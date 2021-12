Gli ascolti tv di un martedì di campionato, con gli anticipi in prima serata che modificano un po’ l’andamento della serata. Sostanziale testa a testa tra Ammiraglie, con il film in prima tv di Canale 5, Il richiamo della foresta, che ha la meglio sulla replica de La stagione della caccia per poco meno di 50.000 telespettatori, in media. Terza piazza per Le Iene Show, seguito praticamente a pari merito da DiMartedì (1.105.000) e Il Collegio (1.101.000). Sostanziale pareggio anche per Fuori dal coro e Cartabianca.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film tv La stagione della caccia – C’era una volta Vigata ha registrato 2.804.000 telespettatori, share 13,27%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.087.000 telespettatori, share 20,65%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3189.000 telespettatori, share 18,94% e nel game un netto di 4389.000, 22,40%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.058.000 telespettatori, share 18,94%. Storie italiane nella prima parte 963.000, 18,73% e nella seconda 915.000, 15,21%. È sempre Mezzogiorno 1.522.000, 14,73%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.767.000, 14,14%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.003.000, 18,45%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.057.000, 17,78% e nel programma 2.382.000, 17,72%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 761.000 telespettatori, share 8,17%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.129.000, 22,81%; ore 20:00 5.340.000, 23,52%.

