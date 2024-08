Gli ascolti tv del lunedì, con le serie in replica su Rai 1, le repliche di Zelig su Canale 5 e la Grande Opera all’Arena di Verona su Rai 3.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Nero a metà ha registrato 1.837.000 telespettatori, share 12,91% e 1.657.000, 13,92%, per ima media di 1.748.000, 13,4%. Su Canale 5 Zelig ha registrato 1.635.000 telespettatori, share 14,32%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 1.006.000 telespettatori, share 7,19%. Su Rete 4 il film Vi presento Joe Black ha registrato un netto di 714.000 telespettatori, share 6,79%. Su Rai 2 CSI: Vegas ha ottenuto 572.000 telespettatori, share 3,78%, 569.000, 4%, 506.000, 4,03%. Su La7 la docuserie La Mala – Banditi a Milano ha ottenuto un netto di 456.000 telespettatori, share 4,95%. Su Rai 3 La grande opera all’Arena di Verona – Turandot ha ottenuto 434.000 telespettatori, share 3,26%. Su Tv8 il film A testa alta ha registrato 365.000 telespettatori, share 2,63%. Su Nove il film Exodus – Dei e Re è stato visto da 242.000 telespettatori, share 2,08%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.663.000, 17,13%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.416.000 telespettatori, share 15,53%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 766.000, 5,12% e a seguire Caro marziano 620.000, 3,99%; Le storie di Un posto al sole 743.000, 4,73%. NCIS su Italia 1 registra 1.205.000 telespettatori, share 7,70% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 639.000 telespettatori, share 4,07%, e 767.000, 4,96%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.048.000 telespettatori, share 6,68%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 605.000 telespettatori, share 3,90% e su Nove Cash or Trash ha registrato 523.000 telespettatori, share 3,38%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.020.000, 20,23%, e nel game un netto di 2.922.000, 23,10%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.328.000 telespettatori, share 14,50% e nel game un netto di 2.084.000, 17,39%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 501.000, 3,47%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 488.000 telespettatori, share 3,43%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 458.000 telespettatori, share 3,17%, mentre su La7 Padre Brown 117.000, 1,01%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 514.000 telespettatori, share 15,36%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 674.000, 15,11%; a seguire Le cartoline di Camper in viaggio 726.000, 12,04%, Camper 1.396.000, 14,23%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 473.000, 6,27%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 131.000, 2,92%, nel programma 204.000, 4,54%, e nel segmento Extra 218.000, 5,03%; Elisir estate – Il meglio di 165.000, 3,78%, Il commissario Rex 218.000, 4%. dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 434.000, 4,80%, e 426.000, 3,83%; Passato e Presente 374.000, 3,05%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 896.000 telespettatori, share 20,22% e 740.000, 17,47%, con Forum a 1.222.000, 17,05%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 308.000 telespettatori, share 4,69% e su Rete 4 Everywhere I Go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con 146.000 telespettatori, share 3,08% e dopo il Tg Detective in corsia 315.000, 2,81%. La7 ha ottenuto con Omnibus 162.000 telespettatori, share 4,01%, nel segmento News 102.000, 3,56% e nel Dibattito 173.000, 3,86%; quindi Coffee Break Estate 160.000, 3,74% e L’aria che tira 296.000, 5,48% e L’aria che tira Oggi 337.000, 3,39%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 1.024.000, 9,72%, 956.000, 11,32%; Estate in diretta nel segmento Start 954.000, 12,65%, nella presentazione 1.390.000, 18,34%, e nel programma 1.713.000, 20,88%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 420.000, 3,84%, 422.000, 4,51%. Su Rai 3 In cammino 472.000, 5.48%, Di là dal fiume e tra gli alberi 457.000, 6,01%; Overland 594.000, 7.79%, Geo 581.000, 7,43%, Geo magazine 779.000, 9,03%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.177.000 telespettatori, share 18,23%, The Family 1.903.000, 18,05%; La promessa 1.566.000, 19,44%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.254.000, 16,55%, nella seconda 1.119.000, 13,91% e nei saluti 1.065.000, 12,03%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 471.000 telespettatori, 3,98%, mentre The Mentalist 334.000, 4,26%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 620.000 telespettatori, 5,96% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 390.000, 4,97%, e il film La tortura della freccia un netto di 276.000, 3,40%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 217.000, 2,37%; C’era una volta… il Novecento un netto di 101.000, 1,22%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cronache Criminali ha registrato un netto di 600.000 telespettatori, share 8,56%. Su Rai 2 90° minuto del lunedì ha registrato 354.000 telespettatori, share 4,13%. Su Rai 3 O anche no – Estate 131.000, 1,82%. Su Italia 1 Law & Order: Unità speciale ha registrato 613.000, 5,97%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.814.000, 23,05%; ore 20:00 3.511.000, 23,44%.

Tg2 ore 13:00 1.431.000, 12,13%; ore 20:30 1.009.000, 6,43%.

Tg3 ore 14:30 1.507.000, 14,30%; ore 19:00 1.763.000, 15,69%.

Tg5 ore 13:00 2.785.000, 23,40%; ore 20:00 3.077.000, 20,35%.

Studio Aperto ore 12:25 1.253.000, 12,95%; ore 18:30 504.000, 5,62%.

Tg4 ore 12.00 340.000, 4,54; ore 18:55 471.000, 4,19%.

Tg La7 ore 13:30 541.000, 4,45%; ore 20:00 971.000, 6,41%.

Dati AUDITEL™