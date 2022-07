Gli ascolti TV che segnano l’inizio dell’ultima settimana di luglio si districano nell’intrattenimento puro suddiviso in film, musica, divertimento, serial e un pizzico di attualità. Rai 1 ha modificato la sua programmazione dopo il riposizionamento della messa in onda della fase finale degli Europei femminili di calcio, in prima serata ha trasmesso il film Mia e il leone bianco, contrapposto ai comici di Zelig, su Canale 5. É più anomalo (se vogliamo) il lunedì di Rai 2 con il primo appuntamento settimanale di TIM summer Hits (il secondo sarà in onda questo giovedì, 28 luglio).

Su Rai 3 continua il best of delle inchieste di Report, mentre Rete 4 digerita la settimana della crisi di governo, sale sul treno delle reti che da ora in poi dedicheranno parte della loro programmazione alle elezioni del prossimo ottobre ’22 con Zona Bianca. Lato serie TV: Italia 1, La7 e Tv8 si contendono un posto tra i programmi più visti rispettivamente con: Chicago P.D., Domina e Gomorra.

A questo punto vediamo cosa è successo nella fascia prime time e non solo. A tra poco con gli ascolti diramati da Auditel.