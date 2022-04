Ascolti tv lunedì 11 aprile 2022: Nero a metà, L’Isola dei Famosi

Gli ascolti tv del lunedì tra Claudio Amendola ‘nero a metà’ e L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. La fiction di Rai 1 sfiora i 4 milioni e mezzo d’ascolto totalizzando uno share pari al 21.3% e conquistando la fascia di prime time. In seconda piazza troviamo il reality show di Canale 5 che da qualche puntata non riesce più ad agguantare i 3 milioni di telespettatori ma raggiunge comunque il 19% di share chiudendo vicina all’1:30 del mattino. Report è il terzo programma più visto, il programma di Rai 3 è a una manciata di spettatori dai 2 milioni nella parte centrale della puntata. Da segnalare inoltre Battiti Live su Italia 1 che, nonostante lo spostamento, non riesce a decollare fermandosi a 678.000 telespettatori. Vicino, vicinissimo c’è Servant of the people su La7 a 676.000 telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie tv Nero a metà 3 ha registrato un netto 4.459.000 telespettatori, share 21.3%.

ha registrato un netto 4.459.000 telespettatori, share 21.3%. Su Rai 2 Il film John Wick 3 – Parabellum ha registrato 928.000 telespettatori, share 4.48%.

ha registrato 928.000 telespettatori, share 4.48%. Su Rai 3 Report ha registrato nella presentazione 1.254.000, 5.19% e nel programma 1.929.000 telespettatori, share 8.82%.

ha registrato nella presentazione 1.254.000, 5.19% e nel programma 1.929.000 telespettatori, share 8.82%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha registrato un netto di 2.784.000 telespettatori, share 18.96%.

ha registrato un netto di 2.784.000 telespettatori, share 18.96%. Su Italia 1 Battiti Live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica ha registrato nella presentazione 826.000 telespettatori, share 3.43% e nel programma 678.000, 3.61%.

ha registrato nella presentazione 826.000 telespettatori, share 3.43% e nel programma 678.000, 3.61%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 894.000 telespettatori, share 5.32%.

ha registrato 894.000 telespettatori, share 5.32%. Su La7 La serie Servant of the People ha registrato 676.000 telespettatori, share 3.07%.

ha registrato 676.000 telespettatori, share 3.07%. Su Tv8 Il film Il principe del deserto è stato visto da 284.000 telespettatori, share 1.4%.

è stato visto da 284.000 telespettatori, share 1.4%. Su Nove Il film Ex ha registrato 305.000 telespettatori, share 1.5%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.702.000 telespettatori, share 20.41%.

ha registrato 4.702.000 telespettatori, share 20.41%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.073.000 telespettatori, share 4.45%.

ha registrato 1.073.000 telespettatori, share 4.45%. Su Rai 3 Blob 916.000, 4.5%. Che succ3de? Game 1.170.000, 5.22%. Un posto al sole 1.702.000, 7.09%.

916.000, 4.5%. 1.170.000, 5.22%. 1.702.000, 7.09%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.056.000 telespettatori, share 16.93%.

ha registrato 4.056.000 telespettatori, share 16.93%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.429.000 telespettatori, share 6.09%.

ha registrato 1.429.000 telespettatori, share 6.09%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.043.000 telespettatori, share 4.57% e 937.000, 3.89%.

ha registrato 1.043.000 telespettatori, share 4.57% e 937.000, 3.89%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.918.000 telespettatori, share 8.01%.

ha registrato 1.918.000 telespettatori, share 8.01%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 341.000 telespettatori, share 1.5%.

ha registrato 341.000 telespettatori, share 1.5%. Su Nove Deal with it ha registrato 290.000 telespettatori, share 1.2%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.599.000 telespettatori, share 19.93% e nel game un netto di 4.105.000, 23.86%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.599.000 telespettatori, share 19.93% e nel game un netto di 4.105.000, 23.86%. Su Rai 2 -The Good Doctor ha registrato un netto di 628.000 telespettatori, share 3.04%.

ha registrato un netto di 628.000 telespettatori, share 3.04%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 3.240.000 telespettatori, share 19.41% e nel game un netto di 3.237.000, 19.42%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 3.240.000 telespettatori, share 19.41% e nel game un netto di 3.237.000, 19.42%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 603.000 telespettatori, share 3.05%.

ha registrato 603.000 telespettatori, share 3.05%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 919.000 telespettatori, share 4.30%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione Straordinaria 798.000, 15.04%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 766.000 telespettatori, share 15.30%. Storie italiane nella prima parte 729.000, 14.52% e nella seconda 765.000, 12.75%. È sempre Mezzogiorno 1.547.000, 14.96%.

798.000, 15.04%. ha totalizzato un netto di 766.000 telespettatori, share 15.30%. nella prima parte 729.000, 14.52% e nella seconda 765.000, 12.75%. 1.547.000, 14.96%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 515.000 telespettatori, share 7.90% e nella seconda 933.000, 9.48%.

ha registrato nella prima parte 515.000 telespettatori, share 7.90% e nella seconda 933.000, 9.48%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 355.000, 6.67% e nel segmento Extra 267.000, 5.41%. Elisir nella presentazione 252.000, 4.82% e nel programma 350.000, 5.85%. Dopo il TG Quante Storie 772.000, 6.47%. Passato e presente 605.000, 4.52%.

ha registrato nel programma 355.000, 6.67% e nel segmento Extra 267.000, 5.41%. nella presentazione 252.000, 4.82% e nel programma 350.000, 5.85%. Dopo il TG 772.000, 6.47%. 605.000, 4.52%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 948.000, 18.48% e nella seconda 893.000, 18.11%. Forum ha registrato 1.418.000 telespettatori, share 18.35%.

nella prima parte 948.000, 18.48% e nella seconda 893.000, 18.11%. ha registrato 1.418.000 telespettatori, share 18.35%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 230.000 telespettatori, share 4.28% e 288.000, 4.04%.

ha registrato 230.000 telespettatori, share 4.28% e 288.000, 4.04%. Su Rete 4 Carabinieri 3 ha ottenuto 187.000 telespettatori, share 3.22%. Dopo il Tg Il Segreto 115.000, 1.13%. La signora in giallo 579.000, 4.47%.

ha ottenuto 187.000 telespettatori, share 3.22%. Dopo il Tg 115.000, 1.13%. 579.000, 4.47%. Su La7 Omnibus ha registrato 181.000 telespettatori, share 3.49%, nel segmento News 118.000, 2.93% e nel Dibattito 184.000, 3.44%. Coffee Break 210.000, 4.21%. L’aria che tira 387.000, 6.36%; L’aria che tira – Oggi 505.000, 4.80%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.562.000, 13.53%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.916.000, 19.94%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.405.000, 15.63% e nel programma 1.818.000, 17.44%.

1.562.000, 13.53%. ha registrato 1.916.000, 19.94%. ha registrato nella presentazione 1.405.000, 15.63% e nel programma 1.818.000, 17.44%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 599.000 telespettatori, share 4.86%. Detto Fatto 416.000, 4.34%.

ha registrato 599.000 telespettatori, share 4.86%. 416.000, 4.34%. Su Rai 3 #Maestri 395.000, 3.81%. Speciale Tg3 . 369.000, 3.87%. Geo 912.000, 8.72%.

395.000, 3.81%. . 369.000, 3.87%. 912.000, 8.72%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.276.000 telespettatori, share 16.92%. Una Vita 2.307.000, 18.14%. Uomini e donne 2.715.000, 25.06% e nel Finale 2.280.000, 23.08%. Amici di Maria De Filippi 1.976.000, 20.94%. Brave and Beautiful 1.509.000, 16.97%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.295.000, 13.88% e nel programma 1.562.000, 15.05%.

ha registrato 2.276.000 telespettatori, share 16.92%. 2.307.000, 18.14%. 2.715.000, 25.06% e nel Finale 2.280.000, 23.08%. 1.976.000, 20.94%. 1.509.000, 16.97%. nella presentazione 1.295.000, 13.88% e nel programma 1.562.000, 15.05%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 539.000 telespettatori, 4.11%; 656.000, 5.22% e 575.000, 4.96%. Due uomini e mezzo un netto di 276.000, 2.77%.

ha registrato 539.000 telespettatori, 4.11%; 656.000, 5.22% e 575.000, 4.96%. un netto di 276.000, 2.77%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 756.000 telespettatori, 6.26% di share. Il film Delitto in Provenza un netto di 263.000, 2.60%.

ha registrato un netto di 756.000 telespettatori, 6.26% di share. Il film un netto di 263.000, 2.60%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 426.000 telespettatori, share 3.38% e nel programma 407.000, 3.94%; Tagadà Focus 319.000, 3.52%. Speciale TgLa7 471.000, 3.85%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Via delle Storie ha registrato 1.027.000 telespettatori, share 10.17%.

ha registrato 1.027.000 telespettatori, share 10.17%. Su Rai 2 Re-Start ha registrato 207.000 telespettatori, share 2.48%.

ha registrato 207.000 telespettatori, share 2.48%. Su Rai 3 Fame d’amore 712.000, 5%. Tg3 LineaNotte ha registrato un netto di 447.000 telespettatori, share 5.59%

712.000, 5%. ha registrato un netto di 447.000 telespettatori, share 5.59% Su Italia 1 Tiki Taka – La repubblica del Pallone ha registrato 254.000 telespettatori, share 4.58%.

ha registrato 254.000 telespettatori, share 4.58%. Su Rete 4 Motive ha registrato 167.000 telespettatori, share 3.55%

TG

Tg1 ore 13:30 3.329.000, 24.65%; ore 20:00 4.936.000, 23.13%.

3.329.000, 24.65%; 4.936.000, 23.13%. Tg2 ore 13:00 1.751.000, 14%; ore 20:30 1.346.000, 5.84%.

1.751.000, 14%; 1.346.000, 5.84%. Tg3 ore 14:30 1.483.000, 11.80%; ore 19:00 1.748.000, 11.35%.

1.483.000, 11.80%; 1.748.000, 11.35%. Tg5 ore 13:00 2.750.000, 21.74%; ore 20:00 4.430.000, 20.47%.

2.750.000, 21.74%; 4.430.000, 20.47%. Studio Aperto ore 12:25 1.090.000, 10.57%; ore 18:30 493.000, 4.11%.

1.090.000, 10.57%; 493.000, 4.11%. Tg4 ore 12.00 253.000, 3.20%; ore 18:55 546.000, 3.40%.

253.000, 3.20%; 546.000, 3.40%. Tg La7 ore 13:30 611.000, 4.57%; ore 20:00 1.496.000, 6.88%.

Dati AUDITEL™