Gli ascolti tv di martedì 13 dicembre, con la prima semifinale del Mondiale di Calcio in Qatar 2022 nella prima serata di Rai 1. E per il resto del palinsesto non c’è niente da fare.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la semifinale Argentina – Croazia ha registrato un netto di 10.284.000 telespettatori, share 44,52%: nel primo tempo (dalle 20.00 alle 20.49) 10.235.000, 45,09%, e nel secondo (dalle 21.04 alle 21.54) 10.332.000, 43,98%; a seguire Il Circolo dei Mondiali 2.531.000, 14,08%. Su Canale 5 il film Downton Abbey ha ottenuto un netto di 1.571.000, 10,24%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 989.000, 4,20% e nel programma 1.393.000 telespettatori, share 10,76%. Su Rai 2 il film Herbie il super Maggiolino ha registrato 1.359.000, 7,09%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 1.277.000, 7,83%. Su Rete 4 Zona Bianca ha ottenuto 702.000 telespettatori, share 4,69%. Su La7 il film La figlia del Generale ha ottenuto 558.000, 2,94%. Su Tv8 Natale a Rocky Mountain è stato visto da 522.000 telespettatori, share 2,76%, mentre su Nove il film Il professor Cenerentolo ha registrato 396.000 telespettatori, share 2,15%. Su Real Time Primo Appuntamento ha registrato 347.000, 1,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Striscia la notizia su Canale 5 3.282.000 telespettatori, share 13,84%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.165.000 telespettatori, share 4,95% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 846.000, 3,90% e a seguire Nuovi eroi 756.000, 3,28%, Il cavallo e la torre 1.064.000, 4,51%, quindi Un posto al sole che registra 1.569.000, 6,59%. NCIS su Italia 1 registra 1.073.000 telespettatori, share 4,53% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 685.000 telespettatori, share 2,91% e nella seconda 790.000, 3,31%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.253.000 telespettatori, share 5,27%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 388.000 telespettatori, share 1,63% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 335.000 telespettatori, share 1,41%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Sfida al Campione su Rai 1 ha registrato 3.099.000, 21,61%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.424.000 telespettatori, share 17,50% e nel game un netto di 3.534.000, 20,70%. Su Rai 2 Drusilla e l’almanacco del giorno dopo ha ottenuto un netto di 824.000, 3,65%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 647.000 telespettatori, share 3,24%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 788.000 telespettatori, share 3,54%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida .000, %, e nel game .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 559.000 telespettatori, share 11,45%, mentre UnoMattina ha registrato 869.000, 17,53%; a seguire Storie Italiane 789.000, 15,96% e 834.000, 14,33%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.754.000, 16,82%. Su Rai 2 Viva Rai 2! nel segmento GlassCam 130.000, 3,59%, e nel programma 706.000, 14,86%; … E Viva il Videobox 283.000, 5,50%; I Fatti Vostri ha registrato 676.000 telespettatori, share 10,21%, e 987.000, 9,67%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 370.000, 7,14%, nel programma 358.000, 7,25%, e nel segmento Extra 298.000, 6,43%, mentre Elisir nella presentazione 272.000, 5,36% e nel programma 411.000, 6,87%; dopo il Tg3 Rai Parlamento Speciale Camera ha ottenuto 548.000, 4,45%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.067.000 telespettatori, share 21,54% e 1.035.000, 22,12%, con Forum a 1.526.000, 19,38%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 171.000 telespettatori, share 2,72% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 147.000 telespettatori, share 2,50% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 165.000, 1,55% e La signora del West 446.000, 3,44%. La7 ha ottenuto con Omnibus 175.000 telespettatori, share 3,74%, nel segmento News 118.000, 3,17% e nel Dibattito 169.000, 3,33%; quindi Coffee Break 187.000, 3,92% e L’aria che tira 335.000, 5,53% e L’aria che tira Oggi 442.000, 4,13%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.832.000, 14,16% e nel programma 1.731.000, 15,70%, Il Paradiso delle Signore 1.841.000, 19,35%, La vita in diretta nella presentazione 1.899.000, 19,36% e nel programma 2.250.000, 19,86%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 647.000 telespettatori, share 5,33%; Bella ma’ un netto di 440.000, 4,54%; Nei tuoi panni 263.000, 2,58% e nei Saluti 268.000, 2,34%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 960.000, 9,94%, Geo 1.529.000, 12,93%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.814.000 telespettatori, share 21,38%, Terra Amara 2.624.000, 20,53% mentre Uomini e donne (live) 2.635.000, 24,12%, e nel Finale 2.085.000, 21,90%, Amici di Maria De Filippi 1.699.000, 18%, GF Vip 1.552.000, 15,98%, Un altro domani 1.307.000, 13,39%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.474.000, 14,28%, nel programma 1.891.000, 16,03% e nel segmento I Saluti 2.186.000, 16,80%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 555.000 telespettatori, 4,26%, mentre The Mentalist 371.000, 3,38%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 808.000 telespettatori, 6,66% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 426.000, 4,44% e il film Nessuna pietà per Ulzana un netto di 503.000, 4,41%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 364.000 telespettatori, share 2,86%, nel programma 379.000, 3,66%, e Tagadà Focus 310.000, 3,19%. Storie di un regno un netto di 176.000, 1,51%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Bobo Tv 1.358.000, 8,86%, Porta a Porta ha registrato 502.000 telespettatori, share 8,15%; Viva Rai 2! e anche un po’ Rai 1 254.000, 7,61%. Su Rai 2 Bar Stella ha registrato 593.000 telespettatori, share 6,04%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 430.000, 7,07%. Su La7 il film Target – Scuola omicidi ha ottenuto un netto di 82.000 telespettatori, share 1,32%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.233.000, 24,36%; ore 19:29 3.791.000, 21,37%.

3.233.000, 24,36%; 3.791.000, 21,37%. Tg2 ore 13:00 1.879.000, 14,93%; ore 20:30 1.165.000, 4,95%.

1.879.000, 14,93%; 1.165.000, 4,95%. Tg3 ore 14:30 1.454.000, 11,65%; ore 19:00 2.306.000, 14,39%.

1.454.000, 11,65%; 2.306.000, 14,39%. Tg5 ore 13:00 3.070.000, 24,09%; ore 20:00 3.270.000, 14,57%.

3.070.000, 24,09%; 3.270.000, 14,57%. Studio Aperto ore 12:25 1.278.000, 12,06%; ore 18:30 554.000, 4,16%.

1.278.000, 12,06%; 554.000, 4,16%. Tg4 ore 12.00 328.000, 4,04%; ore 18:55 698.000, 4,24%.

328.000, 4,04%; 698.000, 4,24%. Tg La7 ore 13:30 498.000, 3,77%; ore 20:00 829.000, 3,69%.

Dati AUDITEL™