Ascolti tv giovedì 5 maggio 2022: Don Matteo, Roma-Leicester

Gli ascolti tv del giovedì, con Don Matteo 13 – ormai nelle mani di Raoul Bova – e la Roma in Conference League. Nel mezzo tanti film e qualche approfondimento. Don Matteo, con don Massimo al comando e Magalli vescovo, raggiunge 6,3 milioni di telespettatori, mentre la seconda piazza è conquistata dal match di Conference League su Tv8, che ottiene 1,9 milioni. Terza piazza per il film su Canale 5 a 1,6, mentre fuori dal podio troviamo Dritto e Rovescio a 1,1 milioni. Seguono in rapida successione il film Jason Bourne su Canale 5, PiazzaPulita, il film Ladies in Black su Rai 3 e il film A Napoli non piove mai, su Rai 2.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Don Matteo 13 ha registrato 6.282.000 telespettatori, share 31,54%.

ha registrato 6.282.000 telespettatori, share 31,54%. Su Rai 2 Il film A Napoli non piove mai ha registrato un netto di 657.000 telespettatori, share 3,16%.

ha registrato un netto di 657.000 telespettatori, share 3,16%. Su Rai 3 Il film Ladies in black ha registrato 787.000 telespettatori, share 3,77%.

ha registrato 787.000 telespettatori, share 3,77%. Su Canale 5 Il film Dieci giorni con la mamma ha registrato un netto di 1.554.000 telespettatori, share 7,94%.

ha registrato un netto di 1.554.000 telespettatori, share 7,94%. Su Italia Il film Jason Bourne ha registrato un netto di 959.000 telespettatori, share 4,89%.

ha registrato un netto di 959.000 telespettatori, share 4,89%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato nella presentazione 837.000, 3,77% e nel programma 1.129.000 telespettatori, share 7,41%.

ha registrato nella presentazione 837.000, 3,77% e nel programma 1.129.000 telespettatori, share 7,41%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 823.000 telespettatori, share 5,46%.

ha registrato 823.000 telespettatori, share 5,46%. Su Tv8 Il match Roma – Leicester, semifinale di Uefa Conference League, è stato visto da 1.825.000 telespettatori, share 8,5%.

semifinale di Uefa Conference League, è stato visto da 1.825.000 telespettatori, share 8,5%. Su Nove Il film Apocalypto ha registrato 286.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.038.000 telespettatori, share 23,12%.

ha registrato 5.038.000 telespettatori, share 23,12%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 772.000 telespettatori, share 3,51%.

ha registrato 772.000 telespettatori, share 3,51%. Su Rai 3 Blob 870.000, 4,59%. Bangla – La serie 846.000, 4,21%. Un posto al sole 1.548.000, 7,08%.

870.000, 4,59%. 846.000, 4,21%. 1.548.000, 7,08%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.413.000 telespettatori, share 15,56%.

ha registrato 3.413.000 telespettatori, share 15,56%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.362.000 telespettatori, share 6,36%.

ha registrato 1.362.000 telespettatori, share 6,36%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.010.000 telespettatori, share 4,87% e 798.000, 3,62%.

ha registrato 1.010.000 telespettatori, share 4,87% e 798.000, 3,62%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.666.000 telespettatori, share 7,71%.

ha registrato 1.666.000 telespettatori, share 7,71%. Su Nove Deal with it ha registrato 323.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3041.000 telespettatori, share 23,56% e nel game un netto di 4355.000, 26,81%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3041.000 telespettatori, share 23,56% e nel game un netto di 4355.000, 26,81%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 678.000 telespettatori, share 3,67%.

ha registrato un netto di 678.000 telespettatori, share 3,67%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.190.000 telespettatori, share 18,08% e nel game un netto di 3.463.000, 22,13%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.190.000 telespettatori, share 18,08% e nel game un netto di 3.463.000, 22,13%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 634.000 telespettatori, share 3,53%.

ha registrato 634.000 telespettatori, share 3,53%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 861.000 telespettatori, share 4,47%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria un netto di 861.000, 17,15%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 804.000 telespettatori, share 17,53%. Storie italiane nella prima parte 725.000, 16,63% e nella seconda 790.000, 15%. È sempre Mezzogiorno 1.617.000, 16,33%.

un netto di 861.000, 17,15%. ha totalizzato un netto di 804.000 telespettatori, share 17,53%. nella prima parte 725.000, 16,63% e nella seconda 790.000, 15%. 1.617.000, 16,33%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 668.000 telespettatori, share 11,38% e nella seconda 1.016.000, 10,90%.

ha registrato nella prima parte 668.000 telespettatori, share 11,38% e nella seconda 1.016.000, 10,90%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 370.000, 7,45% e nel segmento Extra 359.000, 8,22%. Elisir nella presentazione 269.000, 6,17% e nel programma 362.000, 6,91%. Dopo il TG Quante Storie 706.000, 6,13%. Passato e presente 399.000, 3,18%.

ha registrato 370.000, 7,45% e nel segmento Extra 359.000, 8,22%. nella presentazione 269.000, 6,17% e nel programma 362.000, 6,91%. Dopo il TG 706.000, 6,13%. 399.000, 3,18%. Su Canale 5 MattinoCinque News nella prima parte 959.000, 19,99% e nella seconda 898.000, 20,63%. Forum ha registrato 1.492.000 telespettatori, share 20,48%.

nella prima parte 959.000, 19,99% e nella seconda 898.000, 20,63%. ha registrato 1.492.000 telespettatori, share 20,48%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 170.000 telespettatori, share 2,89%.

ha registrato 170.000 telespettatori, share 2,89%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 133.000 telespettatori, share 2,62%. Dopo il Tg Il Segreto 162.000, 1,62%. La signora in giallo 640.000, 5,21%.

ha ottenuto 133.000 telespettatori, share 2,62%. Dopo il Tg 162.000, 1,62%. 640.000, 5,21%. Su La7 Omnibus ha registrato 211.000 telespettatori, share 4,33%, nel segmento News 127.000, 3,09% e nel Dibattito 216.000, 4,31%. Coffee Break 212.000, 4,86%. L’aria che tira 309.000, 5,64%; L’aria che tira – Oggi 496.000, 4,89%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.635.000, 15,12%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.418.000, 15,64%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.479.000, 16,91% e nel programma 2.027.000, 19,86%.

1.635.000, 15,12%. ha registrato 1.418.000, 15,64%. ha registrato nella presentazione 1.479.000, 16,91% e nel programma 2.027.000, 19,86%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 675.000 telespettatori, share 5,93%. Detto Fatto, ultima puntata, 563.000, 6,23%. Eurovision Story 169.000, 1,78%.

ha registrato 675.000 telespettatori, share 5,93%. ultima puntata, 563.000, 6,23%. 169.000, 1,78%. Su Rai 3 #Maestri 398.000, 4,08%. Speciale Tg3 362.000, 4,04%. Aspettando Geo 479.000, 5,54%. Geo ha registrato 913.000 telespettatori, share 8,85%.

398.000, 4,08%. 362.000, 4,04%. 479.000, 5,54%. ha registrato 913.000 telespettatori, share 8,85%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.456.000 telespettatori, share 19,54%. Una Vita 2.342.000, 19,96%. Uomini e donne 2.805.000, 27,57% e nel Finale 2.176.000, 23,93%. Amici di Maria De Filippi 2.078.000, 23,03%. Brave and Beautiful 1.706.000, 19,72%. Pomeriggio Cinque 1.801.000, 17,90% e nei Saluti 1.801.000, 19,53%.

ha registrato 2.456.000 telespettatori, share 19,54%. 2.342.000, 19,96%. 2.805.000, 27,57% e nel Finale 2.176.000, 23,93%. 2.078.000, 23,03%. 1.706.000, 19,72%. 1.801.000, 17,90% e nei Saluti 1.801.000, 19,53%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 572.000 telespettatori, 4,65%. NCIS: Los Angeles un netto di 364.000, 3,72%.

ha registrato 572.000 telespettatori, 4,65%. un netto di 364.000, 3,72%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 749.000 telespettatori, 6,67% di share. Tg4 – Diario di guerra 451.000, 4,93%. La miniserie Doc West 357.000, 3,65%.

ha registrato un netto di 749.000 telespettatori, 6,67% di share. 451.000, 4,93%. La miniserie 357.000, 3,65%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 425.000, 3,66% e nel programma 392.000 telespettatori, share 4,07%. Speciale TgLa7 471.000, 4,01%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 1.221.000 telespettatori, share 16,20%.

ha registrato un netto di 1.221.000 telespettatori, share 16,20%. Su Rai 2 Anni 20 Notte ha registrato 193.000 telespettatori, share 2,10%.

ha registrato 193.000 telespettatori, share 2,10%. Su Rai 3 Grande amore ha registrato 700.000 telespettatori, share 5,37%. Tg3 LineaNotte 358.000, 5,40%.

ha registrato 700.000 telespettatori, share 5,37%. 358.000, 5,40%. Su Canale 5 Il film La casa dalle finestre che ridono ha registrato un netto di 269.000 telespettatori, share 5,92%.

ha registrato un netto di 269.000 telespettatori, share 5,92%. Su Italia 1 Ale&Franz and Friends for Ukraine ha registrato 474.000 telespettatori, share 6,25%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.276.000, 25,98%; ore 20:00 4.969.000, 25,88%.

3.276.000, 25,98%; 4.969.000, 25,88%. Tg2 ore 13:00 1.800.000, 15,10%; ore 20:30 1.225.000, 5,85%.

1.800.000, 15,10%; 1.225.000, 5,85%. Tg3 ore 14:30 1.342.000, 11,63%; ore 19:00 1.622.000, 11,10%.

1.342.000, 11,63%; 1.622.000, 11,10%. Tg5 ore 13:00 2.780.000, 23,08%; ore 20:00 4.155.000, 21,30%.

2.780.000, 23,08%; 4.155.000, 21,30%. Studio Aperto ore 12:25 1.146.000, 11,51%; ore 18:30 522.000, 4,49%.

1.146.000, 11,51%; 522.000, 4,49%. Tg4 ore 12.00 338.000, 4,46%; ore 18:55 611.000, 4,05%.

338.000, 4,46%; 611.000, 4,05%. Tg La7 ore 13:30 594.000, 4,73%; ore 20:00 1.147.000, 5,92%.

Ascolti Pechino Express

La puntata di Pechino Express – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – su Sky Uno/+1 e on demand ha ottenuto 442.000 spettatori medi, in linea con i dati della puntata precedente, con una share dell’1,7% e una permanenza del 56%, in crescita di 4 punti percentuali. Nei sette giorni il precedente appuntamento ha raggiunto 1.077.000 spettatori medi, più che raddoppiando ancora una volta gli ascolti del giovedì, stabili nel confronto con i dati dell’episodio precedente.

