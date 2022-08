Gli ascolti tv di martedì 2 agosto 2022, con una serata di film sulle Ammiraglie, con un film romantico su Rai 1 e una commedia su Canale 5. Il vagone delle repliche porta con sé su Rai 2 Un’ora sola Vi vorrei, di e con Enrico Brignano, ma c’è anche l’attualità con In Onda, Filorosso e Controcorrente per seguire gli eventi della politica, tra nuove alleanze e svolte da campagna elettorale. Come visto in questi giorni, è aumentata l’offerta di programmi dedicati alla politica, tra ritorni anticipati e nuovi titoli – come La Corsa al Voto di La7 – e sul fronte degli ascolti sembra che i telespettatori apprezzino i contenuti di approfondimento. Gli ascolti dei programmi dedicati alle Elezioni 2022 sembrano infatti piuttosto buoni, a fronte di una storica flessione dei talk show negli ultimi anni.

Ma torniamo alla programmazione di martedì 2 agosto 2022 per segnalare una novità e una ‘certezza’ in queste sere d’estate: su Rai 2 ha debuttato un nuovo show, a cavallo tra la prima e la seconda serata, Help – Ho un dubbio (recensione), con Caterina Balivo alla conduzione; su Italia 1, invece, volge al termine l’esperienza di Battiti Live 2022, che grandi soddisfazioni in termini di ascolto ha dato alla rete. Vediamo però come sono andati gli ascolti di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la commedia Ma cosa ci dice il cervello ha ottenuto 2.087.000, 15,33%, mentre su Rai 1 il film Amore alle Fiji ha registrato 1.881.000 telespettatori, share 12,92% e su Italia 1 Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022 ha registrato 1.235.000 telespettatori, share 11,36%. Quarta piazza per Rai 2 con la replica di Un’ora sola Vi vorrei che ha registrato 899.000, 6,05%. Sul fronte talk politici Rete 4 con Controcorrente Speciale ha ottenuto 800.000 telespettatori, share 5,71%, seguita da La7 che con In Onda – Prima serata ha ottenuto 693.000, 4,80% e da Rai 3, dove Filorosso ha ottenuto nella presentazione 630.000, 4,03% e nel programma 542.000, 4,45%. Su Tv8 Il film Attacco glaciale è stato visto da 455.000 telespettatori, share 3,1%, mentre su Nove il film Il sesto giorno ha registrato 284.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 3.168.000 telespettatori, share 20,60%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.188.000 telespettatori, share 14,24%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 813.000 telespettatori, share 5,27% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 649.000, 4,79%, Viaggio in Italia 844.000, 5,82% e Un posto al sole 1.254.000, 8,13%. NCIS New Orleans su Italia 1 registra 937.000 telespettatori, share 6,19% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 831.000 telespettatori, share 5,65% e nella seconda 930.000, 6,02%. Su La7 In Onda ha fatto registrare 1.126.000 telespettatori, share 7,37%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 442.000 telespettatori, share 3% e su Nove Deal with it ha registrato 284.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.228.000 telespettatori, share 24,26% e nel game un netto di 3.347.000, 29,42%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.127.000 telespettatori, share 12,96% e nel game un netto di 1.567.000, 14,28%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 647.000, 4,91%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 490.000 telespettatori, share 3,86%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 612.000 telespettatori, share 4,48%. Su La7 Padre Brown registra 93.000, 1,15% e 100.000, 0,95%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 602.000 telespettatori, share 15,40%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 497.000, 13,53%; Linea Verde Estate 573.000, 14,89% e UnoMattina Estate Più 655.000, 14,98%; subito dopo Camper ha ottenuto 1.174.000, 14,88%. Su Rai 2 Dream Hotel ha registrato 418.000 telespettatori, share 6,36%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 210.000, 5,21%, a seguire Elisir – A gentile richiesta 140.000, 3,73%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 490.000, 5,79% e 446.000, 4,43%, Passato e Presente 416.000, 3,73%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 680.000 telespettatori, share 16,80% e 562,000, 15,49%, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.080.000, 16,99%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 197.000 telespettatori, share 3,43% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 123.000 telespettatori, share 2,83% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 137.000, 1,57% e Hamburg Distretto 21 287.000, 2,64%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 138.000 telespettatori, share 3,55%, nel segmento News 88.000, 2,81% e nel Dibattito 140.000, 3,40%; quindi Coffee Break estate 147.000, 4,03% e L’aria che tira – Estate 274.000, 5,92% con L’aria che tira Oggi – Estate 380.000, 4,28%.

Ascolti Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo 9 hanno registrato 1.159.000, 10,99% e 1.159.000, 13,73%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 812.000, 11,26%; a seguire Estate in diretta 1.287.000, 17,06%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 395.000 telespettatori, share 3,87%. Su Rai 3 Ossi di seppia ha ottenuto 423.000, 4,88%, Overland 554.000, 7,90% e Geo Magazine 664.000, 8,32%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2037.000 telespettatori, share 19,13%, Terra Amara 1.887.000, 20,63% e Un altro domani 1.256.000, 16,70%. Dopo le soap il film tv Inga Lindstrom: Scelta d’amore un netto di 917.000, 12,48%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 624.000 telespettatori, 5,72%, mentre NCIS: Los Angeles 309.000, 4,23%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 628.000 telespettatori, 6,41% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 404.000, 5,29%e il film Sette donne per una strage un netto di 264.000, 3,54%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 271.000 telespettatori, share 3,23% e Segreti reali 117.000, 1,66%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Dreams Road 2021 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Help – Ho un dubbio (recensione) ha registrato 538.000 telespettatori, share 5,24%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate ha registrato 428.000 telespettatori, share 7,12%. Su Canale 5 la puntata della serie Shades of Blue ha ottenuto 229.000, 5,15%. Su Rete 4 il film We were soldiers – Fino all’ultimo uomo un netto di 198.000, 4,26%. Su La7 Servant of people ha registrato 96.000 telespettatori, share 1,40%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.696.000, 24,05%; ore 20:00 3.699.000, 27,06%.

2.696.000, 24,05%; 3.699.000, 27,06%. Tg2 ore 13:00 1.617.000, 15,26%; ore 20:30 1.031.000, 6,93%.

1.617.000, 15,26%; 1.031.000, 6,93%. Tg3 ore 14:30 1.523.000, 15,25%; ore 19:00 1.399.000, 13,64%.

1.523.000, 15,25%; 1.399.000, 13,64%. Tg5 ore 13:00 2.403.000, 22,44%; ore 20:00 2.579.000, 18,60%.

2.403.000, 22,44%; 2.579.000, 18,60%. Studio Aperto ore 12:25 197.000, 3,43%; ore 18:30 444.000, 5,29%.

197.000, 3,43%; 444.000, 5,29%. Tg4 ore 12.00 234.000, 3,53%; ore 18:55 422.000, 3,97%.

234.000, 3,53%; 422.000, 3,97%. Tg La7 ore 13:30 526.000, 4,70%; ore 20:00 776.000, 5,62%.

Dati AUDITEL™