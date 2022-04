Gli ascolti tv del martedì di Pasqua, con il derby della Madonnina su Canale 5 per la Coppa Italia e i (soliti) talk politici tra serie tv d’importazioni e Pupe e Secchioni nazionali. Com’era ampiamente prevedibile, è proprio Inter – Milan a catalizzare l’attenzione del pubblico che, senza problemi, arriva serenamente a quasi 7 milioni d’ascolto. Il secondo programma più visto è La scogliera dei misteri su Rai 1 a poco più di 3,2 milioni. Per andare a trovare il terzo programma più visto bisogna scendere fino al milione e 208mila telespettatori di Cartabianca seguito da La pupa e il secchione show su Italia 1 che scende (ancora) al 7.66% e DiMartedì non lontanissimo con 1.148.000 teste per il 5.61%.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie La scogliera dei misteri ha registrato 3.205.000 telespettatori, share 14.41%.

Su Rai 2 Il film Piacere, sono un po' incinta ha registrato 1.086.000 telespettatori, share 4.79%.

Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 847.000 telespettatori, share 3.37% e nel programma 1.208.000, 6.10%.

Su Canale 5 Il match Inter – Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha registrato un netto di 6.890.000 telespettatori, share 28.94%.

Su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show ha registrato un netto di 1.187.000 telespettatori, share 7.66%.

Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 872.000 telespettatori, share 5.12%.

Su La7 DiMartedì ha registrato 1.148.000 telespettatori, share 5.61%.

Su Tv8 Il film Spider-Man: Far From Home è stato visto da 477.000 telespettatori, share 2.2%.

Su Nove Il film Il primo cavaliere ha registrato 303.000 telespettatori, share 1.5%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.701.000 telespettatori, share 19.08%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 923.000 telespettatori, share 3.68%.

Su Rai 3 Blob 764.000, 3.60%. La scelta – I partigiani raccontano 950.000, 4.18%. Un posto al sole 1.425.000, 5.79%.

Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 4.092.000 telespettatori, share 17.67%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.487.000 telespettatori, share 6.09%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.097.000 telespettatori, share 4.71% e 968.000, 3.87%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.597.000 telespettatori, share 6.60%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 344.000 telespettatori, share 1.4%.

Su Nove Deal with it ha registrato 310.000 telespettatori, share 1.3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.047.000 telespettatori, share 22.03% e nel game un netto di 4.400.000, 24.96%.

Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 663.000 telespettatori, share 3.20%.

Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.250.000 telespettatori, share 16.80% e nel game un netto di 3.470.000, 20.12%.

Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 606.000 telespettatori, share 2.97%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 855.000 telespettatori, share 4%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria 855.000, 16.87%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 827.000 telespettatori, share 14.61%. Storie italiane nella prima parte 782.000, 14.11% e nella seconda 842.000, 13.63%. È sempre Mezzogiorno 1.648.000, 14.22%.

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria 855.000, 16.87%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 827.000 telespettatori, share 14.61%. Storie italiane nella prima parte 782.000, 14.11% e nella seconda 842.000, 13.63%. È sempre Mezzogiorno 1.648.000, 14.22%.
Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 568.000 telespettatori, share 8.29% e nella seconda 952.000, 8.70%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 335.000, 5.83% e nel segmento Extra 273.000, 4.93%. Elisir nella presentazione 264.000, 4.77% e nel programma 250.000, 4.08%. Dopo il TG Quante Storie 621.000, 4.67%. Passato e presente 517.000, 3.57%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 930.000, 16.14% e nella seconda 878.000, 15.85%. Forum ha registrato 1.566.000 telespettatori, share 18.70%.

Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 212.000 telespettatori, share 3.74% e 287.000, 3.77%

Su Rete 4 Carabinieri 3 ha ottenuto 168.000 telespettatori, share 2.78%. Dopo il Tg Il Segreto 196.000, 1.72%. La signora in giallo 675.000, 4.74%.

Su La7 Omnibus ha registrato 176.000 telespettatori, share 3.46%, nel segmento News 112.000, 3.33% e nel Dibattito 190.000, 3.31%. Coffee Break 175.000, 3.16%. L'aria che tira 284.000, 4.52%; L'aria che tira – Oggi 448.000, 3.88%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.658.000, 13.52%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.109.000, 19.70%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.548.000, 15.52% e nel programma 1.965.000, 17.64%.

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.658.000, 13.52%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.109.000, 19.70%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.548.000, 15.52% e nel programma 1.965.000, 17.64%.
Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 619.000 telespettatori, share 4.83%. Detto Fatto 433.000, 4.08%.

Su Rai 3 #Maestri 349.000, 3.09%. Tg3 Speciale 395.000, 3.74%. Geo ha registrato 887.000 telespettatori, share 7.94%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.526.000 telespettatori, share 17.62%. Una Vita 2.171.000, 16.48%. Uomini e donne 2.752.000, 23.61% e nel Finale 2.283.000, 20.92%. Amici di Maria De Filippi 1.982.000, 18.60%. Brave and Beautiful 1.691.000, 17.04%. Pomeriggio Cinque 1.744.000, 15.70%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 654.000 telespettatori, 4.70%; 618.000, 4.76% e 536.000, 4.35%. NCIS: Los Angeles un netto di 371.000, 3.45%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 699.000 telespettatori, 5.53% di share. Speciale Tg4 – Diario di guerra 431.000, 4.03%. Il film Lo sperone nudo un netto di 435.000, 3.93%.

Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 343.000, 2.62% e nel programma 379.000 telespettatori, share 3.35%; Tagadà #Focus 313.000, 3.12%. Speciale TgLa7 516.000, 4%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 732.000 telespettatori, share 8.30%.

Su Rai 2 Ti sento ha registrato 546.000 telespettatori, share 4.51%.

Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 436.000 telespettatori, share 5.96%.

ha registrato un netto di 436.000 telespettatori, share 5.96%.

Su Rete 4 Il film Sedotta da uno sconosciuto ha registrato un netto di 262.000 telespettatori, share 6.78%.

Su La7 DiMartedì più ha registrato un netto di 425.000 telespettatori, share 5.44%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.404.000, 23.43%; ore 20:00 5.333.000, 24.85%.

Tg1 ore 13:30 3.404.000, 23.43%; ore 20:00 5.333.000, 24.85%.
Tg2 ore 13:00 1.858.000, 13.42%; ore 20:30 1.307.000, 5.57%.

Tg3 ore 14:30 1.348.000, 10.43%; ore 19:00 1.603.000, 10.05%.

Tg5 ore 13:00 3.121.000, 22.29%; ore 20:00 4.561.000, 21.20%.

Studio Aperto ore 12:25 1.184.000, 10.41%; ore 18:30 563.000, 4.52%.

Tg4 ore 12.00 279.000, 3.28%; ore 18:55 665.000, 4.04%.

Tg La7 ore 13:30 551.000, 3.85%; ore 20:00 1.220.000, 5.63%.

Dati AUDITEL™