Puntata numero 5756 di Un posto al sole che da oggi, lunedì 23 agosto, dopo due settimane di stop riprende la sua corsa con l’inizio della ventiseiesima stagione. Le vicende dei protagonisti della soap italiana più longeva ritornano in prima visione nell’access prime time di Rai 3. Per l’occasione, visti i 25 anni portati degnamente, UPAS si è ‘rifatto il look’ ma non parliamo di una nuova rivisitazione del prodotto, bensì di un refresh al suo biglietto da visita: la sigla.

Nuove grafiche, nuove animazioni e qualche nuova entrata nel cast, ma andiamo per gradi. L’impostazione è rimasta uguale a se stessa, ciò vuol dire che i volti dei protagonisti, per un istante di spalle, si girano verso la telecamera sorridendo. Al loro fianco come sempre è riportato sia il nome di ruolo nonché quello reale, cambia quello che viene chiamato il passaggio in sequenza.

Se prima ogni personaggio entrava nella sigla con un effetto d’animazione, ora tutto è stato semplificato con dei semplici scorrimenti. Altra novità è lo sfondo che accompagna la presentazione di ogni attore o attrice: le bellezze di Napoli (dove – ricordiamo per chi non lo sapesse – è ambientata la soap) da sempre immortalate come cartoline, vengono ulteriormente messe in evidenza acquistando quasi una posizione di primo piano in tutt’uno con i personaggi. Alcune di queste erano già visibili nella sigla in onda fino al 6 agosto scorso, per altre si tratta di novità.

Dunque vediamo una Piazza Plebiscito in grande spolvero, il Teatro San Carlo, la stazione Metro di Napoli e le sue opere d’arte, il Duomo della città partenopea, scorci del centro storico, la Galleria Umberto I e non può mancare il lungomare di Mergellina.

In esclusiva per voi la nuova sigla di Un posto al sole st25 #upas #unpostoalsole pic.twitter.com/fF83RMkrop — PlayBlogTV (@playblogtv) August 23, 2021

E per di più, la sigla della soap si aggiorna con alcuni volti presenti nel cast in aggiunta a quelli già conosciuti. Sono quelli della vigilessa Mariella Altieri (interpretata da Antonella Prisco), Vittorio del Bue (interpretato da Amato d’Auria), i 3 bambini Bianca, Irene e Jimmy (rispettivamente Sofia Piccirillo, Greta Putaturo e Gennaro de Simone) e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti). Dalla sigla scompaiono Otello (Luigi Allocca), Viola (Ilenia Lazzarin) e Arianna (Samanta Piccinetti).