Gli ascolti tv del lunedì, con la 100esima puntata de L’Isola dei Famosi su Canale 5, Report, Quarta Repubblica e vari film. La rete più vista è Rai 1 con il film interpretato da Julia Roberts (Wonder fa parte di un ciclo dedicato all’attrice). Raggiunge il 16.33% e oltre 2,6 milioni di telespettatori. L’Isola dei Famosi è alle battute finali, nell’appuntamento di ieri tra abbandoni e proclamazione dei finalisti il reality show è terminato ben oltre l’una del mattino ed ha portato a casa il 20% di share, ma 2,4 milioni di spettatori medi. Seguono Rai 3 con Report vicina al milione e 400mila telespettatori e Italia 1 con Chicago PD.

Per l’access prime time Techetechete non ha rivali (ieri la puntata su Corrado al 18.6%), o meglio, ce l’ha ma non riesce ad ‘agganciare’, infatti Paperissima Sprint è il secondo programma più visto della fascia (16.3%). Un posto al sole si posiziona sulla terza piazza e lo segue NCIS su Italia 1.

Da segnalare che ieri, il primo Tg1 delle 20 condotto da Giorgia Cardinaletti all’interno del quale Amadeus (ospite in studio) ha annunciato la prima co-conduttrice di Sanremo 2023 ovvero Chiara Ferragni, si è avvicinato ai 3,9 milioni in media e il 26% di share.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Wonder ha registrato un netto di 2.648.000 telespettatori, share 16.33%.

ha registrato un netto di 2.648.000 telespettatori, share 16.33%. Su Rai 2 La serie 9-1-1 ha registrato 900.000 telespettatori, share 5.15%. 9-1-1 Lone Star 728.000, 4.53%.

ha registrato 900.000 telespettatori, share 5.15%. 728.000, 4.53%. Su Rai 3 Report ha registrato nella presentazione 979.000, 5.69% e nel programma 1.377.000 telespettatori, share 8.42%.

ha registrato nella presentazione 979.000, 5.69% e nel programma 1.377.000 telespettatori, share 8.42%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha registrato 2.400.000 telespettatori, share 20.74%.

ha registrato 2.400.000 telespettatori, share 20.74%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 1.027.000 telespettatori, share 6.65%.

ha registrato un netto di 1.027.000 telespettatori, share 6.65%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 771.000 telespettatori, share 5.98%.

ha registrato 771.000 telespettatori, share 5.98%. Su La7 La serie Yellowstone ha registrato 303.000 telespettatori, share 2.3%.

ha registrato 303.000 telespettatori, share 2.3%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 267.000 telespettatori, share 1.9%.

è stata vista da 267.000 telespettatori, share 1.9%. Su Nove Il film MIIB – Men in Black II ha registrato 291.000 telespettatori, share 1.7%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.190.000 telespettatori, share 18.56%.

ha registrato 3.190.000 telespettatori, share 18.56%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 780.000 telespettatori, share 4.51%.

ha registrato 780.000 telespettatori, share 4.51%. Su Rai 3 Blob 647.000, 4.51%. Generazione bellezza 597.000, 3.75%. Un posto al sole 1.301.000, 7.59%.

647.000, 4.51%. 597.000, 3.75%. 1.301.000, 7.59%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha registrato 2.809.000 telespettatori, share 16.32%.

ha registrato 2.809.000 telespettatori, share 16.32%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.260.000 telespettatori, share 7.42%.

ha registrato 1.260.000 telespettatori, share 7.42%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 823.000 telespettatori, share 5% e 907.000, 5.24%.

ha registrato 823.000 telespettatori, share 5% e 907.000, 5.24%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.487.000 telespettatori, share 8.62%.

ha registrato 1.487.000 telespettatori, share 8.62%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 405.000 telespettatori, share 2.4%.

ha registrato 405.000 telespettatori, share 2.4%. Su Nove Deal with it ha registrato 262.000 telespettatori, share 1.5%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.271.000 telespettatori, share 23.74% e nel game un netto di 3.503.000, 28.21%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.271.000 telespettatori, share 23.74% e nel game un netto di 3.503.000, 28.21%. Su Rai 2 Mondiali di nuoto Budapest 478.000, 4.70%. Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo ha registrato un netto di 524.000 telespettatori, share 3.53%.

478.000, 4.70%. ha registrato un netto di 524.000 telespettatori, share 3.53%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.167.000 telespettatori, share 13.12% e nel game un netto di 2.146.000, 18.06%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.167.000 telespettatori, share 13.12% e nel game un netto di 2.146.000, 18.06%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 493.000 telespettatori, share 3.54%.

ha registrato 493.000 telespettatori, share 3.54%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 707.000 telespettatori, share 4.79%.

ha registrato 707.000 telespettatori, share 4.79%. Su La7 Eden Missione Pianeta ha registrato 122.000 telespettatori, share 1.08%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Mattina un netto di 616.000, 15.62%. UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 700.000 telespettatori, share 16.02%. Camper 1.249.000, 13.30%.

un netto di 616.000, 15.62%. ha totalizzato un netto di 700.000 telespettatori, share 16.02%. 1.249.000, 13.30%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 406.000 telespettatori, share 5.92%.

ha registrato 406.000 telespettatori, share 5.92%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nel programma 241.000, 5.84%. Elisir – A gentile richiesta 132.000, 3.21%. Dopo il TG Quante Storie 550.000, 5.03%. Passato e presente 440.000, 3.65%.

ha registrato nel programma 241.000, 5.84%. 132.000, 3.21%. Dopo il TG 550.000, 5.03%. 440.000, 3.65%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 821.000, 20.11% e nella seconda 849.000, 20.66%. Forum ha registrato 1.369.000 telespettatori, share 20.61%.

nella prima parte 821.000, 20.11% e nella seconda 849.000, 20.66%. ha registrato 1.369.000 telespettatori, share 20.61%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 175.000 telespettatori, share 2.91%.

ha registrato 175.000 telespettatori, share 2.91%. Su Rete 4 RIS: Delitti imperfetti ha ottenuto 193.000 telespettatori, share 4.09%. Dopo il Tg Il Segreto 197.000, 2.16%. La signora in giallo 601.000, 5.12%.

ha ottenuto 193.000 telespettatori, share 4.09%. Dopo il Tg 197.000, 2.16%. 601.000, 5.12%. Su La7 Omnibus ha registrato 169.000 telespettatori, share 4.26%, nel segmento News 128.000, 3.97% e nel Dibattito 167.000, 4.03%. Coffee Break 178.000, 4.35%. L’aria che tira estate 293.000, 5.94%; L’aria che tira – Oggi estate 370.000, 3.91%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 7 1.052.000, 10.10% e 1.104.000, 13.19%. Sei Sorelle ha registrato 985.000, 13.37%. Estate in Diretta 1.470.000, 18.56%.

1.052.000, 10.10% e 1.104.000, 13.19%. ha registrato 985.000, 13.37%. 1.470.000, 18.56%. Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 386.000 telespettatori, share 3.66%. Mondiali di nuoto Budapest 348.000, 4.74%.

ha registrato 386.000 telespettatori, share 3.66%. 348.000, 4.74%. Su Rai 3 Overland 369.000, 5.03% e 558.000, 7.67%. Geo magazine ha registrato 738.000 telespettatori, share 8.71%.

369.000, 5.03% e 558.000, 7.67%. ha registrato 738.000 telespettatori, share 8.71%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.402.000 telespettatori, share 20.29%. Una Vita 2.154.000, 20.28%. Un altro domani 1.727.000, 19.14%. Brave and Beautiful 1.476.000, 19.57%. Rosamunde Pilcher: Un amore che ritorna un netto di 932.000, 12.25%.

ha registrato 2.402.000 telespettatori, share 20.29%. 2.154.000, 20.28%. 1.727.000, 19.14%. 1.476.000, 19.57%. un netto di 932.000, 12.25%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 519.000 telespettatori, 4.48%; 563.000, 5.40% e 512.000, 5.29%. NCIS: Los Angeles un netto di 220.000, 3.09% e 277.000, 3.58%.

ha registrato 519.000 telespettatori, 4.48%; 563.000, 5.40% e 512.000, 5.29%. un netto di 220.000, 3.09% e 277.000, 3.58%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 679.000 telespettatori, 6.71% di share. Tg4 – Diario di guerra 307.000, 4.05%. Il film Il confine dell’inganno un netto di 307.000, 3.90%.

ha registrato un netto di 679.000 telespettatori, 6.71% di share. 307.000, 4.05%. Il film un netto di 307.000, 3.90%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 409.000 telespettatori, share 3.93% e nel programma 351.000, 4.22%; Tagadà Focus 204.000, %. I segreti della Corona 218.000, 2.81%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Via delle Storie ha registrato 730.000 telespettatori, share 8.35%.

ha registrato 730.000 telespettatori, share 8.35%. Su Rai 2 Calcio Totale Estate ha registrato 233.000 telespettatori, share 2.22%.

ha registrato 233.000 telespettatori, share 2.22%. Su Rai 3 Il Fattore Umano ha registrato un netto di 690.000 telespettatori, share 6.19%

ha registrato un netto di 690.000 telespettatori, share 6.19% Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 836.000 telespettatori, share 6.66%. La fuga dell’assassino 310.000, 5.69%

TG

Tg1 ore 13:30 2.793.000, 23.19%; ore 20:00 3.864.000, 25.91%.

2.793.000, 23.19%; 3.864.000, 25.91%. Tg2 ore 13:00 1.709.000, 14.81%; ore 20:30 1.102.000, 6.59%.

1.709.000, 14.81%; 1.102.000, 6.59%. Tg3 ore 14:30 1.305.000, 12.67%; ore 19:00 1.447.000, 13.06%.

1.305.000, 12.67%; 1.447.000, 13.06%. Tg5 ore 13:00 2.803.000, 23.98%; ore 20:00 3.125.000, 20.50%.

2.803.000, 23.98%; 3.125.000, 20.50%. Studio Aperto ore 12:25 1.395.000, 15.09%; ore 18:30 408.000, 4.72%.

1.395.000, 15.09%; 408.000, 4.72%. Tg4 ore 12.00 341.000, 5.01%; ore 18:55 451.000, 3.93%.

341.000, 5.01%; 451.000, 3.93%. Tg La7 ore 13:30 553.000, 4.66%; ore 20:00 1.006.000, 6.53%.

Dati AUDITEL™