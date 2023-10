Gli ascolti tv del martedì, tra i talk politici, serie tv, interviste da Belve e soprattutto la Champions League. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Inter-Benfica, per la Champions League, ha ottenuto un netto di 4.339.000, 21,11%. Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria 4.014.000, 18,75%; Morgane – Detective geniale ha registrato 2.366.000 telespettatori, share 12,04%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.282.000 telespettatori, share 5,89%, e nel programma 1.139.000, 8,46%. Su Rai 2 Belve ha registrato nella presentazione 908.000, 4,23%, e nel programma un netto di 1.101.000, 6,30%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.025.000, 5,99% e nel segmento 341.000, 5,60%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha ottenuto 786.000 telespettatori, share 5,50%. Su Tv8 Pechino Express – La via delle Indie è stato visto da 532.000 telespettatori, share 3,05%. Su Nove il film Parker ha registrato un netto di 342.000 telespettatori, share 1,93%. Su Rai 3 Petrolio ha ottenuto un netto di 238.000, 1,79%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.380.000, 21,92%; Affari Tuoi 4.264.000, 19,73%; Striscina la notizina su Canale 5 3.339.000 telespettatori, share 16,50%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 715.000 telespettatori, share 3,28% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 963.000, 5,17% e a seguire Via dei Matti n.0 814.000, 4,13%, Il cavallo e la torre 1.179.000, 5,78%; Un posto al sole 1.611.000, 7,44%. NCIS su Italia 1 registra 1.365.000 telespettatori, share 6,55% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 912.000 telespettatori, share 4,48% e nella seconda 837.000, 3,85%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.520.000 telespettatori, share 7,11%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 474.000 telespettatori, share 2,3% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 516.000 telespettatori, share 2,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.936.000, 24,90%, e nel game un netto di 4.242.000, 28,01%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.605.000 telespettatori, share 15,25% e nel game un netto di 2.529.000, 17,64%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 399.000, 2,79%, Il mercante in fiera un netto 301.000, 1,64%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 651.000 telespettatori, share 3,83%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 629.000 telespettatori, share 3,34%, mentre su La7 Padre Brown .000, %, e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 417.000 telespettatori, share 11,47%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 769.000, 18,93%; a seguire Storie italiane 753.000, 19,98%, e 854.000, 17,85%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.610.000, 17,28%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 426.000 telespettatori, share 8,10%, e nella seconda 829.000, 9,44%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 212.000, 4,73%, nel programma 201.000, 4,91%; Re-Start 179.000, 4,83%; Elisir nella presentazione 167.000, 4,18%, e nel programma 261.000, 5,32%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 666.000, 6,15%; Passato e Presente 481.000, 3,88%. Su Canale 5 MattinoCinque ha ottenuto 873.000 telespettatori, share 21,57% e 715.000, 19,29%, con Forum a 1.378.000, 20,30%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 193.000 telespettatori, share 3,24% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 87.000 telespettatori, share 1,86% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 108.000, 1,15% e La signora in giallo 515.000, 4,30%. La7 ha ottenuto con Omnibus 161.000 telespettatori, share 3,82%, nel segmento News 96.000, 2,40% e nel Dibattito 168.000, 3,98%; quindi Coffee Break 148.000, 3,90% e L’aria che tira 246.000, 4,92% e L’aria che tira Oggi 405.000, 4,20%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.339.000, 11,66%, e nel programma 1.295.000, 13,80%; Il paradiso delle signore 1.542.000, 19,02%; La vita in diretta nella presentazione 1.397.000, 18,44%, e nel programma 1.850.000, 21,65%. Su Rai 2 Ore 14 743.000, 6,85%; Bella ma’ Short ha registrato 444.000 telespettatori, share 5,14%; Ciclismo – Tre Valli Varesine 353.000, 4,50%. Su Rai 3 Aspettando Geo 453.000, 5,65%, mentre Geo ha ottenuto 964.000, 11,28%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.630.000 telespettatori, share 21%, Terra Amara 2.803.000, 24,01%, Uomini e donne (live) 2.339.000, 24,41% e nel finale 1.863.000, 21,95%; Amici 1.669.000, 20,73%; La promessa 1.666.000, 21,19%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.339.000, 17,63%, nella seconda 1.242.000, 15,01% e nei saluti 1.174.000, 12,81%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 521.000 telespettatori, 4,36%, mentre Cold Case 280.000, 3,54%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 573.000 telespettatori, 5,25% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 335.000, 4,01%, e il film Il vendicatore del Texas un netto di 417.000, 5%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 341.000 telespettatori, share 3,02%, nel programma 258.000, 2,93% e nel segmento Focus 207.000, 2,66%. C’era una volta… il Novecento un netto di 135.000, 1,59%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta un netto di 696.000, 8,35%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai2 ha registrato 445.000 telespettatori, share 5,87%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 256.000, 4,46%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.092.000, 24,72%; ore 20:00 4.752.000, 25,31%.

3.092.000, 24,72%; 4.752.000, 25,31%. Tg2 ore 13:00 829.000, 9,44%; ore 20:30 934.000, 4,53%.

829.000, 9,44%; 934.000, 4,53%. Tg3 ore 14:30 1.190.000, 10,52%; ore 19:00 1.747.000, 13,15%.

1.190.000, 10,52%; 1.747.000, 13,15%. Tg5 ore 13:00 2.786.000, 23,93%; ore 20:00 3.844.000, 20,39%.

2.786.000, 23,93%; 3.844.000, 20,39%. Studio Aperto ore 12:25 984.000, 10,49%; ore 18:30 405.000, 4,09%.

984.000, 10,49%; 405.000, 4,09%. Tg4 ore 12.00 258.000, 3,69%; ore 18:55 532.000, 3,88%.

258.000, 3,69%; 532.000, 3,88%. Tg La7 ore 13:30 554.000, 4,45%; ore 20:00 1.355.000, 7,08%.

Dati AUDITEL™