Nuovo mese e nuova settimana per la programmazione tv, sempre ‘dominata’ dai match di Euro 2024: vediamo gli ascolti tv di ieri

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Portogallo – Slovenia, Euro 2024, ha registrato un netto di 5.450.000 telespettatori, share 31.9%. Su Canale 5 la serie Bardot ha ottenuto 1.223.000, 7.2%. Su Rai 2 la serie Dawn – Sussurri nella notte ha registrato 681.000, 3.9%. Su Rai 3 il film Mai Stati Uniti ha ottenuto 1.102.000, 6.2%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto un netto di 744.000 telespettatori, share 5.6%. Su Italia 1 il film The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 ha registrato un netto di 723.000 telespettatori, share 4.3%. Su La7 In viaggio con Barbero ha ottenuto 540.000, 3.6%. Su Tv8 Victoria Cabello: viaggi pazzeschi è stato visto da 242.000 telespettatori, share 1.6%. Su Nove Faking it – Bugie criminali ha registrato 403.000 telespettatori, share 2.3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Paperissima Sprint su Canale 5 2.271.000 telespettatori, share 12.1%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 639.000 telespettatori, share 3.3% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 808.000, 5% e a seguire Viaggio in Italia 1.189.000, 6.8%; Un posto al sole 1.560.000, 8.15%. NCIS su Italia 1 registra 1.237.000 telespettatori, share 6.7% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 738.000 telespettatori, share 4.2% e 824.000, 4.3%. Su La7 In onda prima serata ha fatto registrare 1.183.000 telespettatori, share 6.2%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 377.000 telespettatori, share 2.1% e su Nove Cash or Trash ha registrato 606.000 telespettatori, share 3.3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.242.000, 20.4%, e nel game un netto di 3.163.000, 23.3%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.427.000 telespettatori, share 13.9% e nel game un netto di 2.053.000, 15.8%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 503.000, 3.3%. Su Italia 1 FBI Most Wanted ha ottenuto 456.000 telespettatori, share 3.03%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 484.000 telespettatori, share 3.09%, mentre su La7 Padre Brown .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto 614.000, 15.6%; a seguire Camper in viaggio 747.000, 14.2%, Camper 1.297.000, 14.4%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 372.000, 5.45%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto 211.000, 5.19%, e nel segmento Extra 144.000, 3.74%; Elisir 195.000, 4.98%; Il commissario Rex 194.000, 4%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 483.000, 5.82% e 445.000, 4.21%; Passato e Presente 420.000, 3.51%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 684.000 telespettatori, share 17.8% e 652.000, 16.9%, con Forum a 1.117.000, 17.4%. Su Italia 1 l’episodio di CSI: NY prima del tg ha registrato un netto di 240.000 telespettatori, share 4.07% e su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 240.000, 6.18%; il film Everywhere I Go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con 164.000 telespettatori, share 3.60% e dopo il Tg La signora in giallo 548.000, 5.15%. La7 ha ottenuto con Omnibus 149.000 telespettatori, share 4.56%, nel segmento News 141.000, 4.28% e nel Dibattito 205.000, 5.16%; L’aria che tira 299.000, 6.34% e L’aria che tira Oggi 509.000, 5.52%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Un passo dal cielo 1.199.000, 11.9%, e 1.044.000, 12.3%; Estate in diretta Start 961.000, 12.2%, e nel programma 1.592.000, 19%. Su Rai 2 Tour de France 2024 – 3a tappa: Piacenza – Torino in Diretta 813.000, 8.9%, e all’arrivo 1.211.000, 15.2%; TouReplay 622.000, 7.8%. Su Rai 3 Il Provinciale 400.000, 4.7%, Di là dal fiume e tra gli alberi 315.000, 3.9%; Overland 517.000, 6.5%, Geo Magazine 821.000, 9%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.103.000 telespettatori, share 17.9%, Endless Love 1.783.000, 18.6%, La promessa 1.539.000, 19%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.103.000, 13.8%, nella seconda 1.096.000, 13% e nei saluti 942.000, 10.4%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 568.000 telespettatori, 4.98%, mentre The Mentalist 275.000, 3.39%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 649.000 telespettatori, 6.52% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 540.000, 6.53%, e Delitti ai Caraibi un netto di 308.000, 3.87% e 197.000, 2.23%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 221.000 telespettatori, share 2.48%. C’era una volta… il Novecento un netto di 173.000, 1.82%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

