Ascolti tv lunedì 21 marzo 2022: Vostro Onore, L’Isola dei Famosi, PresaDiretta

Gli ascolti tv del lunedì, col ritorno de L’Isola dei Famosi su Canale 5 e l’ultima puntata di Vostro Onore su Rai 1. La fiction di Rai 1 vince la serata con 3,7 milioni, mentre L’Isola dei Famosi ottiene 3,2 milioni per il debutto. Terza piazza per PresaDiretta a 1,3 milioni, seguito da Delitti in Paradiso a 1,2 milioni. Bene Quarta Repubblica, quindi Freedom.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie tv Vostro Onore ha registrato un netto di 3.683.000 telespettatori, share 17,98%.

ha registrato un netto di 3.683.000 telespettatori, share 17,98%. Su Rai 2 La serie Delitti in Paradiso ha registrato 1.200.000 telespettatori, share 5,13% e 938.000, 5,12%.

ha registrato 1.200.000 telespettatori, share 5,13% e 938.000, 5,12%. Su Rai 3 PresaDiretta ha registrato nella presentazione 1.265.000, 5,18% e nel programma 1.271.000 telespettatori, share 5,92%.

ha registrato nella presentazione 1.265.000, 5,18% e nel programma 1.271.000 telespettatori, share 5,92%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi , prima puntata (recensione), ha registrato 3.236.000 telespettatori, share 23,26%.

, prima puntata (recensione), ha registrato 3.236.000 telespettatori, share 23,26%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato nella presentazione 975.000 telespettatori, share 3,99% e nel programma 846.000, 4,23%.

ha registrato nella presentazione 975.000 telespettatori, share 3,99% e nel programma 846.000, 4,23%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 972.000 telespettatori, share 5,94%.

ha registrato 972.000 telespettatori, share 5,94%. Su La7 La serie Sherlock ha registrato 396.000 telespettatori, share 1,82% e in seconda serata 191.000, 1,79%.

ha registrato 396.000 telespettatori, share 1,82% e in seconda serata 191.000, 1,79%. Su Tv8 Il film Revenant – Redivivo è stato visto da .000 telespettatori, share %.

è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Avamposti – Uomini in prima linea ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.758.000 telespettatori, share 19,22%.

ha registrato 4.758.000 telespettatori, share 19,22%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.157.000 telespettatori, share 4,66%.

ha registrato 1.157.000 telespettatori, share 4,66%. Su Rai 3 Blob 1.043.000, 4,52%. Che succ3de? 1309.000, 5,40%. Un posto al sole 1.702.000, 6,82%.

1.043.000, 4,52%. 1309.000, 5,40%. 1.702.000, 6,82%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.815.000 telespettatori, share 19,48%.

ha registrato 4.815.000 telespettatori, share 19,48%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.499.000 telespettatori, share 6,26%.

ha registrato 1.499.000 telespettatori, share 6,26%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.138.000 telespettatori, share 4,65% e 1.183.000, 4,75%.

ha registrato 1.138.000 telespettatori, share 4,65% e 1.183.000, 4,75%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.929.000 telespettatori, share 7,76%.

ha registrato 1.929.000 telespettatori, share 7,76%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 400.000 telespettatori, share 1,6%.

ha registrato 400.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 321.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.339.000 telespettatori, share 20,84% e nel game un netto di 5.088.000, 25,61%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.339.000 telespettatori, share 20,84% e nel game un netto di 5.088.000, 25,61%. Su Rai 2 -The Good Doctor ha registrato un netto di 632.000 telespettatori, share 2,80%.

ha registrato un netto di 632.000 telespettatori, share 2,80%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.549.000 telespettatori, share 16,67% e nel game un netto di 4.013.000, 20,66%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.549.000 telespettatori, share 16,67% e nel game un netto di 4.013.000, 20,66%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 763.000 telespettatori, share 3,48%.

ha registrato 763.000 telespettatori, share 3,48%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 857.000 telespettatori, share 3,68%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione Straordinaria un netto di 904.000, 15,93%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 882.000 telespettatori, share 16,69%. Storie italiane nella prima parte 901.000, 17,02% e nella seconda 893.000, 14,18%. È sempre Mezzogiorno 1.857.000, 15,84%.

un netto di 904.000, 15,93%. ha totalizzato un netto di 882.000 telespettatori, share 16,69%. nella prima parte 901.000, 17,02% e nella seconda 893.000, 14,18%. 1.857.000, 15,84%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 612.000 telespettatori, share 8,38% e nella seconda 1.072.000, 9,45%.

ha registrato nella prima parte 612.000 telespettatori, share 8,38% e nella seconda 1.072.000, 9,45%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 436.000, 7,77% e nel segmento Extra 408.000, 7,77%. Tg3 Speciale 214.000, 3,52%. Dopo il TG Quante Storie 638.000, 4,78%. Passato e presente 574.000, 3,94%.

ha registrato nel programma 436.000, 7,77% e nel segmento Extra 408.000, 7,77%. 214.000, 3,52%. Dopo il TG 638.000, 4,78%. 574.000, 3,94%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 978.000, 17,98% e nella seconda 928.000, 17,59%. Forum ha registrato 1.627.000 telespettatori, share 18,83%.

nella prima parte 978.000, 17,98% e nella seconda 928.000, 17,59%. ha registrato 1.627.000 telespettatori, share 18,83%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 267.000 telespettatori, share 3,33%.

ha registrato 267.000 telespettatori, share 3,33%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 193.000 telespettatori, share 3,15%. Dopo il Tg Il Segreto 160.000, 1,37%. La signora in giallo 687.000, 4,80%.

ha ottenuto 193.000 telespettatori, share 3,15%. Dopo il Tg 160.000, 1,37%. 687.000, 4,80%. Su La7 Omnibus ha registrato 209.000 telespettatori, share 3,79%, nel segmento News 164.000, 3,59% e nel Dibattito 215.000, 3,81%. Coffee Break 211.000, 3,98%. L’aria che tira 378.000, 5,81%; L’aria che tira – Oggi 622.000, 5,23%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.842.000, 14,57%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.028.000, 18,60%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.758.000, 16,27% e nel programma 2.169.000, 17,32%.

1.842.000, 14,57%. ha registrato 2.028.000, 18,60%. ha registrato nella presentazione 1.758.000, 16,27% e nel programma 2.169.000, 17,32%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 643.000 telespettatori, share 4,84%. Detto Fatto 533.000, 4,81%. Speciale Tg2 368.000, 2,90%.

ha registrato 643.000 telespettatori, share 4,84%. 533.000, 4,81%. 368.000, 2,90%. Su Rai 3 Tg3 Speciale 574.000, 4,62%. La Grande Storia Anniversari 369.000, 3,31%. Aspettando Geo 598.000, 5,52%. Geo ha registrato 1.289.000 telespettatori, share 10,12%.

574.000, 4,62%. 369.000, 3,31%. 598.000, 5,52%. ha registrato 1.289.000 telespettatori, share 10,12%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.592.000 telespettatori, share 17,81%. Una Vita 2.607.000, 19,02%. Uomini e donne 2.961.000, 24,67% e nel Finale 2.401.000, 21,58%. Amici di Maria De Filippi 1.944.000, 17,98%. Love is in the air 1.686.000, 15,53%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1566.000, 14,20% e nel programma 1.852.000, 14,87%.

ha registrato 2.592.000 telespettatori, share 17,81%. 2.607.000, 19,02%. 2.961.000, 24,67% e nel Finale 2.401.000, 21,58%. 1.944.000, 17,98%. 1.686.000, 15,53%. nella presentazione 1566.000, 14,20% e nel programma 1.852.000, 14,87%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 596.000 telespettatori, 4,20%. Due uomini e mezzo un netto di 279.000, 2,32%.

ha registrato 596.000 telespettatori, 4,20%. un netto di 279.000, 2,32%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 755.000 telespettatori, 5,77% di share. Speciale Tg4 – Diario di Guerra 398.000, 3,62%. I fantasmi di Le Havre un netto di 391.000, 3,19%.

ha registrato un netto di 755.000 telespettatori, 5,77% di share. 398.000, 3,62%. un netto di 391.000, 3,19%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 483.000 telespettatori, share 3,57% e nel programma 437.000, 3,80%; Tagadà Focus 525.000, 4,85%. Speciale TgLa7 567.000, 3,90%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Via delle Storie ha registrato un netto di 690.000 telespettatori, share 7,36%.

ha registrato un netto di 690.000 telespettatori, share 7,36%. Su Rai 2 Re-Start ha registrato un netto di 322.000 telespettatori, share 3,78%.

ha registrato un netto di 322.000 telespettatori, share 3,78%. Su Rai 3 La grande sete 630.000, 4,63%. Tg3 LineaNotte ha registrato 411.000 telespettatori, share 5,44%.

630.000, 4,63%. ha registrato 411.000 telespettatori, share 5,44%. Su Italia 1 Tiki Taka – La repubblica del Pallone ha registrato nella presentazione 425.000 telespettatori, share 3,89% e nel programma 279.000, 4,77%.

ha registrato nella presentazione 425.000 telespettatori, share 3,89% e nel programma 279.000, 4,77%. Su Rete 4 Motive ha registrato 253.000 telespettatori, share 5,43%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.658.000, 25,03%; ore 20:00 5.832.000, 24,99%.

3.658.000, 25,03%; 5.832.000, 24,99%. Tg2 ore 13:00 2.142.000, 15,35%; ore 20:30 1.599.000, 6,51%.

2.142.000, 15,35%; 1.599.000, 6,51%. Tg3 ore 14:30 1.524.000, 11,32%; ore 19:00 2.151.000, 11,71%.

1.524.000, 11,32%; 2.151.000, 11,71%. Tg5 ore 13:00 3.041.000, 21,61%; ore 20:00 5.049.000, 21,29%.

3.041.000, 21,61%; 5.049.000, 21,29%. Studio Aperto ore 12:25 1.288.000, 11,01%; ore 18:30 511.000, 3,51%.

1.288.000, 11,01%; 511.000, 3,51%. Tg4 ore 12.00 259.000,2,85%; ore 18:55 730.000, 3,90%.

259.000,2,85%; 730.000, 3,90%. Tg La7 ore 13:30 695.000, 4,79%; ore 20:00 1.415.000, 5,98%.

Dati AUDITEL™