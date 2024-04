Gli ascolti tv del Lunedì in Albis, tra fiction, film, serie tv e approfondimenti che non risentono delle Feste. I dati Auditel di ieri

Gli ascolti tv del lunedì di Pasquetta, con un palinsesto dal sapore semifestivo. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Terra Amara ha ottenuto 3.168.000, 17,97%. Su Rai 1 il film Volami via ha registrato un netto di 2.563.000 telespettatori, share 14,07%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato nella presentazione 957.000, 4,88% e nel programma 2.002.000, 12,74%. Su Rai 3 Presa Diretta ha ottenuto nella presentazione 830.000, 4,21%, nel programma 1.303.000, 6,92%, e nel segmento Più 1.176.000, 7,08%. Su Italia 1 il film Mamma ho preso il morbillo ha registrato un netto di 941.000 telespettatori, share 5,26%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 680.000 telespettatori, share 4,83%. Su La7 La torre di Babele ha ottenuto 623.000, 3,25%. Su Tv8 il film Men in Black: International è stato visto da 472.000 telespettatori, share 2,69%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 439.000 telespettatori, share 2,39%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Affari Tuoi 5.036.000, 25,98%; Striscia la notizia (col ritorno di Hunziker e Scotti) su Canale 5 3.240.000 telespettatori, share 16,78%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto .000 telespettatori, share % mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 915.000, 5,44% e a seguire Generazione Bellezza 913.000, 5,08%, Il cavallo e la torre 1.126.000, 6,10%; Un posto al sole 1.322.000, 6,78%. NCIS su Italia 1 registra 1.170.000 telespettatori, share 6,13% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene 574.000 telespettatori, share 3,02%. Su La7 Uozzap ha fatto registrare 889.000 telespettatori, share 4,70%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 624.000 telespettatori, share 3,34% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 443.000 telespettatori, share 2,31%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.936.000, 23,65%, e nel game un netto di 3.944.000, 27%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.646.000 telespettatori, share 13,71% e nel game un netto di 2.552.000, 18,12%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 499.000, 3,01%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 573.000 telespettatori, share 3,50%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 410.000 telespettatori, share 2,45%, mentre su La7 Padre Brown .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 228.000 telespettatori, share 11,03%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 1.223.000, 21,27%; a seguire Storie italiane 1.185.000, 18,47%, e 1.242.000, 18,44%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.645.000, 17,51%. Su Rai 2 Viva Rai 2! Mattin Show 63.000, 2,36%; Un ciclone in convento 97.000, 2,43%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 598.000 telespettatori, share 8,56%, e nella seconda 782.000, 8,65%. Su Rai 3 il film L’armata Brancaleone ha ottenuto 213.000, 3,22%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 618.000, 5,91%; Passato e Presente 438.000, 3,92%. Su Canale 5 la santa Messa ha ottenuto 613.000 telespettatori, share 9,52%, con Forum a 1.142.000, 14,45%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 369.000 telespettatori, share 4,93% e su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 257.000, 3,90%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 421.000, 4,03%. La7 ha ottenuto con Omnibus nel Dibattito 209.000, 4,03%; quindi Coffee Break 298.000, 4,63% e La7 Doc 145.000, 2,17% e il film Un povero ricco 162.000, 1,75%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.378.000, 13,02%, nel programma 1.266.000, 13,40%, e nel segmento Special 1.253.000, 13,54%; La vita in diretta – Speciale Pasquetta nella presentazione 1.793.000, 18,98%, e nel programma 2.120.000, 20,53%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 719.000, 7,02%; Bella ma’ ha registrato 565.000 telespettatori, share 6,11%. Su Rai 3 Aspettando Geo 494.000, 5,26%, mentre Geo ha ottenuto 983.000, 9,48%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.975.000 telespettatori, share 17,57%, La promessa 1.537.000, 15,87%, il film Adeline un netto di 1.139.000, 11,39%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 417.000 telespettatori, 3,81%, mentre The Mentalist 364.000, 3,65%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 563.000 telespettatori, 5,47% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 287.000, 3,11%, e il film Una ragione per vivere e una per morire un netto di 374.000, 3,73%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare Best ha registrato nella presentazione 208.000, 1,98% e nel programma 239.000 telespettatori, share 2,52%; il film True Lies un netto di 253.000, 2,16%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 XXI Secolo – Quando il presente diventa futuro un netto di 549.000, 6,45%. Su Rai 2 Calcio Totale ha registrato nella prima parte 644.000 telespettatori, share 8,36%, e nella seconda 379.000, 6,77%, mentre su Rai 3 La buona crescita. 200 anni di Cariplo 646.000, 5,44%; Tg3 LineaNotte 287.000, 4,28%. Su Canale 5 Station 19 1.251.000, 11,92%. Su Italia 1 Pressing Speciale ha registrato nel segmento Highlights 696.000, 6,42%, nel programma 520.000, 8,53%. Su Rete 4 Harrow 138.000, 3,53%. Su La7 Cose Nostre malavita 272.000, 2,31%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.807.000, 25,01%; ore 20:00 4.429.000, 25,63%.

2.807.000, 25,01%; 4.429.000, 25,63%. Tg2 ore 13:00 1.294.000, 11,99%; ore 20:30 986.000, 5,28%.

1.294.000, 11,99%; 986.000, 5,28%. Tg3 ore 14:30 1.304.000, 12,49%; ore 19:00 1.545.000, 11,54%.

1.304.000, 12,49%; 1.545.000, 11,54%. Tg5 ore 13:00 2.147.000, 19,79%; ore 20:00 3.513.000, 20,05%.

2.147.000, 19,79%; 3.513.000, 20,05%. Studio Aperto ore 12:25 1.020.000, 10,74%; ore 18:30 618.000, 5,44%.

1.020.000, 10,74%; 618.000, 5,44%. Tg4 ore 12.00 215.000, 2,72%; ore 18:55 437.000, 3,26%.

215.000, 2,72%; 437.000, 3,26%. Tg La7 ore 13:30 456.000, 4,08%; ore 20:00 1.127.000, 6,42%.

