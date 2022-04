Gli ascolti tv nel giorno della Festa della Liberazione, tra celebrazioni, memoria e le immancabili, e strumentali, polemiche politiche. Ma i palinsesti non hanno subito grandi variazioni. La serata è stata vinta dalla serie di Rai 1, Nero a metà 3, con 4,2 milioni di telespettatori, mentre L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2,5 milioni. Terza piazza per Report, mentre Made in Sud conquista la terza posizione superando di poco Quarta Repubblica. In 680mila circa hanno seguito l’ultima puntata de Il Viaggio della Musica.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie tv Nero a metà 3 ha registrato un netto di 4.228.000 telespettatori, share 22,21%. Nel dettaglio, la prima puntata 4.484.000, 19,28% e la seconda 4.210.000, 21,11%.

Su Rai 2 Made in Sud ha registrato nella presentazione 789.000 telespettatori, share 3,36% e nel programma 1.073.000, 6%.

Su Rai 3 Report ha registrato nella presentazione 1.348.000, 5,76% e nel programma 1.674.000 telespettatori, share 7,66%.

Su Canale 5 L'Isola dei Famosi ha registrato 2.485.000 telespettatori, share 17,19%.

Su Italia 1 Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica ha registrato nella presentazione 684.000 telespettatori, share 2,92% e nel programma 527.000, 2,76%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 778.000 telespettatori, share 4,63%.

Su La7 La serie Servant of the People ha registrato un netto di 440.000 telespettatori, share 1,99%.

Su Tv8 Il film Mia moglie per finta è stato visto da .000 telespettatori, share 1%.

Su Nove Il film Bad Company – Protocollo Praga ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.683.000 telespettatori, share 20,19%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 815.000 telespettatori, share 3,50%.

Su Rai 3 Blob 942.000, 4,69%. La svolta – I partigiani raccontano 1.004.000, 4,63%. Un posto al sole 1.560.000, 6,74%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.439.000 telespettatori, share 14,79%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.281.000 telespettatori, share 5,62%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.054.000 telespettatori, share 4,70% e 1.030.000, 4,43%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.534.000 telespettatori, share 6,65%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Nove Deal with it ha registrato .000 telespettatori, share %.

Dati AUDITEL™