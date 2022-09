Gli ascolti tv di lunedì 19 settembre sono segnati senza dubbio dalle lunghe dirette trasmesse per seguire live i funerali della Regina Elisabetta II che si sono svolti ieri tra Londra e Windsor e che hanno ‘occupato’ buona parte del daytime delle Ammiraglie. Rai 1 ha aperto il suo speciale alle 10.30 e ha proseguito fino alle 18, così come Canale 5, affiancate da Real Time, che ha iniziato anche prima, mentre La7 si è ‘limitata’ a seguire i funerali di Stato a Londra.

La prima serata, invece, ha visto il debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5. L’autunno tv è decisamente iniziato.

Vediamo dunque come sono andati gli ascolti tv di lunedì 19 settembre 2022.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco, in replica, ha registrato 3.374.000 telespettatori, per uno share del 20,42%, mentre su Canale 5 la prima puntata del GF Vip 7 ha ottenuto 2.636.000 telespettatori, share 21,74%. Su Rai 3 Rai Parlamento – Elezioni politiche 2022 registra 457.000 telespettatori, share 2,26%, 313.000, 1,64% e 297.000, 1,71%. Su Rai 2 I mercenari ha ottenuto 807.000 telespettatori, share 4,32%. Su Italia 1 il film Taken 3 – L’ora della verità ha registrato un netto di 1.312.000 telespettatori, share 7,45%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 850.000 telespettatori, share 6,10%, mentre su La7 Speciale Atlantide ha ottenuto 778.000 telespettatori, share 4,54%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da .000 telespettatori, share %. Su Nove Little Big Italy ottiene .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.377.000 telespettatori, share 21,29%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 3.590.000 telespettatori, share 17,49%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 951.000 telespettatori, share 4,60% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 889.000, 4,49%, Il cavallo e la torre 1468.000, 7,26%, quindi Un posto al sole che registra 1523.000, 7,37%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.210.000 telespettatori, share 5,91% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 981.000 telespettatori, share 4,86% e nella seconda 993.000, 4,80%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.630.000 telespettatori, share 7,91%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.122.000 telespettatori, share 27,39% e nel game un netto di 4.230.000, 27,92%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.558.000 telespettatori, share 14,96% e nel game un netto di 2.618.000, 18,17%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 905.000, 4,91%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 634.000 telespettatori, share 3.60%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 793.000 telespettatori, share 4,12%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 126.000, 0,90%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 725.000 telespettatori, share 15,66%, mentre UnoMattina ha registrato 893.000, 21,25%; a seguire Storie Italiane 1.097.000, 25,08% e Speciale Tg1 – Elisabetta II, l’addio ha ottenuto 3.383.000, 33,54%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 304.000 telespettatori, share 4,27% e 622.000, 5,94%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto 240.000, 5,25% e nel segmento Extra 167.000, 3,79%, mentre Elisir nella presentazione 130.000, 2,65% e nel programma 172.000, 2,68%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 493.000, 3,92% e Passato e Presente 401.000, 2,89%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.072.000 telespettatori, share 24,61% e 1.045.000, 23.52%, lo Speciale Verissimo per i funerali di Elisabetta II 2.287.000, 21,52%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 205.000 telespettatori, share 2,66% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 90.000 telespettatori, share 1,54% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 168.000, 1,55% e La signora in giallo 392.000, 2,98%. La7 ha ottenuto con Omnibus 195.000 telespettatori, share 4,33%, nel segmento News 109.000, 3,05% e nel Dibattito 184.000, 3,94%; quindi Coffee Break 170.000, 3,87% e lo Speciale TgLa7 per i funerali di Elisabetta II 390.000, 3,98%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno, tutto dedicato ai funerali di Elisabetta II, registra 2.484.000, 26,42%, e a seguire la seconda parte dello Speciale Tg1 – Elisabetta II – L’addio 2.897.000, 33,03%; quindi La vita in diretta 2.920.000, 30,37%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 231.000 telespettatori, share 2,69%; Bella ma’ 231.000, 2,63%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 336.000, 3,90%, Geo 765.000, 8,17%.

Su Canale 5 lo Speciale Tg5 ha registrato 1.740.000 telespettatori, share 19,97%, Pomeriggio Cinque – Addio Elisabetta 1.404.000, 15,62% e nel segmento Elezioni 1.411.000, 14,85%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 439.000 telespettatori, 3,27%, mentre The Mentalist 215.000, 2,33%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %e il film I misteri di Belle Ile un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 259.000 telespettatori, share 2,08% e nel programma 267.000, 2,85%, quindi Tagadà Focus 212.000, 2,45%. Padre Brown 111.000, 1,24% e 90.000, 0,95%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 597.000 telespettatori, share 10,42%. Su Rai 2 Calcio Totale Estate ha registrato 289.000 telespettatori, share 3,24%, mentre su Rai 3 Racconti criminali ha registrato 301.000, 2,24% e Tg3 LineaNotte 247.000, 3,49%. Su Italia 1 Pressing Lunedì nella presentazione 476.000, 4,73% e nel programma 323.000, 6,56%. Su Rete 4 il doc Elisabetta II La regina ha registrato un netto di 140.000, 4,04%. Su La7 Atlantide speciale ha ottenuto 389.000 telespettatori, share 6,24%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 5.350.000, 27,84%.

.000, %; 5.350.000, 27,84%. Tg2 ore 13:00 1.271.000, 9,56%; ore 20:30 1.748.000, 8,63%.

1.271.000, 9,56%; 1.748.000, 8,63%. Tg3 ore 14:30 911.000, 7,35%; ore 19:00 1.898.000, 14,23%.

911.000, 7,35%; 1.898.000, 14,23%. Tg5 ore 13:00 2.231.000, 20,50%; ore 20:00 3.874.000, 19,88%.

2.231.000, 20,50%; 3.874.000, 19,88%. Studio Aperto ore 12:25 983.000, 8,96%; ore 18:30 485.000, 4,86%.

983.000, 8,96%; 485.000, 4,86%. Tg4 ore 12.00 170.000, 1,96%; ore 18:55 611.000, 4,45%.

170.000, 1,96%; 611.000, 4,45%. Tg La7 ore 13:30 367.000, 2,79%; ore 20:00 1.071.000, 5,49%.

