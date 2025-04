Ascolti tv ieri mercoledì 2 aprile chi ha vinto tra Chi l’ha visto e Mare Fuori

Niente tris di vittorie per i programmi Rai nella giornata di mercoledì 2 aprile. La gara dell’Auditel premia due titoli della televisione pubblica su tre. Vince l’Eredità nel preserale di Rai 1 e anche Affari Tuoi di Stefano De Martino (sempre più volto di punta dei canali Rai) si impone su Striscia la Notizia, lo storico tg satirico in onda su Canale 5.

Mediaset riesce però a rifarsi nelle prima serata. Fede calcistica batte fede religiosa nella sfida in prima serata tra il derby Milan – Inter di Coppa Italia (Canale 5) e Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla (Rai 1) sulla storia di Lino Zani. Sul podio anche Federica Sciarelli col suo Chi l’ha visto (Rai 3).

Rimangono fuori dai primi tre programmi più seguiti della prima serata Una giornata particolare (La7) di Aldo Cazzullo, Top Gun (Italia 1), Mare Fuori 5 (Rai 2), Fuori dal Coro (Rete 4) di Mario Giordano, 4 Ristoranti (Tv8) e Wanna (Nove). Ecco tutti i dati degli ascolti della giornata di ieri, mercoledì 2 aprile.

Ascolti tv di mercoledì 2 aprile, tutti i dati: chi ha vinto tra Chi l’ha visto e Mare Fuori 5

In prima serata vince Milan – Inter su Canale 5 , con 6.066.000 spettatori e il 28,4 di share. Secondo posto per Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla su Rai con 2.618.000 spettatori (13,9%). Chiude il podio Chi l’ha visto (Rai 3) con 1.639.000 spettatori e il 9,4% di share.

Rimangono fuori dal podio:

Una giornata particolare (La7): 1.143.000 spettatori, 6,1%;

Top Gun (Italia 1): 1.065.000 spettatori (6%);

Mare Fuori 5 (Rai 2): 1.060.000 spettatori (5,4%);

Fuori dal Coro (Rete 4): 906.000 spettatori (6,2%);

4 Ristoranti (Tv8): 392.000 spettatori (2,4%);

Wanna (Nove): 200.000 spettatori (1%).

Access time, De Martino batte tutti con Affari tuoi

Gli ascolti della fascia access time (20:30 – 21:30) premiano ancora una volta Stefano De Martino, sempre mattatore col game show dei pacchi su Rai 1:

Affari tuoi (Rai 1): 5.414.000 spettatori (24,4%);

Cinque minuti (Rai 1): 4.807.000 spettatori (24,2%);

Striscia la Notizia (Canale 5): 3.690.000 spettatori (18,1%).

Otto e mezzo (La7): 1.789.000 spettatori (8,3%);

Un posto al sole (Rai 3): 1.516.000 spettatori (6,9%);

NCIS (Italia 1): 1.455.000 spettatori (6,5%);

Il cavallo e la torre (Rai 3): 1.094.000 spettatori (5,3%);

4 di Sera – 1^ parte (Rete 4): 1.042.000 spettatori (5,1%);

4 di Sera – 2^ parte (Rete 4): 973.000 spettatori (4,4%);

Tg2 Post (Rai 2): 443.000 spettatori (2%);

Dont’ forget the lyrics (Nove): 463.000 spettatori (2,2%);

Celebrity Chef (Tv8): 363.000 spettatori (1,7%).

Ascolti tv del preserale: L’Eredità davanti a tutti

Un altro dei migliori conduttori Rai (Marco Liorni) guida il programma più seguito del preserale (fascia oraria 18:00 – 20:00). L’Eredità conquista il gradino più alto del podio nella gara degli ascolti.

Di seguito i dati del preserale accompagnati dal numero di spettatori raggiunti e dal rispettivo share: