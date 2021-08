Gli ascolti tv del primo lunedì di rientro dalle vacanze per molti, ma non per la tv. In prima serata sfida tra film, col supercast di Big Wedding su Rai 1 che supera di misura (se così si può dire con mezzo milione di teste in meno) il film di Canale 5, Imparare ad amarti. Unico contenuto originale della serata la puntata di Controcorrente, su Rete 4, che si ferma a 596mila telespettatori mentre le serie di Rai 2 superano il milione, con Report in replica che fa anche meglio. In access prime time torna anche Un posto al sole, con la nuova grafica e la nuova sigla,

Prime Time

Su Rai 1 Il film Big Wedding ha registrato un netto 2.524.000 telespettatori, share 14,69%.

ha registrato un netto 2.524.000 telespettatori, share 14,69%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato 1.070.000 telespettatori, share 6,2%: nel dettaglio, la prima puntata 1.091.000, 5,94% e nella seconda 1.049.000, 6,47%.

ha registrato 1.070.000 telespettatori, share 6,2%: nel dettaglio, la prima puntata 1.091.000, 5,94% e nella seconda 1.049.000, 6,47%. Su Rai 3 Report ha registrato 1.160.000 telespettatori, share 6,97%.

ha registrato 1.160.000 telespettatori, share 6,97%. Su Canale 5 Il film Imparare ad amarti ha registrato un netto di 2.007.000 telespettatori, share 12,24%.

ha registrato un netto di 2.007.000 telespettatori, share 12,24%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato nella presentazione 732.000, 3,96% e nel programma 717.000 telespettatori, share 5,51%.

ha registrato nella presentazione 732.000, 3,96% e nel programma 717.000 telespettatori, share 5,51%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 596.000 telespettatori, share 4%.

ha registrato 596.000 telespettatori, share 4%. Su La7 Il film The Interpreter ha registrato 472.000 telespettatori, share 3,07%.

ha registrato 472.000 telespettatori, share 3,07%. Su Tv8 Il film Karate Kid II – La storia continua è stato visto da 282.000 telespettatori, share 1,8%.

è stato visto da 282.000 telespettatori, share 1,8%. Su Nove Il film Ma tu di che segno 6? ha registrato 285.000 telespettatori, share 1,8%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.561.000 telespettatori, share 18,90%.

ha registrato 3.561.000 telespettatori, share 18,90%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 846.000 telespettatori, share 4,48%.

ha registrato 846.000 telespettatori, share 4,48%. Su Rai 3 Blob 857.000, 5,16%. Via dei Matti n.0 801.000, 4,46%. Un posto al sole 1.109.000, 5,85%.

857.000, 5,16%. 801.000, 4,46%. 1.109.000, 5,85%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.502.000 telespettatori, share 13,21%.

ha registrato 2.502.000 telespettatori, share 13,21%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 870.000 telespettatori, share 4,66%.

ha registrato 870.000 telespettatori, share 4,66%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 924.000 t1elespettatori, share 5,04% e 918.000, 4,85%.

ha registrato 924.000 t1elespettatori, share 5,04% e 918.000, 4,85%. Su La7 In onda ha registrato 892.000 telespettatori, share 4,74%.

ha registrato 892.000 telespettatori, share 4,74%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 484.000 telespettatori, share 2,6%.

ha registrato 484.000 telespettatori, share 2,6%. Su Nove Deal With It ha registrato 321.000 telespettatori, share 1,7%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.374.000 telespettatori, share 22,02% e nel game un netto di 3.681.000, 26,64%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.374.000 telespettatori, share 22,02% e nel game un netto di 3.681.000, 26,64%. Su Rai 2 NCIS ha registrato un netto di 703.000 telespettatori, share 4,34%.

ha registrato un netto di 703.000 telespettatori, share 4,34%. Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 989.000 telespettatori, share 9,60% e nel game un netto di 1.511.000, 11,42%.

ha registrato nella presentazione 989.000 telespettatori, share 9,60% e nel game un netto di 1.511.000, 11,42%. Su Italia 1 CSI ha registrato 435.000 telespettatori, share 2,83%.

ha registrato 435.000 telespettatori, share 2,83%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 664.000 telespettatori, share 4,01%.

ha registrato 664.000 telespettatori, share 4,01%. Su La7 The Good Wife ha registrato 110.000 telespettatori, share 1,11% e 138.000, 1,07%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 782.000 telespettatori, share 18,73%. Dedicato 827.000, 16,53%. Don Matteo nella prima 973.000, 13,61% e nella seconda 1.625.000, 14,30%.

ha totalizzato un netto di 782.000 telespettatori, share 18,73%. 827.000, 16,53%. nella prima 973.000, 13,61% e nella seconda 1.625.000, 14,30%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 420.000 telespettatori, share 5,20%.

ha registrato 420.000 telespettatori, share 5,20%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 252.000, 5,54% e nel programma 320.000, 6,80%. Elisir d’Estate 269.000, 5,43%. Dopo il TG Quante Storie 508.000, 5,28% e 541.000, 4,65%. Passato e presente 479.000, 3,66%.

ha registrato nella presentazione 252.000, 5,54% e nel programma 320.000, 6,80%. 269.000, 5,43%. Dopo il TG 508.000, 5,28% e 541.000, 4,65%. 479.000, 3,66%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 597.000, 12,72% e nella seconda 527.000, 11,15%. Forum ha registrato 1.047.000 telespettatori, share 13,67%.

nella prima parte 597.000, 12,72% e nella seconda 527.000, 11,15%. ha registrato 1.047.000 telespettatori, share 13,67%. Su Italia 1 Bones ha registrato 274.000 telespettatori, share 3,89%.

ha registrato 274.000 telespettatori, share 3,89%. Su Rete 4 RIS – Delitti imperfetti ha ottenuto 148.000 telespettatori, share 2,58%. Dopo il Tg Il Segreto 153.000, 1,45%. Un detective in corsia 304.000, 2,36%.

ha ottenuto 148.000 telespettatori, share 2,58%. Dopo il Tg 153.000, 1,45%. 304.000, 2,36%. Su La7 Omnibus ha registrato 116.000 telespettatori, share 2,78%, nel segmento News 72.000, 2,51% e nel Dibattito 109.000, 2,34%. Coffee Break Estate 111.000, 2,33%. L’aria che tira Estate 201.000, 3,43%; L’aria che tira Estate – Oggi 322.000, 3,07%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.348.000, 11,21%. Il paradiso delle signore ha registrato 982.000, 9,63%. Estate in Diretta ha registrato un netto di 1.392.000, 15,38%.

1.348.000, 11,21%. ha registrato 982.000, 9,63%. ha registrato un netto di 1.392.000, 15,38%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 438.000 telespettatori, share 3,63%. Pallavolo Femminile Europei 2021: Slovacchia – Italia 635.000, 6,62%.

ha registrato 438.000 telespettatori, share 3,63%. 635.000, 6,62%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 595.000 telespettatori, share 6,41%.

ha registrato 595.000 telespettatori, share 6,41%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.144.000 telespettatori, share 16,46%. Una Vita 2.017.000, 16,61%. Brave and Beautiful 1.760.000, 16,55%. Love is in the air 1.655.000, 17,93%. Il film tv Rosamunde Pilcher: La promessa un netto di 1.081.000, 12,05%.

ha registrato 2.144.000 telespettatori, share 16,46%. 2.017.000, 16,61%. 1.760.000, 16,55%. 1.655.000, 17,93%. Il film tv un netto di 1.081.000, 12,05%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 636.000 telespettatori, 4,91%. Will & Grace un netto di 196.000, 2,23%.

ha registrato 636.000 telespettatori, 4,91%. un netto di 196.000, 2,23%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 629.000 telespettatori, 5,39% di share. Il film Il Tulipano Nero un netto di 285.000, 3,13%.

ha registrato un netto di 629.000 telespettatori, 5,39% di share. Il film un netto di 285.000, 3,13%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 190.000 telespettatori, share 1,85%. La7 Doc 70.000, 0,80%.

Seconda serata

Su Rai 1 Settestorie ha registrato un netto di 618.000 telespettatori, share 7,08%.

ha registrato un netto di 618.000 telespettatori, share 7,08%. Su Rai 2 NCIS: New Orleans 828.000, 6,73%. La serie Helen Dorn ha registrato 276.000 telespettatori, share 4,56%.

828.000, 6,73%. La serie ha registrato 276.000 telespettatori, share 4,56%. Su Rai 3 Io li conoscevo bene 558.000, 5,53%. Tg3 LineaNotte ha registrato 338.000 telespettatori, share 5,53%.

558.000, 5,53%. ha registrato 338.000 telespettatori, share 5,53%. Su Canale 5 Il film La prima cosa bella ha registrato un netto di 407.000 telespettatori, share 7,02%.

ha registrato un netto di 407.000 telespettatori, share 7,02%. Su Italia 1 Barbarians – Roma sotto attacco ha registrato 184.000 telespettatori, share 4,55%.

ha registrato 184.000 telespettatori, share 4,55%. Su Rete 4 Il film Barry Lyndon ha registrato un netto di 124.000 telespettatori, share 2,95%.

ha registrato un netto di 124.000 telespettatori, share 2,95%. Su La7 Il film In guerra tutto è concesso ha registrato un netto di 62.000 telespettatori, share 1,25%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.037.000, 23,02%; ore 20:00 4.325.000, 25,77%.

3.037.000, 23,02%; 4.325.000, 25,77%. Tg2 ore 13:00 1.670.000, 13,33%; ore 20:30 1.377.000, 7,45%.

1.670.000, 13,33%; 1.377.000, 7,45%. Tg3 ore 14:30 1.626.000, 13,60%; ore 19:00 1.584.000, 12,83%.

1.626.000, 13,60%; 1.584.000, 12,83%. Tg5 ore 13:00 2.444.000, 19,28%; ore 20:00 3167.000, 18,46%.

2.444.000, 19,28%; 3167.000, 18,46%. Studio Aperto ore 12:25 1.544.000, 14,86%; ore 18:30 632.000, 6,34%.

1.544.000, 14,86%; 632.000, 6,34%. Tg4 ore 12.00 374.000, 4,52%; ore 18:55 491.000, 3,90%.

374.000, 4,52%; 491.000, 3,90%. Tg La7 ore 13:30 428.000, 3,26%; ore 20:00 722.000, 4,24%.

Dati AUDITEL™