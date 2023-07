Gli ascolti tv del primo lunedì di luglio, con il debutto dei programmi del daytime nella loro versione estiva. Il prime time vede una nuova puntata di Temptation Island, ma anche le repliche de Il giovane Montalbano. Diamo un’occhiata ai dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island (live) ha ottenuto 3.476.000, 26,3%. Su Rai 1 la serie Il giovane Montalbano, in replica, ha registrato un netto di 2.435.000 telespettatori, share 14,8%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione .000, %, e nel programma 1.743.000, 9,8%. Su Italia 1 il film 2 Fast 2 Furious ha registrato un netto di 779.000 telespettatori, share 4,7%. Su Rete 4 Zona Bianca ha ottenuto 600.000 telespettatori, share 4,6%. Su Rai 2 CSI: Vegas ha registrato 567.000, 3,5%. Su La7 il film Sotto il segno del pericolo ha ottenuto 447.000, 3%. Su Nove Only Fun – Comico Show ha registrato 363.000 telespettatori, share 2,2%. Su Tv8 Cops – Una banda di poliziotti è stato visto da 218.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.475.000, 14,4%; Paperissima Sprint su Canale 5 3.156.000 telespettatori, share 18,3%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto .000 telespettatori, share % mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 .000, %, Un posto al sole che registra .000, %. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 1.308.000 telespettatori, share 7,5%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente .000, %, e nel game un netto di .000, %, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di .000, %, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Padre Brown .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina Estate ha registrato .000, %; a seguire Camper in viaggio .000, % e Camper ha ottenuto .000, %. Su Rai 2 Un’estate in Algarve ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %, e nel segmento Extra .000, %, mentre Elisir – A gentile richiesta nella presentazione .000, % e nel programma .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, % e Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Forum Estate a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora del West .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira Estate .000, % e L’aria che tira Oggi – Estate .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella presentazione .000, % e nel programma .000, %, Sei sorelle .000, %; Estate in diretta nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %. Su Rai 2 Giro d’Italia Femminile .000, %; Tour de France in diretta ha registrato .000 telespettatori, share %; Tour de France all’arrivo .000, %; TouReplay .000, %. Su Rai 3 TGR Speciale – Marmolada, un anno dopo .000, %; Geo Magazine ha ottenuto .000, %.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %, Terra Amara .000, %, La promessa .000, %, Un altro domani .000, %, il film tv Inga Lindstrom – Musica di un amore antico un netto di .000, % e nel segmento I Saluti .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, mentre Person of interest .000, %.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film Sedotta da uno sconosciuto un netto di .000, %. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato .000 telespettatori, share %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose Nostre .000, %. Su Rai 2 Underdog – Ho scommesso su di me ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 L’Avversario – L’altra faccia del campione ha registrato .000, %. Su Italia 1 il film Final Destination un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

