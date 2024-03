Gli ascolti tv del martedì, con i talk politici, le serie tv, il calcio di Coppa: i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Barcellona – Napoli, ritorno degli Ottavi di Champions League, ha registrato un netto di 4.749.000 telespettatori, share 22,39%. Su Rai 1 il film Al posto tuo ha registrato 2.334.000 telespettatori, share 11,93%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.400.000, 6,15%, e nel programma 1.557.000 telespettatori, share 11,05%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.233.000 telespettatori, share 7,15% e nel segmento DiMartedì Plus, in seconda serata, 377.000, 6,31%. Su Rai 2 Dalla strada al palco ha ottenuto nella presentazione 681.000, 3,03%, e nel programma un netto di 1.110.000 telespettatori, share 6,79%. Su Rete 4 È sempre CartaBianca ha registrato 804.000 telespettatori, share 5,53%. Su Rai 3 Petrolio ha ottenuto 575.000 telespettatori, share 2,76% e nel segmento Next 511.000, 3,20%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 564.000 telespettatori, share 2,7%. Su Nove Faking It – Bugie criminali è stato visto da 204.000 telespettatori, share 1,02%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.940.000, 23,52%; Affari Tuoi 5.465.000, 24,21%; Striscina la notizina su Canale 5 3.607.000 telespettatori, share 17,05%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 559.000 telespettatori, share 2,45% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.089.000, 5,47% e a seguire Caro marziano 1.181.000, 5,68%, Il cavallo e la torre 1.348.000, 6,35%; Un posto al sole 1.595.000, 7,04%. NCIS su Italia 1 registra 1.567.000 telespettatori, share 7,16% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 691.000 telespettatori, share 3,15%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.578.000 telespettatori, share 7,11%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 508.000 telespettatori, share 2,3% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 504.000 telespettatori, share 2,3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.220.000, 23,10%, e nel game un netto di 4.559.000, 26,31%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.135.000 telespettatori, share 16,60% e nel game un netto di 3.360.000, 20,53%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 546.000, 2,80%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 633.000 telespettatori, share 3,35%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 650.000 telespettatori, share 3,29%, mentre su La7 Bull 146.000, 0,91%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina ha registrato .000, %; a seguire Storie italiane .000, %, e .000, %; È sempre mezzogiorno ha ottenuto .000, %. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show .000, %, nel segmento Glass Cam .000, % e nel programma .000, %; E viva il Videobox .000, %; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte .000 telespettatori, share %, e nella seconda .000, %. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %; Re-Start .000, %; Elisir nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Tempesta d’amore .000, %, mentre Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg La signora in giallo .000, %, .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.488.000, 12,55%, e nel programma 1.558.000, 15,62%; Il paradiso delle signore 1.808.000, 20,32%; La vita in diretta nella presentazione 1.654.000, 18,93%, e nel programma 2.134.000, 20,75%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 877.000, 7,68%; Bella ma’ ha registrato 559.000 telespettatori, share 6,19%. Su Rai 3 Aspettando Geo 577.000, 6,55%, mentre Geo ha ottenuto 1.253.000, 12,08%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.592.000 telespettatori, share 20,04%, Endless Love 2.471.000, 20,67%, Uomini e donne (live) 2.768.000, 26,93% e nel finale 2.018.000, 22,44%; Amici 1.693.000, 19,09%; La promessa 1.581.000, 18,20%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.306.000, 14,93%, nella seconda 1.399.000, 4,04% e nei saluti 1.466.000, 12,60%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 559.000 telespettatori, 4,59%, mentre The Mentalist 292.000, 3,07%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 684.000 telespettatori, 6,01% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 381.000, 4,24%, e il film A sud ovest di Sonora un netto di 457.000, 4,59%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 376.000 telespettatori, share 3,21%, nel programma 341.000, 3,56% e nel segmento Focus 267.000, 3%. C’era una volta… il Novecento un netto di 205.000, 2,39%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai2 ha registrato .000 telespettatori, share %; Generazione Z .000, %. Su Rai 3 La confessione .000, %; Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 Gioco sporco ha registrato .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™