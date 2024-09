Gli ascolti tv del giovedì, con l’ultima puntata stagionale di Noos su Rai 1 e il concerto di Annalisa su Canale 5.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Annalisa – Tutti in Arena (live) ha ottenuto 2.203.000 telespettatori, share 16,54%. Su Rai 1 Noos – L’avventura della conoscenza ha registrato 1.601.000 telespettatori, share 11,67%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 (21:18 – 22:04) un netto di 721.000, 4%; a seguire SportAbilia Speciale 618.000, 4,22%. Su Rai 3 il film I figli degli altri è stato visto da 773.000 telespettatori, share 4,87%. Su Italia 1 il film Oblivion è stato visto da un netto di 989.000 telespettatori, share 6,79%. Su Rete 4 il film Non si ruba a casa dei ladri ha registrato un netto di 840.000, 5,70%. Su La7 In onda 943.000 telespettatori, share 5,87%. Su Tv8 il film …e alla fine arriva Polly 509.000, 3,29%. Su Nove Only Fun – Comico Show 492.000 telespettatori, share 3,25%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Affari Tuoi 4.320.000, 23,34%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.423.000 telespettatori, share 13,07%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 734.000, 4,28% e a seguire Caro marziano 1.036.000, 5,76%; Un posto al sole 1.441.000, 7,68%. NCIS su Italia 1 registra 1.195.000 telespettatori, share 6,47% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 851.000 telespettatori, share 4,69% e 768.000, 4,12%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.464.000 telespettatori, share 7,81%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 468.000 telespettatori, share 2,54% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 653.000 telespettatori, share 3,53%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.147.000, 18,92%, e nel game un netto di 3.133.000, 22,24%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna 1.735.000 telespettatori, share 16,85% e nel game un netto di 2.461.000, 18,50%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 (18:21 – 20:42)ha ottenuto un netto di 1.057.000, 6,55%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 663.000 telespettatori, share 4,26%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 536.000 telespettatori, share 3,32%, mentre su La7 Padre Brown 201.000, 1,56%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 546.000 telespettatori, share 15,90%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 799.000, 17,14%; a seguire la Santa Messa presieduta da Papa Francesco in Indonesia 1.031.000, 10,86%. Su Rai 2 O anche no – Stravinco per la vita 176.000, 4,08%, Paralimpiadi Parigi 2024 (09:20 – 10:50) ha registrato un netto di 236.000, 5,38% e dopo il Tg2 (10:59 – 12:54) un netto di 566.000, 8,11%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 200.000, 4,47%, nel programma 233.000, 5,34%, e nel segmento Extra 157.000, 3,66%; Elisir estate – Il meglio di 167.000, 3,62%, Il commissario Rex 227.000, 4,01%. dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 415.000, 4,01%; Geo 319.000, 2,74%; Passato e Presente 349.000, 2,75%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 744.000 telespettatori, share 17,23% e 773.000, 17,29%, con Forum Estate a 1.295.000, 17,41%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 416.000 telespettatori, share 6,15% e su Rete 4 Tempesta d’amore 142.000, 3,15%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 150.000 telespettatori, share 2,79% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 521.000, 4,51%. La7 ha ottenuto con Omnibus 197.000 telespettatori, share 4,91%, nel segmento News 136.000, 4,44% e nel Dibattito 195.000, 4,44%; quindi Coffee Break Estate 188.000, 4,20% e L’aria che tira 303.000, 5,40% e L’aria che tira Oggi 421.000, 4,09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 1.110.000, 9,93%, 1.123.000, 12,24%; Estate in diretta nel segmento Start 1.124.000, 13,70%, nella presentazione 1.443.000, 18,37%, e nel programma 1.575.000, 18,25%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 (13:31 – 18:02) un netto di 860.000, 8,69%. Su Rai 3 Il Provinciale 397.000, 4,28%, Geo magazine 355.000, 4,23%; il match Italia – San Marino, qualificazioni Euro U21, un netto di 359.000, 4,26%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.197.000 telespettatori, share 17,94%, Endless Love 2.153.000, 18,72%; My Home My Destiny 1.748.000, 17,84%; La promessa 1.662.000, 19,79%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.298.000, 16,48%, nella seconda 1.255.000, 14,81% e nei saluti 1.171.000, 12,54%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 575.000 telespettatori, 4,71%, Vela America’s Cup 343.000, 3,52%, mentre Person of Interest 348.000, 4,19%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 835.000 telespettatori, 7,60% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 583.000, 6,58%, e il film Frantic un netto di 322.000, 3,78%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 201.000, 2,10%; C’era una volta… il Novecento un netto di 134.000, 1,45%.

Ascolti tv Seconda serata

