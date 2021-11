Gli ascolti tv di un giovedì in cui si celebrano le Forze Armate e i 100 anni del Milite Ignoto. E ce n’è traccia in un palinsesto che vede il ritorno di Franca Leosini su Rai 3 e di Iva Zanicchi con uno show tutto suo su Canale 5. Ma è il docufilm di Rai 1, La scelta di Maria, sul Milite Ignoto a vincere la serata con quasi 4 milioni di telespettatori (risultato interessante per una tipologia di formato come questo) contro i quasi 2 di D’Iva su Canale 5. Che fine ha fatto Baby Jane parte sfiorando il milione di telespettatori, mentre il trasferimento al giovedì non aiuta Quelli che, che registra 563mila telespettatori. Terza piazza per il film di Italia 1 con oltre 1,5 mln di telespettatori, mentre poco sotto la Leosini c’è la Roma in Europa League, quindi Dritto e Rovescio e PiazzaPulita.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il docu-film La scelta di Maria (recensione) ha registrato 3.977.000 telespettatori, share 17,65%.

ha registrato 563.000 telespettatori, share 2,74%. Su Rai 3 Che fine ha fatto Baby Jane? , prima puntata, ha registrato 987.000 telespettatori, share 4,55%.

, prima puntata (recensione), ha registrato 1.985.000 telespettatori, share 13,21%. Su Italia Il film Jack Reacher – La prova decisiva ha registrato un netto di 1.541.000 telespettatori, share 7,86%.

ha registrato 840.000 telespettatori, share 5,15%. Su Tv8 Il match Roma – Bodo Glimt , Europa League, è stato visto da 967.000 telespettatori, share 4,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.169.000 telespettatori, share 21,39%.

ha registrato 757.000 telespettatori, share 3,11%. Su Rai 3 Blob 1.059.000, 4,90%. Che Succ3de? 1242.000, 5,40%. Un posto al sole 1.735.000, 7,19%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.204.000 telespettatori, share 20,12% e nel game un netto di 4.498.000, 23,58%.

ha registrato un netto di 764.000 telespettatori, share 3,59%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.243.000 telespettatori, share 14,60% e nel game un netto di 3.424.000, 18,58%.

ha registrato 908.000 telespettatori, share 4,22%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 195.000 telespettatori, share 1,34% e 241.000, 1,32%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 918.000 telespettatori, share 16,62%. Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 891.000, 17,88%. Storie italiane nella prima parte 938.000, 18,86% e nella seconda 913.000, 15,44%. È sempre Mezzogiorno 1.595.000, 14,85%.

ha registrato nella prima parte 577.000 telespettatori, share 8,68% e nella seconda 1.027.000, 9,86%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 408.000, 7,46%, nel segmento Extra 258.000, 5,21%. Elisir nella presentazione 249.000, 5,01% e nel programma 335.000, 5,68%. Dopo il TG Quante Storie 789.000, 6,42%. Le storie di Passato e presente 652.000, 4,70%.

ha ottenuto 130.000 telespettatori, share 2,18%. Dopo il Tg 172.000, 1,55%. 613.000, 4,51%. Su La7 Omnibus ha registrato 195.000 telespettatori, share 3,59%, nel segmento News 126.000, 2,70% e nel Dibattito 198.000, 3,61%. Coffee Break 194.000, 3,91%. L’aria che tira 301.000, 5,02%; L’aria che tira – Oggi 412.000, 3,77%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.787.000, 14,28%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.999.000, 19,43%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.892.000, 17,49% e nel programma 2.425.000, 19,07%.

434.000, 4,30%. 926.000, 8,77%. ha registrato 1.597.000 telespettatori, share 12,40%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.550.000 telespettatori, share 18,15%. Una Vita 2.471.000, 18,10%. Uomini e donne 2.543.000, 21,63% e nel Finale 2.115.000, 20,50%. Amici di Maria De Filippi 1.864.000, 18,26%. GF Vip 1.770.000, 17,89%. Love is in the air 1.594.000, 14,89%. Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.382.000, 12,26% e nella seconda 1.747.000, 13,63%.

ha registrato un netto di 926.000 telespettatori, 7,12% di share. Il film un netto di 593.000, 4,83%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 318.000, 2,34% e nel programma 338.000 telespettatori, share 3,02%; Tagadoc 175.000, 1,59%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato nella presentazione 1.163.000 telespettatori, share 7,98% e nel programma 524.000, 6,88%.

ha registrato 155.000 telespettatori, share 1,99%. Su Rai 3 La versione di Fiorella ha registrato 410.000 telespettatori, share 3,17%. Tg3 LineaNotte un netto di 330.000, 4,27%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.172.000, 22,67%; ore 20:00 5.238.000, 23,91%.

281.000, 3,28%; 639.000, 3,60%. Tg La7 ore 13:30 476.000, 3,41%; ore 20:00 1.261.000, 5,69%.

