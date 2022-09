Gli ascolti tv di lunedì 26 settembre sono totalmente, o quasi, dedicati agli speciali per le Elezioni Politiche 2022 che si sono svolti durante la notte e che sono andati avanti per tutta la giornata, per sfociare negli appuntamenti speciali di prima serata, tra PresaDiretta e Propaganda Live. Ma diamo un’occhiata ai dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Ungheria – Italia, Nations League, ha registrato 6.949.000 telespettatori, per uno share del 31.42%, mentre su Canale 5 Grande Fratello Vip ha ottenuto nell’anteprima 2.740.000, 12.25% e nel programma 2.446.000 telespettatori, share 17.84%. Su Rai 3 PresaDiretta – L’Italia ha scelto registra 1.063.000 telespettatori, share 5.05%. Su Rai 2 la prima puntata di Stasera tutto è possibile ha ottenuto 1.301.000 telespettatori, share 8.11%. Su Italia 1 il film Jack Ryan – L’iniziazione ha registrato un netto di 1.152.000 telespettatori, share 5.78%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 992.000 telespettatori, share 6.48%, mentre su La7 Speciale Propaganda Live ha ottenuto 1.015.000 telespettatori, share 6.75%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 277.000 telespettatori, share 1.4%. Su Nove Little Big Italy ottiene 310.000 telespettatori, share 1.5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Paperissima Sprint su Canale 5 2.778.000 telespettatori, share 12.30%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.201.000 telespettatori, share 5.34% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 864.000, 4.26% e a seguire Via dei Matti n.0 983.000, 4.65%, quindi Un posto al sole che registra 1.338.000, 5.92%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.214.000 telespettatori, share 5.48% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.307.000 telespettatori, share 6.06% e nella seconda 1.175.000, 5.20%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.813.000 telespettatori, share 8.08%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 419.000 telespettatori, share 1.9% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 431.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.665.000 telespettatori, share 20.40% e nel game un netto di 4.123.000, 24.69%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.066.000 telespettatori, share 16.86% e nel game un netto di 3.091.000, 19.16%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 716.000, 3.72%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 705.000 telespettatori, share 3.74%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 761.000 telespettatori, share 3.72%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Speciale Tg1 Elezioni 2022 – La scelta ha totalizzato un netto di 1.340.000 telespettatori, share 24.33%; a seguire È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.685.000, 14.79%. Su Rai 2 Tg2 Speciale Elezioni 328.000, 4.98%. I fatti vostri non è andato in onda per lo sciopero ed è stato sostituito dalla serie Un ciclone in convento che ha registrato 414.000 telespettatori, share 3.88%, mentre su Rai 3 L’emigrante ha ottenuto 117.000, 1.76%, Doc Martin 128.000, 2.12%, Cucina ad alta quota 139.000, 2.04%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 577.000, 5.05% e Passato e Presente 365.000, 2.55%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.348.000 telespettatori, share 20.95% e 964.000, 16.24%, con Forum a 1.530.000, 17.49%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 188.000 telespettatori, share 2.34% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 151.000 telespettatori, share 2.30% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 275.000, 2.44% e La signora in giallo 589.000, 4.21%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 lo sciopero dei lavoratori di Roma ha modificato gran parte della programmazione. Il paradiso delle signore va in onda con tre repliche che hanno raccolto rispettivamente 1.178.000, 9.30% – 1.078.000, 9.55% e 1.245.000, 12.53% mentre la nuova puntata 1.730.000, 18.73% e a seguire Reazione a Catena Mix 1.371.000, 13.76%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 558.000 telespettatori, share 4.61%; Bella ma’ 313.000, 3.17%; Italia – Portorico, Mondiali Pallavolo Femminile 555.000, 4.27%. Su Rai 3 Tg3 Speciale Elezioni ha ottenuto 760.000, 7.51%, Geo 800.000, 8.05%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.429.000 telespettatori, share 17.15%, Una vita 2.161.000, 17.23% mentre Uomini e Donne 2.593.000, 24.25%, Amici di Maria De Filippi 1.792.000, 19.35%, GF VIP 1.686.000, 18.96% Un altro domani 1.400.000, 15.86%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.783.000, 19.11%, nella seconda 2.064.000, 19.55%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 718.000 telespettatori, 5.59%, mentre The Mentalist 329.000, 3.38%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 699.000 telespettatori, 5.82% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno – Speciale Elezioni 422.000, 4.33%. Su La7 Speciale TgLa7 – MaratonaMentana ha registrato 718.000, 6.33%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta – Speciale Elezioni ha registrato 1.339.000 telespettatori, share 11.83%. Su Rai 2 I Lunatici ha registrato 173.000 telespettatori, share 3.92%, mentre su Rai 3 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha registrato 561.000, 4.12% e Tg3 LineaNotte 284.000, 3.80%. Su Italia 1 il film From Paris with Love 455.000, 5.85%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.925.000, 27.45%; ore 20:00 5.469.000, 27.17%.

3.925.000, 27.45%; 5.469.000, 27.17%. Tg2 ore 13:00 2.078.000, 15.05%; ore 20:30 1.525.000, 7%.

2.078.000, 15.05%; 1.525.000, 7%. Tg3 ore 14:30 1.929.000, 15.85%; ore 19:00 1.792.000, 11.98%.

1.929.000, 15.85%; 1.792.000, 11.98%. Tg5 ore 13:00 3.269.000, 23.46%; ore 20:00 4.402.000, 21.40%.

3.269.000, 23.46%; 4.402.000, 21.40%. Studio Aperto ore 12:25 1.543.000, 13.45%; ore 18:30 681.000, 5.83%.

1.543.000, 13.45%; 681.000, 5.83%. Tg4 ore 12.00 431.000, 4.81%; ore 18:55 841.000, 5.43%.

431.000, 4.81%; 841.000, 5.43%. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 1.510.000, 7.33%.

Dati AUDITEL™