Non ancora smaltita la sbornia di Sanremo 2023, gli ascolti tv di lunedì 13 febbraio vedono un daytime diviso al mattino sul commento delle ultime luci dell’Ariston e nel pomeriggio sui dati delle Regionali in Lazio e in Lombardia. Vediamo, dunque, come è andata la giornata Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa (recensione) ha registrato 4.748.000 telespettatori, per uno share del 25,49%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip (live) ha ottenuto 2.676.000 telespettatori, share 19,80%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha ottenuto 1.393.000 telespettatori, share 8,35%. Su Rai 3 Presa Diretta registra nella presentazione 861.000, 3,92% e nel programma 970.000, 4,80%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato 765.000 telespettatori, share 4,33%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 619.000 telespettatori, share 3,92%. Su La7 Propaganda Live speciale ha ottenuto 618.000 telespettatori, share 4,24%.Su Nove la prima puntata di Little Big Italy 6 ottiene 408.000 telespettatori, share 2%. Su Tv8 il film Eiffel è stato visto da 201.000 telespettatori, share 1,02%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno, in diretta con Mengoni e Sethu, ha registrato 5.465.000, 24,66%. Striscia la notizia su Canale 5 3.978.000 telespettatori, share 17,93%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 697.000 telespettatori, share 3,12% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.207.000, 5,91% e a seguire Caro marziano 1.241.000, 5,81%, Il cavallo e la torre 1.467.000, 6,72%, quindi Un posto al sole che registra 1.710.000, 7,64%. NCIS su Italia 1 registra 1.454.000 telespettatori, share 6,58% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 907.000 telespettatori, share 4,16% e nella seconda 730.000, 3,25%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.708.000 telespettatori, share 7,66%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 482.000 telespettatori, share 2,18% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 381.000 telespettatori, share 1,73%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.588.000, 24,41%, e nel game un netto di 4.717.000, 26,37%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.212.000 telespettatori, share 16,23% e nel game un netto di 3.556.000, 20,84%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 742.000, 3,74%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 664.000 telespettatori, share 3,43%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 839.000 telespettatori, share 4,07%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida .000, %, e nel game .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 757.000 telespettatori, share 15,29%, mentre UnoMattina ha registrato 954.000, 20,62%; a seguire Storie Italiane 1.053.000, 23,28% e 1.053.000, 19,86%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.709.000, 17,30%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 750.000, 16,29%; … E Viva il Videobox! 216.000, 4,13%; I Fatti Vostri ha registrato 574.000 telespettatori, share 9,97%, e 917.000, 9,93%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 348.000, 6,61%, nel programma 356.000, 7,22%, e nel segmento Extra 282.000, 6,27%, mentre Elisir 323.000, 5,97%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 734.000, 6,33% e Passato e Presente 620.000, 4,80%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.063.000 telespettatori, share 22,01% e 939.000, 20,79%, con Forum a 1.373.000, 19,09%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 212.000 telespettatori, share 3,29% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 94.000 telespettatori, share 1,76% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 184.000, 1,97% e La signora in giallo 652.000, 5,25%. La7 ha ottenuto con Omnibus 181.000 telespettatori, share 3,83%, nel segmento News 117.000, 3,23% e nel Dibattito 194.000, 3,89%; quindi Coffee Break 198.000, 4,37% e L’aria che tira 305.000, 5,54% e L’aria che tira Oggi 380.000, 3,73%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno Short registra nella presentazione 2.145.000, 16,32% e nel programma 1.920.000, 15,46%, Tg1 Speciale: Lazio e Lombardia al voto 1.093.000, 11,19%; La vita in diretta nella presentazione 1.849.000, 19,43% e nel programma 2.522.000, 22,15%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 800.000 telespettatori, share 6,81%; Bella ma’ 895.000, 9,59%; Tg2 Speciale Elezioni 394.000, 3,32%. Su Rai 3 Tg3 Speciale Elezioni 523.000, 5,34%; Aspettando Geo ha ottenuto 926.000, 8,73%, Geo 1.382.000, 11,13%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.413.000 telespettatori, share 18,53%, Terra Amara 2.701.000, 21,51% mentre Uomini e donne 2.863.000, 27,21%, e nel Finale 2.275.000, 24,37%, Amici di Maria De Filippi 1.891.000, 20,65%, GF Vip 1.601.000, 17,77%, Un altro domani 1.273.000, 13,54%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.166.000, 11,89%, nella seconda 1.496.000, 13,43% e nel segmento I Saluti 1.617.000, 12,95%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 515.000 telespettatori, 4%, mentre The Mentalist 322.000, 2,99%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica al voto ha registrato 375.000 telespettatori, 3,60% di share. Su La7 Speciale TGLa7 – Maratona Mentana un netto di 507.000, 4,32%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta – Speciale elezioni ha registrato un netto di 877.000 telespettatori, share 10,88%. Su Rai 2 Re-Start ha registrato un netto di 279.000 telespettatori, share 4,90%, mentre su Rai 3 La scelta ha registrato 547.000, 3,97% e Tg3 LineaNotte 344.000, 4,40%. Su Italia 1 Sport Mediase Monday Night un netto di 282.000, 3,56%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.471.000, 26,77%; ore 20:00 5.258.000, 25,62%.

3.471.000, 26,77%; 5.258.000, 25,62%. Tg2 ore 13:00 1.938.000, 15,87%; ore 20:30 1.214.000, 5,55%.

1.938.000, 15,87%; 1.214.000, 5,55%. Tg3 ore 14:30 1.604.000, 13,08%; ore 19:00 2.233.000, 13,80%.

1.604.000, 13,08%; 2.233.000, 13,80%. Tg5 ore 13:00 2.874.000, 23,25%; ore 20:00 4.308.000, 20,79%.

2.874.000, 23,25%; 4.308.000, 20,79%. Studio Aperto ore 12:25 1.141.000, 11,44%; ore 18:30 560.000, 4,29%.

1.141.000, 11,44%; 560.000, 4,29%. Tg4 ore 12.00 241.000, 3,36%; ore 18:55 749.000, 4,51%.

241.000, 3,36%; 749.000, 4,51%. Tg La7 ore 13:30 513.000, 3,93%; ore 20:00 1.280.000, 6,09%.

Dati AUDITEL™