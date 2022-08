Gli ascolti tv di lunedì 1° agosto, col debutto di un nuovo programma di prima serata dedicato alla politica in vista delle Elezioni anticipate del prossimo 25 settembre e una pletora di film, serie tv e repliche. La novità è Paolo Celata che conduce lo speciale TgLa7 – in onda per tutto agosto – La corsa al voto, cui è intervenuto nel debutto anche il direttore Enrico Mentana. È l’unica novità del palinsesto in questo inizio agosto, insieme al cambio della guardia alla conduzione di In Onda, dove De Gregorio e Parenzo hanno lasciato il posto ad Aprile e Telese. Sulle altre reti film in replica, come su Rai 1, e show riproposti, come su Canale 5; anche l’attualità è in replica, con Report su Rai 3. Unici barlumi di prima tv, insieme alla politica su La7, sono le serie su Rai 2 e Italia 1.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di lunedì 1° agosto 2022, non appena saranno disponibili i dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Belle & Sébastien ha registrato un netto di 2.216.000 telespettatori, per uno share del 15,60%, mentre Canale 5 ha proposto la replica di Michelle Impossible che ha ottenuto 1.229.000 telespettatori, share 10,67%. Serie tv, invece, per Rai 2 con 9-1-1 che ottiene 1.071.000, 6,95% e 9-1-1: Lone Star 1.063.000 telespettatori, share 7,81% e anche per Italia 1 che ha proposto Chicago PD con un netto di .1035.000 telespettatori, share 7,12%. Su Rete 4 la puntata del lunedì di Zona Bianca è stata vista da 814.000 telespettatori, share 6,91% mentre su Rai 3 la replica di Report ha registrato nella presentazione 771.000 telespettatori, share 4,99% e nel programma 682.000, 4,79%. Segue a breve distanza La7 con Speciale TgLa7 – La corsa al voto che ha ottenuto 739.000 telespettatori, share 5,35%, mentre su Rai 3 suTv8 Gomorra – La serie è stata vista da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il contadino cerca moglie, sempre in replica, ottiene .000 telespettatori, share %.

Ascolti Tv Access Prime Time

In access Techetechetè su Rai 1 ha registrato 3.109.000 telespettatori, share 20,08%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.337.000 telespettatori, share 15,08%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 791.000 telespettatori, share 5,06% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 604.000, 4,29% e a seguire Viaggio in Italia 928.000, 6,19%, con Un posto al sole che resiste a 1.187.000, 7,63%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.055.000 telespettatori, share 6,86% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 823.000 telespettatori, share 5,47% e nella seconda 904.000, 5,79%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.102.000 telespettatori, share 7,15%, mentre su Tv8 Celebrity Chef ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Deal With It ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Tv Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.304.000 telespettatori, share 25,66% e nel game un netto di 3.369.000, 29,38%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.014.000 telespettatori, share 12,07% e nel game un netto di 1.622.000, 14,70%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 639.000, 4,75%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 512.000 telespettatori, share 3,91%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 634.000 telespettatori, share 4,51%, mentre su La7 Padre Brown si ferma a 92.000, 1,17% e 161.000, 1,55%.

Ascolti Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 9 registra 1.264.000, 12,64% e 1.126.000, 13,86%, Sei sorelle raccoglie 820.000, 11,62% e a seguire Estate in diretta 1.369.000, 18,49%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 260.000 telespettatori, share 2,59%. Su Rai 3 Ossi di Seppia ha ottenuto 358.000, 4,28%, Overland 521.000, 7,50% e Geo Magazine 669.000, 8,65%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.125.000 telespettatori, share 19,83%, mentre Terra amara 1835.000, 20,36% e Un altro domani 1.322.000, 18,01%. Dopo le soap il film tv Rosamunde Pilcher: Un’eredità pesante un netto di 929.000, 12,86%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 523.000 telespettatori, 4,82%, mentre NCIS: Los Angeles 302.000, 4,18%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 647.000 telespettatori, 6,75% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 352.000, 4,81% e il film Delitto in Costa Azzurra un netto di 219.000, 2,98%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 246.000 telespettatori, share 2,98% e Segreti reali 107.000, 1,54%.