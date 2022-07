Gli ascolti tv di martedì 26 luglio 2022 vedono la prima serata ospitare la prima semifinale degli Europei di Calcio Femminile su Rai 2, mentre FiloRosso su Rai 3 continua la sua stagione – ancor di più ora che si accende la campagna elettorale -, e la musica di Battiti Live continua a risuonare su Italia 1. Per il resto abbondano film e serie tv: commedie e gialli restano i generi di punta nell’estate televisiva, che ora cerca una dimensione tra l’apatia agostana e i fermenti elettorali. Rai 1 si dà al romanticismo vacanziero, Canale 5 alla nuova commedia all’italiana, mentre La7 continua a stare accesa sulla stretta attualità politica con In onda in access e in prima serata.

Intanto diamo un’occhiata ai dati Auditel di martedì 26 luglio 2022, non appena disponibili.

Ascolti tv Prime Time

La prima serata ha visto su Rai 1 il film Innamorarsi a Bora Bora che ha registrato 2.081.000 telespettatori, share 14,37%, mentre Canale 5 ha risposto con la commedia Un boss in salotto, ottenendo un netto di 1.732.000, 12,55%. Terza piazza per Italia 1 con Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022 che ha registrato 1.295.000 telespettatori, share 11,89%. Sull’attualità La7 fa meglio di Rai 2: In Onda – Prima serata ha ottenuto 819.000, 5,64%, mentre Filorosso ha ottenuto nella presentazione 824.000, 5,25% e nel programma 718.000, 5,80%. Segue la prima semifinale di Euro 2022 femminile tra Inghilterra e Svezia che su Rai 2 ha registrato un netto di 697.000, 4,60%, mentre su Rete 4 la serie Harry Wild – La signora del delitto ha ottenuto 570.000 telespettatori, share 4,05%. Su Tv8 Il film Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord è stato visto da 322.000 telespettatori, share 2,5%, mentre su Nove il film Faster ha registrato 284.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti Tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 3030.000 telespettatori, share 19,37%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2471.000 telespettatori, share 15,80%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 706.000, 5,07%, Viaggio in Italia 834.000, 5,59% e Un posto al sole a 1.413.000, 8,97%. NCIS New Orleans su Italia 1 registra 1.039.000 telespettatori, share 6,71% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 797.000 telespettatori, share 5,29% e nella seconda 1.010.000, 6,42%. Su La7 In Onda ha fatto registrare 1.196.000 telespettatori, share 7,66%, mentre su Tv8 Celebrity chef ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Deal with it ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.234.000 telespettatori, share 23,97% e nel game un netto di 3.340.000, 28,65%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.083.000 telespettatori, share 12,26% e nel game un netto di 1.686.000, 15,03%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 629.000, 4,65%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 569.000 telespettatori, share 4,32%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 613.000 telespettatori, share 4,39%. Su La7 Padre Brown registra 163.000, 1,95% e 166.000, 1,55%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo hanno registrato 1.146.000, 11,51% e 1.214.000, 14,15%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 855.000, 11,51%; a seguire Estate in diretta 1.481.000, 18,73%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 271.000 telespettatori, share 3,01%. Su Rai 3 Ossi di seppia ha ottenuto 341.000, 3,98%, Overland 582.000, 7,88% e Geo Magazine 705.000, 8,45%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.112.000 telespettatori, share 18,66%, mentre Una Vita 2.022.000, 20,04%, Terra Amara 1.784.000, 19,88% e Un altro domani 1.341.000, 17,44%. Dopo le soap il film tv Inga Lindstrom: Benvenuta a Soderholm un netto di 908.000, 11,75%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 486.000 telespettatori, 4,50%, mentre NCIS: Los Angeles un netto di 337.000, 4,40%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 697.000 telespettatori, 7,19% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 319.000, 4,02% e il film Sfida a White Buffalo un netto di 271.000, 3,49%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 239.000 telespettatori, share 2,84% e Hunting Hitler – Caccia a Hitler 102.000, 1,36%.