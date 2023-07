Gli ascolti tv del lunedì, con la replica de Il giovane Montalbano e una nuova puntata di Temptation Island. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la terza puntata de Temptation Island (cosa è successo) ha ottenuto nella presentazione 2.672.000, 16,05% e nel programma 3.699.000, 26,22%. Su Rai 1 la serie Il giovane Montalbano, in replica, ha registrato un netto di 2.258.000 telespettatori, share 13,98%.Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.082.000, 6,40%, nel programma 1.959.000, 11,29% e nel segmento Report Plus 1.103.000, 7,50%. Su Italia 1 il film The Fast and the Furious: Tokyo Drift ha registrato un netto di 689.000 telespettatori, share 4,22%. Su Rai 2 CSI: Vegas ha registrato 665.000, 3,73% e 673.000, 4,11%. Su Rete 4 Zona Bianca ha ottenuto 605.000 telespettatori, share 4,59%. Su La7 il film Al vertice della tensione ha ottenuto 514.000, 3,23%. Su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 363.000 telespettatori, share 2,23%. Su Tv8 Cops 2 – Una banda di poliziotti è stato visto da 181.000 telespettatori, share 1,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.775.000, 16,54%; Mediaset – Serata con la stampa su Canale 5 3.235.000 telespettatori, share 19,57%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 725.000 telespettatori, share 4,29% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 839.000, 5,91% e a seguire Via dei Matti n.0 661.000, 4,28%, Un posto al sole che registra 1.289.000, 7,72%. NCIS su Italia 1 registra 1.100.000 telespettatori, share 6,62% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 495.000 telespettatori, share 3,06% e nella seconda 637.000, 3,78%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 984.000 telespettatori, share 5,86%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 454.000 telespettatori, share 2,8% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 196.000 telespettatori, share 1,2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.962.000, 21,02%, e nel game un netto di 3.099.000, 25,62%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.078.000 telespettatori, share 12,33% e nel game un netto di 1.900.000, 16,39%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 709.000, 5,03%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 416.000 telespettatori, share 3,03%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 551.000 telespettatori, share 3,75%, mentre su La7 Padre Brown 96.000, 1,19%, e 101.000, 0,90%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 652.000 telespettatori, share 16,67%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 602.000, 15,22%; Esequie di stato di Arnaldo Forlani 601.000, 10,95%; a seguire Camper ha ottenuto 1.448.000, 14,38%. Su Rai 2 Un’estate tra le montagne Bavaresi ha registrato 422.000 telespettatori, share 5,96%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 180.000, 4,48%, nel programma 194.000, 4,91%, e nel segmento Extra 140.000, 3,53%, mentre Elisir – A gentile richiesta 150.000, 3,67%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 458.000, 5,26% e 484.000, 4,51%; Passato e Presente 493.000, 4,22%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 810.000 telespettatori, share 20,57% e 850.000, 21,29%, con Forum Estate a 1.315.000, 19,59%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 276.000 telespettatori, share 4,40% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 159.000 telespettatori, share 3,32% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 184.000, 1,97% e La signora del West 274.000, 2,37%. La7 ha ottenuto con Omnibus 178.000 telespettatori, share 4,73%, nel segmento News 133.000, 4,38% e nel Dibattito 164.000, 4,13%; quindi Coffee Break 169.000, 4,17% e L’aria che tira Estate 241.000, 4,75% e L’aria che tira Oggi – Estate 334.000, 3,50%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.014.000, 10,16% e nella seconda 882.000, 10,88%, Sei sorelle 738.000, 9,86%; Estate in diretta nella presentazione 1.074.000, 14,61%, e nel programma 1.452.000, 18,96%. Su Rai 2 Atletica Leggera – Campionati del mondo paralimpici 296.000, 2,78%; I Wildenstein 366.000 telespettatori, share 4,38% e 381.000, 5,17%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 723.000, 9,17%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.558.000 telespettatori, share 21,86%, Terra Amara 2.493.000, 23,92%, La promessa 2.010.000, 23,19%, My home my destiny 1.595.000, 20,97%; Un altro domani 970.000, 12,97%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 358.000 telespettatori, 3,13%, mentre Person of interest 183.000, 2,48%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 589.000 telespettatori, 5,98% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 459.000, 6,02%, e il film Sconosciuto nell’intimo un netto di 191.000, 2,49%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 214.000 telespettatori, share 2,54%; il doc Alla corte di Enrico VIII 117.000, 1,59%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose Nostre un netto di 535.000, 6,51%. Su Rai 2 Chiamata d’emergenza ha registrato 218.000 telespettatori, share 2,44%, mentre su Rai 3 L’Avversario – L’altra faccia del campione ha registrato 581.000, 5,24%. Su Italia 1 il film Final Destination 3 un netto di 291.000, 4,34%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.666.000, 22,90%; ore 20:00 3.399.000, 23,10%.

Tg2 ore 13:00 1.380.000, 12,29%; ore 20:30 1.053.000, 6,44%.

Tg3 ore 14:30 1.319.000, 12,98%; ore 19:00 1.199.000, 11,24%.

Tg5 ore 13:00 2.781.000, 24,56%; ore 20:00 2.912.000, 19,48%.

Studio Aperto ore 12:25 1.118.000, 12,09%; ore 18:30 391.000, 4,73%.

Tg4 ore 12.00 340.000, 4,66%; ore 18:55 478.000, 4,34%.

Tg La7 ore 13:30 531.000, 4,57%; ore 20:00 898.000, 5,97%.

Dati AUDITEL™