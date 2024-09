Ascolti tv martedì 3 settembre 2024: Màxima chiude a 1,8 mln (14%), Ciao Darwin 9 a 1,5 mln (14%)

Gli ascolti tv di un martedì che vede il ritorno di alcuni talk politici in prima serata, mentre i programmi in striscia cercano di carburare.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la miniserie Màxima ha registrato 1.778.000 telespettatori, share 13,74%. Su Canale 5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7 ha registrato 1.530.000 telespettatori, share 14,21%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 ha ottenuto un netto di 873.000 telespettatori, share 5,13% e a seguire Perle di sport 700.000, 4,51%; SportAbilia Speciale ha registrato 534.000 telespettatori, share 4,03%. Su Italia 1 il film Sherlock Holmes ha registrato un netto di 769.000 telespettatori, share 5,39%. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca ha registrato 727.000 telespettatori, share 6,39%. Su La7 In onda ha ottenuto 693.000 telespettatori, share 4,47%. Su Rai 3 Filorosso Revolution ha ottenuto nella presentazione 500.000 telespettatori, share 2,89% e nel programma 415.000, 3,25%.Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 2024 (live) ha registrato 449.000 telespettatori, share 3,20%. Su Nove il film La preda perfetta è stato visto da 356.000 telespettatori, share 2,58%. Su Real Time Primo Appuntamento, prima puntata, 342.000, 2,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Affari Tuoi 4.077.000, 22,94%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.221.000 telespettatori, share 12,47%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 796.000, 4,86% e a seguire Caro marziano 957.000, 5,57%; Un posto al sole 1.243.000, 6,91%. NCIS su Italia 1 registra 1.288.000 telespettatori, share 7,30% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 699.000 telespettatori, share 4,03% e 750.000, 4,17%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.288.000 telespettatori, share 7,30%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 378.000 telespettatori, share 2,33% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 687.000 telespettatori, share 3,88%. Su Real Time Casa a prima vista 681.000, 3,9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 1.997.000, 19,61%, e nel game un netto di 2.984.000, 22,44%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 1.524.000 telespettatori, share 16,61% e nel game un netto di 2.297.000, 18,73%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 (18:43 – 20:28) ha ottenuto un netto di 685.000, 5,54%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 619.000 telespettatori, share 4,16%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 480.000 telespettatori, share 3,10%, mentre su La7 Padre Brown 177.000, 1,48%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 545.000 telespettatori, share 15,61%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 639.000, 16,23%; a seguire Camper in viaggio 871.000, 15,76%, Camper 1.637.000, 17,39%. Su Rai 2 O anche no – Stravinco per la vita 105.000, 2,68%; Paralimpiadi Parigi 2024 (09:19 – 10:47) ha registrato un netto di 147.000, 3,97%, e un netto di 381.000, 7,10% (dalle 10:56 alle 12:54). Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 141.000, 3,12%, nel programma 121.000, 3,05%, e nel segmento Extra 90.000, 2,46%; Elisir estate – Il meglio di 133.000, 3,39%, Il commissario Rex 235.000, 4,63%. dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 360.000, 3,74%; Passato e Presente 340.000, 2,79%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 778.000 telespettatori, share 20,39% e 592.000, 15,70%, con Forum Estate a 1.211.000, 17,95%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 295.000 telespettatori, share 4,80% e su Rete 4 Tempesta d’amore 136.000, 3,57%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 178.000 telespettatori, share 3,73% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 452.000, 4,13%. La7 ha ottenuto con Omnibus 169.000 telespettatori, share 4,30%, nel segmento News 132.000, 4,01% e nel Dibattito 155.000, 3,76%; quindi Coffee Break Estate 138.000, 3,65% e L’aria che tira 199.000, 4% e L’aria che tira Oggi 346.000, 3,61%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 1.148.000, 10,89%, 1.100.000, 12,43%; Estate in diretta nel segmento Start 907.000, 12,01%, nella presentazione 1.305.000, 17,39%, e nel programma 1.472.000, 17,98%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 (13:31 – 18:06) un netto di 766.000, 6,64%. Su Rai 3 La speranza siamo noi 445.000, 4,68%, Il provinciale 397.000, 4,57%; Di là dal fiume e tra gli alberi 367.000, 4,90%; Il mondo con gli occhi di Overland 600.000, 7,89%, Geo magazine 738.000, 8,53%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.304.000 telespettatori, share 19,43%, Endless Love 2.182.000, 20,51%; My Home My Destiny 1.882.000, 20,17%; La promessa 1.506.000, 19,68%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.005.000, 13,37%, nella seconda 1.004.000, 12,46% e nei saluti 932.000, 10,83%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 573.000 telespettatori, 4,83%, e 580.000, 5,41%, Vela America’s Cup 376.000, 3,91%, mentre The Mentalist 344.000, 4,34%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 723.000 telespettatori, 7,02% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 499.000, 6,24%, e il film Il ritorno di Ringo un netto di 329.000, 4,12%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 226.000, 2,54%; C’era una volta… il Novecento 80.000, 0,98%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Il mondo con gli occhi di Overland ha registrato 351.000 telespettatori, share 6m63%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 Pallacanestro 251.000, 2,94%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 197.000, 3,49%. Su Italia 1 il film The Prestige ha registrato un netto di 195.000, 4,41%. Su La7 il film Closed Circuit 119.000, 1,47%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.961.000, 24,17%; ore 20:00 3.574.000, 22,08%.

Tg2 ore 13:00 1.371.000, 11,92%; ore 20:30 1.081.000, 6,19%.

Tg3 ore 14:30 1.264.000, 12,05%; ore 19:00 1.406.000, 12,34%.

Tg5 ore 13:00 2.525.000, 21,65%; ore 20:00 3.187.000, 19,39%.

Studio Aperto ore 12:25 1.117.000, 11,94%; ore 18:30 453.000, 5,09%.

Tg4 ore 12.00 354.000, 5,07%; ore 18:55 427.000, 3,75%.

Tg La7 ore 13:30 599.000, 4,92%; ore 20:00 1.180.000, 7,18%.

