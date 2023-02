Gli ascolti tv del giorno di San Valentino non mostrano particolarità interessanti: tra film romantici e calcio di Coppa, col Milan in campo, le coppie si ‘dividono’. Presenti i talk politici per analizzare il voto regionale in Lazio e in Lombardia. Intanto Viva Rai 2! sembra avere nuova linfa dopo Sanremo 2023, sfiorando i 900mila telespettatori e registrando uno share del 18,1%. Bene anche Primo Appuntamento, che nel giorno di San Valentino totalizza 340mila telespettatori. Ma vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Milan – Tottenham, per la Champions League, ha ottenuto un netto di 4.447.000, 21,68%. Su Rai 1 il film Come se non ci fosse un domani ha registrato 2.409.000 telespettatori, share 12,64%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.235.000, 5,66% e nel programma 1.148.000 telespettatori, share 8,46%. Su Rai 2 Boomerissima ha registrato un netto di 1.119.000, 7,29%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.096.000, 6,39%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto 808.000 telespettatori, share 5,63%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 729.000, 4,34%. Su Real Time Primo Appuntamento 340.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove il film Aspirante vedovo ha registrato 312.000 telespettatori, share 1,6%. Su Tv8 il film La rosa di San Valentino è stato visto da 298.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 4.789.000, 22,02%; Striscina la notizina su Canale 5 3.804.000 telespettatori, share 18,23%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 619.000 telespettatori, share 2,81% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.104.000, 5,57% e a seguire Caro Marziano 1.217.000, 5,95%, Il cavallo e la torre 1.568.000, 7,50%, quindi Un posto al sole che registra 1.666.000, 7,61%. NCIS su Italia 1 registra 1.412.000 telespettatori, share 6,60% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 940.000 telespettatori, share 4,50% e nella seconda 952.000, 4,33%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.401.000 telespettatori, share 6,50%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 519.000 telespettatori, share 2,4% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 357.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.467.000, 24,20%, e nel game un netto di 4.646.000, 26,75%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.269.000 telespettatori, share 16,96% e nel game un netto di 3.671.000, 21,9%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 792.000, 4,09%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 643.000 telespettatori, share 3,41%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 744.000 telespettatori, share 3,71%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 157.000, 1,12%, e nel game 226.000, 1,34%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 638.000 telespettatori, share 12,38%, mentre UnoMattina ha registrato 897.000, 18,23%; a seguire Storie Italiane 974.000, 21,49% e 1.010.000, 19,05%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.709.000, 17,21%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 876.000, 18,11%; I Fatti Vostri ha registrato 519.000 telespettatori, share 8,90%, e 860.000, 9,10%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 314.000, 5,87%, nel programma 383.000, 7,46%, e nel segmento Extra 221.000, 4,76%, mentre Elisir 301.000, 5,56%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 638.000, 5,54% e Passato e Presente 553.000, 4,37%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.100.000 telespettatori, share 21,85% e 939.000, 20,83%, con Forum a 1.491.000, 20,16%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 286.000 telespettatori, share 4,30% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 118.000 telespettatori, share 2,20% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 172.000, 1,72% e La signora in giallo 543.000, 4,38%. La7 ha ottenuto con Omnibus 190.000 telespettatori, share 3,87%, nel segmento News 114.000, 3,04% e nel Dibattito 203.000, 3,92%; quindi Coffee Break 174.000, 3,80% e L’aria che tira 282.000, 5,15% e L’aria che tira Oggi 370.000, 3,65%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.841.000, 15,08% e nel programma 1.716.000, 16,32%, Il Paradiso delle Signore 1.826.000, 20,71%; La vita in diretta nella presentazione 1.603.000, 17,73%, e nel programma 2.210.000, 20,79%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 615.000 telespettatori, share 5,30%; Bella ma’ un netto di 539.000, 6%; Nei tuoi panni 423.000, 4,54% e nei Saluti 317.000, 3,03%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 578.000, 6,52%, Geo 1.272.000, 11,58%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.499.000 telespettatori, share 19,87%, Terra Amara 2.591.000, 21,18% mentre Uomini e donne (live) 2.597.000, 25,09%, e nel Finale 2.008.000, 22,42%, Amici di Maria De Filippi 1.676.000, 19,14%, GF Vip 1.537.000, 17,23%, Un altro domani 1.242.000, 13,74%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.248.000, 13,52%, nel programma 1.547.000, 14,70% e nel segmento I Saluti 1.690.000, 13,76%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 554.000 telespettatori, 4,49%, mentre The Mentalist 281.000, 2,80%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 662.000 telespettatori, 5,71% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 275.000, 3,05% e il film I dannati e gli eroi un netto di 396.000, 3,84%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 364.000 telespettatori, share 2,98%, nel programma 345.000, 3,55%, e Tagadà Focus 282.000, 3,17%. La7 Doc 153.000, 1,33%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta un netto di 816.000, 10,03%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Raidue ha registrato 390.000 telespettatori, share 6,81%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 347.000, 5,38%. Su La7 DiMartedì+ ha ottenuto 359.000 telespettatori, share 5,66%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.130.000, 24,66%; ore 20:00 5.119.000, 25,67%.

3.130.000, 24,66%; 5.119.000, 25,67%. Tg2 ore 13:00 1.646.000, 13,73%; ore 20:30 1.205.000, 5,73%.

1.646.000, 13,73%; 1.205.000, 5,73%. Tg3 ore 14:30 1.325.000, 10,90%; ore 19:00 2.026.000, 12,69%.

1.325.000, 10,90%; 2.026.000, 12,69%. Tg5 ore 13:00 2.937.000, 24,15%; ore 20:00 4.379.000, 21,88%.

2.937.000, 24,15%; 4.379.000, 21,88%. Studio Aperto ore 12:25 1.222.000, 12,16%; ore 18:30 582.000, 4,51%.

1.222.000, 12,16%; 582.000, 4,51%. Tg4 ore 12.00 282.000, 3,73%; ore 18:55 627.000, 3,83%.

282.000, 3,73%; 627.000, 3,83%. Tg La7 ore 13:30 530.000, 4,19%; ore 20:00 1.075.000, 5,34%.

Dati AUDITEL™