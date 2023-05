Gli ascolti tv del giovedì, con Un Passo dal Cielo, Ficarra e Picone su Canale 5, Piazza Pulita, Back to School e soprattutto col Napoli in campo contro l’Udinese per l’assegnazione dell’atteso scudetto. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Un passo dal cielo 7 ha registrato 3.841.000 telespettatori, share 22,11%. Su Canale 5 il film La matassa ha ottenuto 1.897.000 telespettatori, share 11,16%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 914.000 telespettatori, share 6,63%. Su Rai 2 il film Il giorno sbagliato è stato visto da 846.000 telespettatori, share 4,46%. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato 787.000 telespettatori, share 4,28%. Su Italia 1 Back to school ha registrato 743.000 telespettatori, share 5,25%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 665.000, 4.73%. Su Nove Un delitto senza corpo – Il caso Noventa ha registrato 345.000 telespettatori, share 1,9%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è stato visto da 328.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Cinque minuti con Bruno Vespa 4.335.000, 22,87%. Affari Tuoi su Rai 1 ha registrato 4.679.000 telespettatori, share 23,40%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.374.000 telespettatori, share 16,93%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 726.000 telespettatori, share 3,62% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 907.000, 5,26% e a seguire La gioia della musica 860.000, 4,59%, Il cavallo e la torre 1.344.000, 6,93%, quindi Un posto al sole che registra 1.693.000, 8,38%. NCIS su Italia 1 registra 1.228.000 telespettatori, share 6,17% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 729.000 telespettatori, share 3,79% e nella seconda 602.000, 3,01%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.252.000 telespettatori, share 6,38%, mentre su Tv8 100% Italia – Il torneo dei campioni ha ottenuto 427.000 telespettatori, share 2,15% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 548.000 telespettatori, share 2,78%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.615.000 telespettatori, share 24,11% e nel game un netto di 3.764.000, 26,76%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.777.000 telespettatori, share 17,70% e nel game un netto di 2.592.000, 19,32%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 686.000, 4,11%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 654.000 telespettatori, share 3,80%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 745.000 telespettatori, share 4,26%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 200.000, 1,99%, e nel game un netto 284.000, 2,15%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 557.000 telespettatori, share 11,31%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 664.000, 16,55%; a seguire Storie Italiane 782.000, 20,56% nella prima parte e nella seconda 761.000, 16,55%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.557.000, 17,20%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 833.000, 16,76%; I fatti vostri ha registrato 578.000 telespettatori, share 11,02% e 933.000, 10,85%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 271.000, 5,43%, nel programma 279.000, 6,35%, e nel segmento Extra 198.000, 5,31%, mentre Elisir 243.000, 5,12%; dopo il Tg3 Rai Parlamento – Speciale Camera ha ottenuto 239.000, 2,08%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 922.000 telespettatori, share 21,62% e 798.000, 21,13%, Forum 1.475.000, 22,46%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 187.000 telespettatori, share 4,09% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 73.000 telespettatori, share 1,58% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 133.000, 1,48% e La signora in giallo 572.000, 4,98%. La7 ha ottenuto con Omnibus 166.000 telespettatori, share 3,60%, nel segmento News 120.000, 2,91% e nel Dibattito 174.000, 3,80%; quindi Coffee Break 155.000, 4,07 e L’aria che tira 269.000, 5,54% e L’aria che tira Oggi 415.000, 4,48%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.693.000, 14,89% e nel programma 1.565.000, 16,53% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.763.000, 23,05%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.493.000, 21,46% e nel programma 1.762.000, 21,24%. Su Rai 2 Rai Parlamento Speciale Camera 397.000, 3,41%; Ore 14 Light ha registrato un netto di 592.000 telespettatori, share 1,83%; Bella ma’ 367.000, 4,69%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 573.000, 7.94%, Geo 846.000, 9,75%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.610.000 telespettatori, share 21,94%, Terra Amara 2.686.000, 23,93%, Uomini e donne (live) 2.538.000, 27,23% e nel finale 2.024.000, 25,82%; Amici di Maria De Filippi 1.729.000, 22,66%, L’isola dei Famosi 1.553.000, 20,78%, Un altro domani 1.241.000, 17,57%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.306.000, 17,57%, nel programma 1.548.000, 18,17% e nel segmento I Saluti 1.484.000, 16,14%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 577.000 telespettatori, 4,86%, mentre Person of interest 254.000, 3,11%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 732.000 telespettatori, 6,88% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 358.000, 4.55% e il film Sfida oltre il fiume rosso un netto di 375.000, 4,62%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 316.000 telespettatori, share 2,84% e nel programma 272.000, 3,12%; Tagadà Focus 188.000, 2,47%. C’era una volta il Novecento un netto di 133.000, 1,76%; The Royals – Carlo e Camilla 132.000, 1,82%; The Royals – William e Kate 125.000, 1,43%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 757.000 telespettatori, share 11,05%. Su Rai 2 TgSport Speciale per lo scudetto del Napoli 795.000, 5,91%; Bar Stella 437.000, 6,60%. Su Rai 3 Mixer – Vent’anni di televisione 457.000 telespettatori, share 3,83%, e Tg3 LineaNotte 355.000, 5,25%. Su Canale 5 il film Noi e la Giulia un netto di 300.000, 6,83%. Su Italia 1 Pressing Speciale Scudetto 264.000, 6,17%. Su Rete 4 il doc Carlo III: la nascita di un Re 217.000, 5,57%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.113.000, 26,31%; ore 20:00 4.316.000, 24,48%.

3.113.000, 26,31%; 4.316.000, 24,48%. Tg2 ore 13:00 1.639.000, 14,70%; ore 20:30 1.115.000, 5,79%.

1.639.000, 14,70%; 1.115.000, 5,79%. Tg3 ore 14:30 1.213.000, 11,01%; ore 19:00 1.612.000, 12,95%.

1.213.000, 11,01%; 1.612.000, 12,95%. Tg5 ore 13:00 2.801.000, 24,71%; ore 20:00 3.826.000, 21,33%.

2.801.000, 24,71%; 3.826.000, 21,33%. Studio Aperto ore 12:25 886.000, 9,81%; ore 18:30 315.000, 3,30%.

886.000, 9,81%; 315.000, 3,30%. Tg4 ore 12.00 255.000, 3,77%; ore 18:55 554.000, 4,29%.

255.000, 3,77%; 554.000, 4,29%. Tg La7 ore 13:30 510.000, 4,30%; ore 20:00 1.001.000, 5,60%.

Dati AUDITEL™