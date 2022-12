Gli ascolti tv del martedì post-Natale, con tanti film che prendono il posto anche dei consueti talk politici – nonostante la seduta parlamentare del pomeriggio – a eccezione di Zona Bianca, che presidia il palinsesto. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Aladdin ha registrato 3.152.000 telespettatori, share 19,29%. Su Canale 5 il film La banda dei Babbi Natale ha ottenuto un netto di 1.954.000, 11,91%. Su Rai 2 il film Prossima fermata: Natale ha registrato 1.114.000, 6,11%. Su Italia 1 il film Billy Elliot ha registrato un netto di 1.083.000 telespettatori, share 6,21%. Su Rete 4 Zona Bianca ha ottenuto 891.000 telespettatori, share 5,88%. Su Rai 3 il film C’era una volta in America ha ottenuto un netto di 844.000, 7,22%. Su Tv8 il film Un desiderio per Natale è stato visto da 521.000 telespettatori, share 2,88%. Su La7 il doc Virna Lisi: La donna che rinunciò ad Hollywood ha ottenuto 456.000, 2,43%, mentre su Nove il film Ip Man 2 ha registrato 350.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.664.000, 22,94%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.745.000 telespettatori, share 18,47%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 858.000 telespettatori, share 4,20 mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.009.000, 5,22% e a seguire Nuovi eroi 953.000, 4,79%, Il cavallo e la torre 1.345.000, 6,66%, quindi Un posto al sole che registra 1.661.000, 8,11%. NCIS su Italia 1 registra 1.369.000 telespettatori, share 6,73% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 885.000 telespettatori, share 4,40% e nella seconda 816.000, 3,98%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.295.000 telespettatori, share 6,34%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 509.000 telespettatori, share 2,52% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 373.000 telespettatori, share 1,83%.

Ascolti Preserale

Nel preserale su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.281.000, 22,87%, e nel game un netto di 4.211.000, 24,68%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.757.000 telespettatori, share 12,41% e nel game un netto di 2.882.000, 16,96%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha ottenuto un netto di 681.000, 3,46%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 876.000 telespettatori, share 4,71%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 768.000 telespettatori, share 3,93%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 158.000, 1,12%, e nel game 248.000, 1,48%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 654.000 telespettatori, share 16%, mentre UnoMattina ha registrato 1.076.000, 19,71%; a seguire Storie Italiane 968.000, 18,32% e 908.000, 16.73%; i Funerali di Stato di Franco Frattini 916.000, 11,30%. È sempre mezzogiorno Menù ha ottenuto 1.556.000, 12,19%. Su Rai 2 In Vacanza con Viva Rai2!.. 137.000, 4,40%; I Fatti Vostri ha registrato 568.000 telespettatori, share 9,13%, e 1.039.000, 10,76%, mentre su Rai 3 il film Giuseppe ha ottenuto 229.000, 4,46%, mentre Elisir – Le strenne 237.000, 4,09%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 754.000, 7,42% e Passato e Presente 513.000, 3,70%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 990.000 telespettatori, share 18,36% e 927.000, 18,56%, con Forum a 1.320.000, 17,20%. Su Italia 1 il film The Flintstones in Viva Rock Vegas ha registrato un netto di 190.000 telespettatori, share 3,30% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 107.000 telespettatori, share 1,85% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 133.000, 1,30% e La signora del West 300.000, 2,23%. La7 ha ottenuto con Omnibus 159.000 telespettatori, share 3,61%, nel segmento News 87.000, 3,27% e nel Dibattito 169.000, 3,32%; quindi Coffee Break 146.000, 2,75% e L’aria che tira 220.000, 3,67% e L’aria che tira Oggi 307.000, 2,88%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.915.000, 15,11% e nel programma 2.086.000, 19,63%; Il paradiso delle signore 2.079.000, 21,18%; La Vita in Diretta nella presentazione 2.230.000, 21,31%, e nel programma 2.757.000, 22,88%. Su Rai 2 il film Natale al Plaza ha registrato un netto di 501.000 telespettatori, share 4,29%; Bella ma’ 470.000, 4,78%; il film Natale alle Hawaii 364.000, 3,22% e nei Saluti .000, %. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 843.000, 8,46%, Geo 1.612.000, 13,32%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.501.000 telespettatori, share 17,89%, Terra Amara 2.324.000, 18,23%, I Fratelli Caputo 1.326.000, 12,19%; GF Vip 1.097.000, 11%, Un altro domani 935.000, 9,53%; il film tv All’improvviso…l’amore un netto di 985.000, 8,61%. Su Italia 1 il film Ladyhawke ha registrato un netto di 599.000 telespettatori, 5,48%, e a seguire il film Alla ricerca della stella del Natale un netto di 392.000, 3,64%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 558.000 telespettatori, 4,70% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 350.000, 3,58% e il film Un napoletano nel Far West un netto di 442.000, 3,78%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 314.000 telespettatori, share 2,54%, nel programma 300.000, 2,93%, e Tagadà Focus 316.000, 3,16%. Josephine Ange Gardien un netto di 167.000, 1,46%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il film Un bebè per Natale ha registrato 634.000 telespettatori, share 10,73. Su Rai 2 Bar Stella ha registrato 482.000 telespettatori, share 4%. Su Canale 5 il film Indovina chi viene a Natale? un netto di 339.000, 7,42%. Su Italia 1 il film Noi siamo infinito un netto di 350.000, 5,04%. Su Rete 4 il film U-571 ha registrato 200.000, 4,49%. Su La7 il film Come uccidere vostra moglie ha ottenuto 157.000 telespettatori, share 1,52%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.129.000, 22,42%; ore 20:00 4.757.000, 24,66%.

3.129.000, 22,42%; 4.757.000, 24,66%. Tg2 ore 13:00 2.144.000, 16,55%; ore 20:30 1.221.000, 6,04%.

2.144.000, 16,55%; 1.221.000, 6,04%. Tg3 ore 14:30 1.526.000, 12,63%; ore 19:00 2.221.000, 13,73%.

1.526.000, 12,63%; 2.221.000, 13,73%. Tg5 ore 13:00 3.034.000, 23,10%; ore 20:00 4.170.000, 21,37%.

3.034.000, 23,10%; 4.170.000, 21,37%. Studio Aperto ore 12:25 1.371.000, 13,37%; ore 18:30 745.000, 5,48.

1.371.000, 13,37%; 745.000, 5,48. Tg4 ore 12.00 272.000, 3,44%; ore 18:55 723.000, 4,36%.

272.000, 3,44%; 723.000, 4,36%. Tg La7 ore 13:30 554.000, 4%; ore 20:00 1.118.000, 5,72.

Dati AUDITEL™