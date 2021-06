Ascolti tv lunedì 31 maggio 2021

Gli ascolti tv del lunedì, tra l’Under 21 in prima serata, la semifinale de L’Isola dei Famosi e il daytime che inizia a farsi estivo. Prime Time Su Rai 1 Il match Portogallo – Italia, per gli Europei U21 2021, ha registrato 3.084.000 telespettatori, share 13.87%. Su Rai 2 Il film Come ti divento