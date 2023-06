Gli ascolti tv di un martedì ancora all’insegna della celebrazione di Silvio Berlusconi, con i talk settimanali in prima linea e con il daytime ancora stravolto dagli speciali. Mediaset, dal canto proprio, continua a trasmettere a reti unificate nel ricordo del suo fondatore. Ma è DiMartedì a fare un ascolto ‘inatteso’. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film tv Sophie Cross – Verità nascoste ha registrato un netto di 2.153.000 telespettatori, share 12,6%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.437.000, 9,8%. Su Canale 5 lo Speciale Tg5 ha ottenuto 1.371.000, 8,6%. Su Rete 4 il film Il compagno Don Camillo ha ottenuto 1.088.000 telespettatori, share 6,1%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 958.000, 6,5%. Su Rai 2 il match Foggia – Lecco, Finale di Andata della Serie C/Lega Pro 2022/23, ha registrato 798.000, 4,9%. Su Italia 1 il film Sulle ali dell’avventura ha registrato 628.000 telespettatori, share 3,9%. Su Nove il film Pelham 1-2-3: Ostaggi in metropolitana ha registrato 414.000 telespettatori, share 2,5%. Su Tv8 Victoria Cabello: viaggi pazzeschi è stato visto da 400.000 telespettatori, share 2,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti con Bruno Vespa 3.817.000, 21,1%; Speciale Porta a Porta 2.217.000, 11,9%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 820.000 telespettatori, share 4,4% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.019.000, 6,2% e a seguire Via dei Matti n.0 858.000, 4,9%, Il cavallo e la torre 1.570.000, 8,6%, quindi Un posto al sole che registra 1.786.000, 9,5%. Una mamma per amica su Italia 1 registra 398.000 telespettatori, share 2,1%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha raccolto 678.000 telespettatori, share 3,9%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.914.000 telespettatori, share 10,3%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 709.000 telespettatori, share 3,9% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 492.000 telespettatori, share 2,7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.712.000, 24,6%, e nel game un netto di 3.775.000, 27,3%, mentre su Canale 5 il film tv Inga Lindstrom – Il ritorno di Ellen un netto di 1.001.000, 8,5%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 805.000, 5%. Su Italia 1 Una mamma per amica ha ottenuto 248.000 telespettatori, share 1,6%. Su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 213.000, 2,1%, e nel game 352.000, 2,7%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 744.000 telespettatori, share 16,1%, mentre UnoMattina ha registrato .000, %; a seguire Speciale Tg1 su Berlusconi 560.000, 12,8%; Storie Italiane mini 958.000, 15,1%; Camper ha ottenuto 1.416.000, 12,7%. Su Rai 2 Speciale Tg2 243.000, 5%; I Fatti Vostri ha registrato 502.000 telespettatori, share 6,7%, e 908.000, 9,4%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 241.000, 5%, nel programma 232.000, 5,1%, e nel segmento Extra 191.000, 4,4%, Doc Martin 195.000, 3,5%; Speciale Tg3 537.000, 5,9%: Geo ha ottenuto .000, % e Passato e Presente 515.000, 4%. Su Canale 5 Mattino Cinque News, in onda fino alle 13, ha ottenuto 884.000 telespettatori, share 15,5%; e in simulcast su Rete 4 239.000, 4,2%. Su Italia 1 Una mamma per amica, in onda per tutta la mattinata, ha registrato 241.000 telespettatori, share 3,7%. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News 119.000, 3,2% e nel Dibattito 184.000, 4%; quindi Coffee Break 183.000, 4,2% e L’aria che tira 235.000, 4,2% e L’aria che tira Oggi 439.000, 4,3%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.382.000, 12,3% e nel programma 1.457.000, 16%, Speciale Tg1 1.021.000, 13,8%; La vita in diretta nella presentazione 1.460.000, 19%, e nel programma 2.144.000, 24,8%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 908.000 telespettatori, share 9,1%: Squadra Speciale Cobra 11 506.000, 6,6%; Speciale Tg2 143.000, 1,7%. Su Rai 3 Speciale Tg3 437.000, 5%. Geo Magazine ha ottenuto 898.000, 9,7%.

Su Canale 5 Speciale Tg5 ha registrato 917.000 telespettatori, share 10,1% e su Rete 4 in simulcast 263.000, 2,9%. Su Italia 1 Una mamma per amica, in onda per tutto il pomeriggio, ha registrato 289.000 telespettatori, 3,7%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 338.000 telespettatori, share 3,2%, nel programma 373.000, 4,5%, e Tagadà Focus 357.000, 4,8%. C’era una volta il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta .000, %. Su Rai 2 La conferenza stampa ha registrato 196.000 telespettatori, share 2,4%, e Generazione Z Remix 108.000 spettatori, 2,6%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 450.000, 7,8%. Su Canale 5 il film La ricerca della felicità ha ottenuto un netto di 247.000, 5,6%. Su Italia 1 il film Mee Shee – Il gigante dell’acqua un netto di 209.000, 3,6%. Su Rete 4 il film The Millionaire un netto di 299.000, 3,8%. Su La7 DiMartedì+ ha ottenuto .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.683.000, 21,1%; ore 20:00 4.320.000, 25,6%.

2.683.000, 21,1%; 4.320.000, 25,6%. Tg2 ore 13:00 1.613.000, 13,4%; ore 20:30 1.298.000, 7,1%.

1.613.000, 13,4%; 1.298.000, 7,1%. Tg3 ore 14:30 1.040.000, 9,9%; ore 19:00 1.823.000, 14,7%.

1.040.000, 9,9%; 1.823.000, 14,7%. Tg5 ore 13:00 2.329.000, 19%; ore 20:00 2.545.000, 15,2%.

2.329.000, 19%; 2.545.000, 15,2%. Studio Aperto ore 12:25 930.000, 9,4%; ore 18:30 529.000, 5,4%.

930.000, 9,4%; 529.000, 5,4%. Tg4 ore 12.00 .000, % ; ore 18:55 486.000, 4,1%.

; 486.000, 4,1%. Tg La7 ore 13:30 514.000, 4,1%; ore 20:00 1.204.000, 7%.

