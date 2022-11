Gli ascolti tv di un lunedì particolare, che apre l’ultima settimana senza Mondiali di Calcio in tv e che vede il debutto della miniserie Esterno Notte di Marco Bellocchio, mentre su Canale 5 si annuncia che il Grande Fratello Vip 7 andrà avanti fino ad aprile 2023. Ma vediamo come sono andati gli ascolti di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il primo appuntamento con la serie Esterno Notte (recensione) ha registrato nella prima puntata 3.672.000 telespettatori, per uno share del 18,34% e nella seconda, in seconda serata, 2.922.000, 19,02%, mentre su Canale 5 Grande Fratello Vip (live) ha ottenuto 2.770.000 telespettatori, share 21,90%. Su Rai 3 Report registra nella presentazione 1.130.000, 5,27% e nel programma 1.550.000, 8,17%. Su Italia 1 il film XXX – Il ritorno di Xander Cage ha registrato un netto di 1.045.000 telespettatori, share 5,63%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 867.000 telespettatori, share 5,93%. Su Nove Little Big Italy ottiene 571.000 telespettatori, share 2,93%. Su Rai 2 Nitto ATP Finals 2022 ha ottenuto 538.000 telespettatori, share 2,65%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 469.000 telespettatori, share 2,27%. Su La7 Grey’s Anatomy 18 ha ottenuto un netto di 443.000 telespettatori, share 2,48%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.836.000 telespettatori, share 22,19%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.830.000 telespettatori, share 17,69%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.146.000, 5,76% e a seguire Via dei Matti n.0 1.002.000, 4,74%, Il cavallo e la torre 1.533.000, 7,15%, quindi Un posto al sole che registra 1.682.000, 7,64%. NCIS su Italia 1 registra 1.280.000 telespettatori, share 5,87% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.037.000 telespettatori, share 4,82% e nella seconda 1.207.000, 5,48%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.848.000 telespettatori, share 8,43%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 490.000 telespettatori, share 2,25% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 725.000 telespettatori, share 3,33%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.260.000 telespettatori, share 22,51% e nel game un netto di 4.450.000, 25,32%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.477.000 telespettatori, share 17,87% e nel game un netto di 3.673.000, 21,36%. Su Rai 2 Una scatola al giorno ha ottenuto un netto di 341.000, 1,68%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 739.000 telespettatori, share 3,81%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 736.000 telespettatori, share 3,58%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 181.000, 1,11%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 628.000 telespettatori, share 13,69%, mentre UnoMattina ha registrato 798.000, 17,69%; a seguire Storie Italiane 837.000, 18,71% e 990.000, 18,88%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.775.000, 17,84%. Su Rai 2 TgSport Speciale ha registrato 330.000 telespettatori, share 4,63%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 319.000, 6,54%, nel programma 316.000, 6,71%, e nel segmento Extra 255.000, 5,71%, mentre Elisir nella presentazione 216.000, 4,72% e nel programma 304.000, 5,68%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 710.000, 6,03% e Passato e Presente 582.000, 4,40%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.104.000 telespettatori, share 23,43% e 940.000, 21,08%, con Forum a 1.504.000, 20,78%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 308.000 telespettatori, share 4,70% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 75.000 telespettatori, share 1,43% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 191.000, 1,97% e La signora in giallo 646.000, 5,05%. La7 ha ottenuto con Omnibus 207.000 telespettatori, share 4,54%, nel segmento News 131.000, 3,92% e nel Dibattito 216.000, 4,48%; quindi Coffee Break 198.000, 4,41% e L’aria che tira 339.000, 6,22% e L’aria che tira Oggi 464.000, 4,51%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.661.000, 13,68% e nel programma 1.711.000, 16,48%, Il paradiso delle signore raccoglie 1.900.000, 20,82% e a seguire La vita in diretta nella presentazione 2.067.000, 22,07% e nel programma 2.662.000, 23,12%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 642.000 telespettatori, share 5,52%; Bella ma’ nel segmento BellaQuiz 233.000, 2,29%, e nel programma 382.000, 4,15%; a seguire La partita per la Pace un netto di 327.000, 2,38%. Su Rai 3 il match Georgia – Italia, qualificazioni Mondiali Basket Maschile, un netto di 428.000, 4,40%; Aspettando Geo ha ottenuto 790.000, 6,69%, Geo 1.404.000, 10,79%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.759.000 telespettatori, share 21,19%, Terra Amara 2.341.000, 19,75% mentre Uomini e donne 2.708.000, 26,37% e nel finale 2.180.000, 23,82%, Amici di Maria De Filippi 2.054.000, 22,56%, GF Vip 1.911.000, 20,76%, Un altro domani 1.422.000, 15,19%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.449.000, 14,37%, nel programma 1.988.000, 17,07% e nel segmento I Saluti 2.104.000, 16,26%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 529.000 telespettatori, 4,33%, mentre The Mentalist 434.000, 3,92%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 637.000 telespettatori, 5,57% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 334.000, 3,65% e il film Chi ucciderà Charley Varrick un netto di 482.000, 4,41%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 327.000 telespettatori, share 2,78%, nel programma 378.000, 3,85%, e Tagadà Focus 282.000, 3,06%. Padre Brown 172.000, 1,77% e 243.000, 2%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cronache criminali ha registrato un netto di 857.000 telespettatori, share 10,55% e S’è fatta notte 319.000, 6,88%. Su Rai 2 Re-Start ha registrato 218.000 telespettatori, share 2,32%, mentre su Rai 3 Fame d’amore ha registrato 765.000, 6,30% e Tg3 LineaNotte 367.000, 5,26%. Su Italia 1 Pressing Lunedì nella presentazione 442.000, 4,37% e nel programma 442,000, 5,27%. Su Rete 4 Motive ha registrato 161.000, 4,02%. Su La7 il film The Queen – La Regina ha ottenuto un netto di 100.000 telespettatori, share 1,74%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.292.000, 24,76%; ore 20:00 5.041.000, 24,55%.

3.292.000, 24,76%; 5.041.000, 24,55%. Tg2 ore 13:00 1.606.000, 12,90%; ore 20:30 1.101.000, 5,11%.

1.606.000, 12,90%; 1.101.000, 5,11%. Tg3 ore 14:30 1.463.000, 12.55%; ore 19:00 2.256.000, 13,80%.

1.463.000, 12.55%; 2.256.000, 13,80%. Tg5 ore 13:00 3.066.000, 24,26%; ore 20:00 4.691.000, 22,59%.

3.066.000, 24,26%; 4.691.000, 22,59%. Studio Aperto ore 12:25 1.184.000, 11,97%; ore 18:30 754.000, 5,64%.

1.184.000, 11,97%; 754.000, 5,64%. Tg4 ore 12.00 237.000, 3,16%; ore 18:55 828.000, 4,97%.

237.000, 3,16%; 828.000, 4,97%. Tg La7 ore 13:30 531.000, 4,07%; ore 20:00 1.326.000, 6,37%.

Dati AUDITEL™