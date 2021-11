Gli ascolti tv del lunedì, con la Nazionale in campo nel match decisivo per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Match pareggiato sul campo, ma vinto per gli ascolti che fanno registrare quasi 11 milioni di telespettatori e uno share superiore al 40%. Grande Fratello Vip si ferma a 3,1 milioni seguito da Report che tocca 1,9 milioni, mentre l’omicidio di Serena Mollicone raccontato da Le Iene ottiene poco più i 1 milione, piazzandosi alle spalle del film di Rai 2.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il match Irlanda del Nord – Italia , Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, ha registrato un netto 10.775.000 telespettatori, share 40,06%.

Su Rai 2 Il film Miracoli dal cielo ha registrato 1.164.000 telespettatori, share 4,76%.

Su Rai 3 Report ha registrato nella presentazione 1.203.000, 4,42% e nel programma 1.896.000 telespettatori, share 7,74%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 3.103.000 telespettatori, share 19,02%.

Su Italia 1 Le Iene presentano "L'omicidio di Serena Mollicone" ha registrato nell'anteprima 880.000, 3,25% e nel programma 1.067.000 telespettatori, share 5,97%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 772.000 telespettatori, share 4,21%.

Su La7 Grey's Anatomy 17, prima tv in chiaro, ha registrato 346.000 telespettatori, share 1,30%.

Su Tv8 Il film Io prima di te è stato visto da 381.000 telespettatori, share 1,6%.

è stato visto da 381.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 335.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 954.000 telespettatori, share 3,49%.

Su Rai 3 Blob 1.328.000, 5,77%. Che succ3de? 1.494.000, 6,04%. Un posto al sole 1.717.000, 6,36%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.092.000 telespettatori, share 11,41%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.118.000 telespettatori, share 4,23%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 973.000 telespettatori, share 3,79% e 764.000, 2,79%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.210.000 telespettatori, share 4,46%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 316.000 telespettatori, share 1,2%.

ha registrato 316.000 telespettatori, share 1,2%. Su Nove Deal With It ha registrato 344.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.337.000 telespettatori, share 19,46% e nel game un netto di 4.731.000, 23,10%.

Su Rai 1 L'Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.337.000 telespettatori, share 19,46% e nel game un netto di 4.731.000, 23,10%.

Su Rai 2 NCIS: New Orleans ha registrato un netto di 761.000 telespettatori, share 3,36%.

Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 2.406.000 telespettatori, share 14,87% e nel game un netto di 3.895.000, 19,62%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 613.000 telespettatori, share 2,79%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 877.000 telespettatori, share 3,80%.

ha registrato 877.000 telespettatori, share 3,80%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 171.000 telespettatori, share 1,10% e 218.000, 1,11%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.070.000 telespettatori, share 19,40%. Storie italiane nella prima parte 943.000, 17,66% e nella seconda 1.039.000, 15,81%. È sempre Mezzogiorno 1.624.000, 14,39%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 600.000 telespettatori, share 8,24% e nella seconda 1.002.000, 9,28%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 475.000, 8,57% e nel segmento Extra 368.000, 7,06%. Elisir nella presentazione 289.000, 5,12% e nel programma 412.000, 6,17%. Dopo il TG Quante Storie 825.000, 6,39%. Le storie di Passato e presente 730.000, 4,96%.

Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 1017.000, 18,54% e nella seconda 974.000, 18,66%. Forum ha registrato 1.661.000 telespettatori, share 19,39%.

Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 144.000 telespettatori, share 2,01%.

Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 133.000 telespettatori, share 2,01%. Dopo il Tg Il Segreto 214.000, 1,85%. La signora in giallo 573.000, 3,98%.

ha ottenuto 133.000 telespettatori, share 2,01%. Dopo il Tg 214.000, 1,85%. 573.000, 3,98%. Su La7 Omnibus ha registrato 186.000 telespettatori, share 3,50%, nel segmento News 121.000, 2,87% e nel Dibattito 189.000, 3,39%. Coffee Break 182.000, 3,42%. L’aria che tira 344.000, 5,16%; L’aria che tira – Oggi 487.000, 4,21%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2.077.000, 15,54%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.205.000, 19,20%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.155.000, 17,70% e nel programma 2.582.000, 18,48%.

Su Rai 2 Il match Djokovic – Ruud, ATP Finals, ha registrato 390.000 telespettatori, share 3,15%. Quasi Detto Fatto 375.000, 3,28%. Una parola di troppo 371.000, 2,93%.

Su Rai 3 #Maestri 442.000, 3,76%. Aspettando Geo 907.000, 7,93%. Geo ha registrato 1.647.000 telespettatori, share 12,02%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2614.000 telespettatori, share 17,66%. Una Vita 2.526.000, 17,49%. Uomini e donne 2.812.000, 22,27% e nel Finale 2227.000, 19,39%. Amici di Maria De Filippi 2.055.000, 17,95%. GF Vip 2.094.000, 18,68%. Love is in the air 1.909.000, 15,85%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.697.000, 13,39% e nel programma 2.102.000, 14,88%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 585.000 telespettatori, 3,99%. Due uomini e mezzo un netto di 236.000, 1,92%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 782.000 telespettatori, 5,66% di share. Colombo un netto di 482.000, 3,61%.

ha registrato un netto di 782.000 telespettatori, 5,66% di share. un netto di 482.000, 3,61%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 324.000 telespettatori, share 2,26% e nel programma 354.000, 2,90%; Tagadoc 175.000, 1,42%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Settestorie ha registrato un netto di 867.000 telespettatori, share 6,08%.

Su Rai 2 Il commissario Lanz ha registrato 378.000 telespettatori, share 3,06%. Perfomer Italian Cup 141.000, 2,15%.

Su Rai 3 La versione di Fiorella 885.000, 6,25%. Tg3 LineaNotte ha registrato un netto di 543.000 telespettatori, share 6,37%.

Su Rete 4 Gone ha registrato un netto di 178.000 telespettatori, share 3,56%.

ha registrato un netto di 178.000 telespettatori, share 3,56%. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 375.000 telespettatori, 1,86%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.351.000, 22,54%; ore 20:00 6.118.000, 26,29%.

Tg2 ore 13:00 1.959.000, 14,16%; ore 20:30 1.342.000, 5,17%.

Tg3 ore 14:30 1.735.000, 12,12%; ore 19:00 2.640.000, 13,90%.

Tg5 ore 13:00 2.959.000, 21,02%; ore 20:00 4.510.000, 18,98%.

Studio Aperto ore 12:25 1.240.000, 10,89%; ore 18:30 726.000, 4,65%.

Tg4 ore 12.00 324.000, 3,54%; ore 18:55 670.000, 3,49%.

324.000, 3,54%; 670.000, 3,49%. Tg La7 ore 13:30 579.000, 3,91%; ore 20:00 1.241.000, 5,20%.

Dati AUDITEL™