato un netto di 824.000, 17,69%: nel dettaglio Pallavolo F Cina – Turchia 679.000, 17,09%, Tuffi un netto di 1.085.000, 22,28%, Atletica Leggera un netto di 1.684.000, 24,06%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 105.000, 2,50%, nel programma 141.000, 3,48%, e nel segmento Extra 115.000, 2,92%; Elisir estate – Il meglio di 101.000, 2,25%, Il commissario Rex 160.000, 2,86%. dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 303.000, 3,25%. e 271.000, 2,44%; Passato e Presente 317.000, 2,59%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 716.000 telespettatori, share 17,87% e 592.000, 14,14%, con Forum a 1.012.000, 13,86%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 250.000 telespettatori, share 3,78% e su Rete 4 Everywhere I Go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con 57.000 telespettatori, share 1,18% e dopo il Tg Detective in corsia 192.000, 1.90%, e 344.000, 2,87%. La7 ha ottenuto con Omnibus 135.000 telespettatori, share 3,59%, nel segmento News 125.000, 4,29% e nel Dibattito 116.000, 2,84%; quindi Coffee Break 85.000, 2% e L’aria che tira 166.000, 2,98% e L’aria che tira Oggi 281.000, 2,79%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Un passo dal cielo 982.000, 9,83%; Estate in diretta nel segmento Start 908.000, 10,56%, nella presentazione 1.266.000, 14,92%, e nel programma 1.419.000, 15,79%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 (13:30 – 18:03) un netto di 1.200.000, 12,64%: nel dettaglio Canoa 2.077.000, 17,05%, Pallanuoto F (14:05 – 16:39) un netto di 1.408.000, 14,38%, Beach Volley un netto di 1.029.000, 12,09%. Su Rai 3 Il Provinciale 403.000, 4,30%, Di là dal fiume e tra gli alberi 354.000, 4,12%; Overland 537.000, 6,30%, Geo magazine 627.000, 6,63%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.895.000 telespettatori, share 15,77%, Endless Love 1.804.000, 16,70%, The Family 1.569.000, 16,12%; La promessa 1.544.000, 17,55%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.179.000, 13,91%, nella seconda 1.045.000, 11,88% e nei saluti 1.025.000, 10,82%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 484.000 telespettatori, 4,32%, mentre The Mentalist 336.000, 3,87%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 616.000 telespettatori, 5,88% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 387.000, 4,25%, e il film Sette donne per una strage un netto di 242.000, 2,73%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 161.000, 1,65%; il film Amore mio aiutami 93.000, 1,05%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Il mondo con gli occhi di Overland ha registrato 285.000 telespettatori, share 5,26%. Su Rai 2 Notti Olimpiche ha registrato 1.364.000 telespettatori, share 15,56%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 209.000, 3,66%. Su Italia 1 Zelig Lab ha registrato 221.000, 7,10%. Su Rete 4 il film Dr. Knock un netto di 109.000, 2,27%. Su La7 il film Tutti dicono I love you 91.000, 1,24%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.335.000, 18,98%; ore 20:00 2.641.000, 17,54%.

2.335.000, 18,98%; 2.641.000, 17,54%. Tg2 ore 13:00 2.451.000, 21,21%; ore 20:30 1.944.000, 12,27%.

2.451.000, 21,21%; 1.944.000, 12,27%. Tg3 ore 14:30 1.197.000, 11,28%; ore 19:00 1.152.000, 10,02%.

1.197.000, 11,28%; 1.152.000, 10,02%. Tg5 ore 13:00 2.322.000, 19,87%; ore 20:00 2.285.000, 14,95%.

2.322.000, 19,87%; 2.285.000, 14,95%. Studio Aperto ore 12:25 843.000, 8,48%; ore 18:30 424.000, 4,37%.

843.000, 8,48%; 424.000, 4,37%. Tg4 ore 12.00 250.000, 3,37%; ore 18:55 377.000, 3,27%.

250.000, 3,37%; 377.000, 3,27%. Tg La7 ore 13:30 528.000, 4,30%; ore 20:00 726.000, 4,76%.

Dati AUDITEL™