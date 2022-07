Gli ascolti tv del secondo martedì di luglio hanno per protagonisti i film, la musica e una spolverata di attualità. Partiamo innanzitutto da Rai 1 che ha proposto il film diretto da Dan Fogelman Danny Collins – La canzone della vita dove, tra i protagonisti, troviamo anche Al Pacino. Anche Canale 5 ha fatto la sua parte riproponendo Come un gatto in tangenziale, commedia tutta da ridere con Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Parlavamo di musica, in questo se la contendono Rai 2 (Dalla strada al palco) e Italia 1 (Battiti Live). Per l’attualità invece la palla passa a Rai 3 con Filorosso e La 7 che occupa il prime time con In onda nella sua prima long version della settimana. Il resto della programmazione delle reti generaliste vedono: su Rete 4 la serie tv Harry Wild – La signora del delitto, su Tv8 il film Sahara e NOVE con l’action Presa Mortale.

Ecco tutti i dati della giornata!

Ascolti tv Prime Time

La prima serata ha visto su Rai 1 il film Danny Collins – La Canzone della Vita che ha registrato un netto di 1.279.000 telespettatori, share 8.59%, mentre la diretta concorrente, Canale 5, ha risposto con la commedia Come un Gatto in Tangenziale, ottenendo 2.292.000, 15.88%. Su Rai 2 Nek in veste di conduttore di reality musicali in Dalla strada al palco registra 1.273.000, 9.85%, mentre su Rai 3 il Filorosso di Bianchini e Rei si porta a 710.000, 5.26%. Su Italia 1 nuovo appuntamento con Battiti Live che registra un netto di 1.278.000 telespettatori, share 9.64%. Rete 4 in giallo con Harry Wild – La Signora del Delitto ha ottenuto un netto di 605.000 telespettatori, share 4.11%, mentre su La7 l’attualità è di casa con In onda 782.000, 5.1%. Su Tv8 Il film Sahara è stato visto da 366.000 telespettatori, share 2.6%, mentre su Nove Presa Mortale ha registrato 360.000 telespettatori, share 2.4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.648.000 telespettatori, share 16.39%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.459.000 telespettatori, share 15.23%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 920.000 telespettatori, share 5.65% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 711.000, 5% e a seguire Viaggio in Italia 831.000, 5.50%, con Un posto al sole che resiste a 1.372.000, 8.48%. NCIS su Italia 1 registra 1.134.000 telespettatori, share 7.11% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 814.000 telespettatori, share 5.28% e nella seconda 1.006.000, 6.18%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.026.000 telespettatori, share 6.40%, mentre su Tv8 Celebrity Chef ha ottenuto 386.000 telespettatori, share 2.4% e su Nove Deal With It ha registrato 278.000 telespettatori, share 1.8%.

Ascolti tv Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.391.000 telespettatori, share 24.89% e nel game un netto di 3.273.000, 27.79%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.014.000 telespettatori, share 11.31% e nel game un netto di 1.660.000, 14.58%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 608.000, 4.43%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 458.000 telespettatori, share 3.45%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 585.000 telespettatori, share 4.08%. Su La7 Padre Brown registra 118.000, 1.40% e 122.000, 1.12%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 578.000 telespettatori, share 15.46%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 555.000, 14.07%; subito dopo Camper ha ottenuto con 1.118.000, 13.71%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 429.000 telespettatori, share 6.31%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 264.000, 6.77%, mentre Elisir – A gentile richiesta ha registrato 210.000 telespettatori, share 5.54%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 519.000, 5.98% + 453.000, 4.31% e Passato e Presente 391.000, 3.44%. Su Canale 5 la prima puntata di Morning News ha ottenuto 758.000 telespettatori, share 19.69% nella prima parte e 641.000, 17.37% nella seconda, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.267.000, 19.22%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 211.000 telespettatori, share 3.56% e su Rete 4 RIS 2: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 140.000 telespettatori, share 3% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 157.000, 1.74% e Hamburg Distretto 21 395.000, 3.54%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 129.000 telespettatori, share 3.45%, nel segmento News 91.000, 2.98% e nel Dibattito 131.000, 3.32%; quindi Coffee Break 154.000, 4.12%, L’aria che tira – Estate 214.000, 4.38% e nel segmento “Oggi” giunge a 329.000, 3.61%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo 8 hanno registrato 1.320.000, 13.11% e 1.360.000, 15.83%, mentre Linea Verde Sentieri ha ottenuto 964.000, 11.91%; a seguire Estate in diretta 1.519.000, 19.29%. Su Rai 2 Tour de France: diretta 748.000, 8.45% e Tour all’arrivo 1.304.000, 16.25%. Su Rai 3 Ossi di seppia ha ottenuto 247.000, 2.85%, Overland 466.000, 5.98% e Geo Magazine 712.000, 8.68%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.067.000 telespettatori, share 18.51%, mentre Una Vita 1.943.000, 18.98%, Un altro domani 1.462.000, 16.45% e Terra amara 1.505.000, 18.59%. Dopo le soap il film tv del ciclo Inga Lindstrom un netto di 919.000, 11.65%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 552.000 telespettatori, 5.10%, mentre NCIS: Los Angeles un netto di 318.000, 3.97% e 306.000, 4.02%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 750.000 telespettatori, 7.69% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 330.000, 4.04% e il film L’alba del gran giorno un netto di 303.000, 3.76%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 221.000 telespettatori, share 2.56% e I segreti della Corona 86.000, 1.13%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Dreams Road ha registrato un netto di 383.000 telespettatori, share 4.67%. Su Rai 2 Back2Back Speciale Let’s Play! ha registrato 260.000 telespettatori, share 6.87%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate ha registrato un netto di 373.000 telespettatori, share 6.16%. Su Canale 5 la puntata della serie Shades of Blue ha ottenuto 305.000, 7.30%. Su Italia 1 il film Anarchia – La notte del giudizio ha registrato 245.000 telespettatori, share 6.72%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.769.000, 24.33%; ore 20:00 3.594.000, 25.08%.

2.769.000, 24.33%; 3.594.000, 25.08%. Tg2 ore 13:00 1.674.000, 15.27%; ore 20:30 1.200.000, 7.70%.

1.674.000, 15.27%; 1.200.000, 7.70%. Tg3 ore 14:30 1.327.000, 13.29%; ore 19:00 1.392.000, 13.02%.

1.327.000, 13.29%; 1.392.000, 13.02%. Tg5 ore 13:00 2.500.000, 22.64%; ore 20:00 2.753.000, 18.92%.

2.500.000, 22.64%; 2.753.000, 18.92%. Studio Aperto ore 12:25 1.300.000, 14.17%; ore 18:30 442.000, 5.14%.

1.300.000, 14.17%; 442.000, 5.14%. Tg4 ore 12.00 267.000, 4.02%; ore 18:55 407.000, 3.69%.

267.000, 4.02%; 407.000, 3.69%. Tg La7 ore 13:30 . 508.000, 4.53%; ore 20:00 793.000, 5.47%.

