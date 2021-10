Ascolti tv martedì 12 ottobre 2021: serata con Titanic e i talk politici

Gli ascolti tv del martedì, con i talk politici in prima linea in vista dei ballottaggi ai Comuni di Roma e Torino. Ma Canale 5 sfodera un grande classico come Titanic, un jolly in genere pre-natalizio e che questa volta va in onda ‘one shot’ ovvero in una sola serata e non diviso com’era accaduto nelle ultime repliche. Rai 1 vince la serata con il film Digitare il codice segreto per la collana Purché finisca bene mettendo a segno 4.148.000 telespettatori, segue alle sue spalle l’ennesima replica del film di James Cameron uscito nel 1997 (la sua prima visione tv nell’aprile 2001 sempre su Canale 5 conquistò 12.343.000 telespettatori ed il 51.43% di share). Rai 2 senza Voglio essere un mago riguadagna terreno al martedì addirittura quadruplicando la percentuale di share avuta nelle scorse settimane, The Equalizer 2 tocca 1.351.000 telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 Il film tv Digitare il codice segreto – Purché finisca bene ha registrato 4.148.000 telespettatori, share 20.2%.

ha registrato 4.148.000 telespettatori, share 20.2%. Su Rai 2 Il film The Equalizer 2 – Senza perdono ha registrato 1.351.000 telespettatori, share 6.3%.

ha registrato 1.351.000 telespettatori, share 6.3%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 735.000 telespettatori, share 3.05% e nel programma 878.000 telespettatori, share 4.6%.

ha registrato nella presentazione 735.000 telespettatori, share 3.05% e nel programma 878.000 telespettatori, share 4.6%. Su Canale 5 Il film Titanic ha registrato un netto di 1.770.000 telespettatori, share 12.76%.

ha registrato un netto di 1.770.000 telespettatori, share 12.76%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 1.163.000 telespettatori, share 4.82% e nel programma 1.334.000, 8.69%.

ha registrato nella presentazione 1.163.000 telespettatori, share 4.82% e nel programma 1.334.000, 8.69%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 965.000 telespettatori, share 5.81%.

ha registrato un netto di 965.000 telespettatori, share 5.81%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.150.000 telespettatori, share 5.78%.

ha registrato 1.150.000 telespettatori, share 5.78%. Su Tv8 Il film Il cacciatore di ex è stato visto da 241.000 telespettatori, share 1.1%.

è stato visto da 241.000 telespettatori, share 1.1%. Su Nove Il film A-Team ha registrato 276.000 telespettatori, share 1.3%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.004.000 telespettatori, share 20.77%.

ha registrato 5.004.000 telespettatori, share 20.77%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 898.000 telespettatori, share 3.74%.

ha registrato 898.000 telespettatori, share 3.74%. Su Rai 3 Blob 1.134.000, 5.3%. Che Succ3de? 1.102.000, 4.87%. Un posto al sole 1.642.000, 6.83%.

1.134.000, 5.3%. 1.102.000, 4.87%. 1.642.000, 6.83%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.804.000 telespettatori, share 15.78%.

ha registrato 3.804.000 telespettatori, share 15.78%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.180.000 telespettatori, share 4.96%.

ha registrato 1.180.000 telespettatori, share 4.96%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.174.000 telespettatori, share 5% e 1.145.000, 4.76%.

ha registrato 1.174.000 telespettatori, share 5% e 1.145.000, 4.76%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.773.000 telespettatori, share 7.36%.

ha registrato 1.773.000 telespettatori, share 7.36%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 356.000 telespettatori, share 1.5%.

ha registrato 356.000 telespettatori, share 1.5%. Su Nove Deal With It ha registrato 416.000 telespettatori, share 1.7%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.758.000 telespettatori, share 19.28% e nel game un netto di 4.140.000, 22.71%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.758.000 telespettatori, share 19.28% e nel game un netto di 4.140.000, 22.71%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 708.000 telespettatori, share 3.37%.

ha registrato un netto di 708.000 telespettatori, share 3.37%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 1.942.000 telespettatori, share 14.14% e nel game un netto di 3.356.000, 18.95%.

ha registrato nella presentazione 1.942.000 telespettatori, share 14.14% e nel game un netto di 3.356.000, 18.95%. Su Italia 1 CSI ha registrato 584.000 telespettatori, share 2.90%.

ha registrato 584.000 telespettatori, share 2.90%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 812.000 telespettatori, share 3.76%.

ha registrato 812.000 telespettatori, share 3.76%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 116.000 telespettatori, share 0.91% e 178.000, 1.03%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 899.000 telespettatori, share 17.65%. Storie italiane nella prima parte 683.000, 14.78% e nella seconda 811.000, 15.04%. È sempre Mezzogiorno 1.569.000, 15.32%.

ha totalizzato un netto di 899.000 telespettatori, share 17.65%. nella prima parte 683.000, 14.78% e nella seconda 811.000, 15.04%. 1.569.000, 15.32%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 494.000 telespettatori, share 8.17% e nella seconda 844.000, 8.66%.

ha registrato nella prima parte 494.000 telespettatori, share 8.17% e nella seconda 844.000, 8.66%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 481.000, 9.27% e nel segmento Extra 363.000, 7.78%. Elisir nella presentazione 334.000, 7.29% e nel programma 372.000, 6.90%. Dopo il TG Quante Storie 724.000, 6.11%. Le storie di Passato e presente 630.000, 4.65%.

ha registrato nel programma 481.000, 9.27% e nel segmento Extra 363.000, 7.78%. nella presentazione 334.000, 7.29% e nel programma 372.000, 6.90%. Dopo il TG 724.000, 6.11%. 630.000, 4.65%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 938.000, 18.55% e nella seconda 784.000, 16.92%. Forum ha registrato 1.330.000 telespettatori, share 17.91%.

nella prima parte 938.000, 18.55% e nella seconda 784.000, 16.92%. ha registrato 1.330.000 telespettatori, share 17.91%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 117.000 telespettatori, share 2.43% e 196.000, 2.87%.

ha registrato 117.000 telespettatori, share 2.43% e 196.000, 2.87%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 88.000 telespettatori, share 1.64%. Dopo il Tg Il Segreto 149.000, 1.42%. La signora in giallo 540.000, 4.06%.

ha ottenuto 88.000 telespettatori, share 1.64%. Dopo il Tg 149.000, 1.42%. 540.000, 4.06%. Su La7 Omnibus ha registrato 185.000 telespettatori, share 3.66%, nel segmento News 92.000, 2.26% e nel Dibattito 202.000, 3.88%. Coffee Break 203.000, 4.35%. L’aria che tira 287.000, 5.24%; L’aria che tira – Oggi 493.000, 4.70%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.557.000, 13.08%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.714.000, 17.83%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.597.000, 16.65% e nel programma 1.829.000, 16.70%.

1.557.000, 13.08%. ha registrato 1.714.000, 17.83%. ha registrato nella presentazione 1.597.000, 16.65% e nel programma 1.829.000, 16.70%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 541.000 telespettatori, share 4.28%. Detto Fatto 406.000, 4.07%. Italia – Svezia, Qualificazioni Europei 2023 U21 762.000, 6.04%.

ha registrato 541.000 telespettatori, share 4.28%. 406.000, 4.07%. 762.000, 6.04%. Su Rai 3 #Maestri 378.000, 3.72%. Aspettando Geo 650.000, 6.93%. Geo ha registrato 1.158.000 telespettatori, share 10.60%.

378.000, 3.72%. 650.000, 6.93%. ha registrato 1.158.000 telespettatori, share 10.60%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.470.000 telespettatori, share 17.98%. Una Vita 2.351.000, 18.02%. Uomini e donne 2.462.000, 22.14% e nel Finale 1.973.000, 20.43%. Amici di Maria De Filippi 1.841.000, 19.40%. GF Vip 1.797.000, 19.63%. Love is in the air 1.527.000, 16.10%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.214.000, 12.32% e nella seconda 1.460.000, 13.08%.

ha registrato 2.470.000 telespettatori, share 17.98%. 2.351.000, 18.02%. 2.462.000, 22.14% e nel Finale 1.973.000, 20.43%. 1.841.000, 19.40%. 1.797.000, 19.63%. 1.527.000, 16.10%. nella presentazione 1.214.000, 12.32% e nella seconda 1.460.000, 13.08%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 567.000 telespettatori, 4.23%; 591.000, 4.67%; 471.000, 3.95%. Friends 169.000, 1.66%.

ha registrato 567.000 telespettatori, 4.23%; 591.000, 4.67%; 471.000, 3.95%. 169.000, 1.66%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 749.000 telespettatori, 6.03% di share. Il film L’occhio caldo del cielo un netto di 467.000, 4.43%.

ha registrato un netto di 749.000 telespettatori, 6.03% di share. Il film un netto di 467.000, 4.43%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 307.000, 2.33% e nel programma 310.000 telespettatori, share 2.89%; Tagadoc 123.000, 1.27%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 697.000 telespettatori, share 9.02%.

ha registrato 697.000 telespettatori, share 9.02%. Su Rai 2 Ti sento ha registrato 368.000 telespettatori, share 3.40%.

ha registrato 368.000 telespettatori, share 3.40%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 407.000 telespettatori, share 5.41%.

ha registrato un netto di 407.000 telespettatori, share 5.41%. Su Rete 4 Il film Eye witness – Testimone involontario ha registrato un netto di 159.000 telespettatori, share 3.71%.

ha registrato un netto di 159.000 telespettatori, share 3.71%. Su La7 DiMartedì più ha registrato un netto di 392.000 telespettatori, share 4.92%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.135.000, 22.93%; ore 20:00 5.249.000, 24.03%.

3.135.000, 22.93%; 5.249.000, 24.03%. Tg2 ore 13:00 1.748.000, 13.71%; ore 20:30 1.346.000, 5.70%.

1.748.000, 13.71%; 1.346.000, 5.70%. Tg3 ore 14:30 1.677.000, 13.16%; ore 19:00 2.134.000, 12.82%.

1.677.000, 13.16%; 2.134.000, 12.82%. Tg5 ore 13:00 2.744.000, 21.27%; ore 20:00 4.388.000, 19.86%.

2.744.000, 21.27%; 4.388.000, 19.86%. Studio Aperto ore 12:25 1.146.000, 11.14%; ore 18:30 602.000, 4.60%.

1.146.000, 11.14%; 602.000, 4.60%. Tg4 ore 12.00 251.000, 3.03%; ore 18:55 604.000, 3.59%.

251.000, 3.03%; 604.000, 3.59%. Tg La7 ore 13:30 599.000, 4.38%; ore 20:00 1.155.000, 5.24%.

Dati AUDITEL™