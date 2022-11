Gli ascolti tv di giovedì 3 novembre, tra fiction, Grande Fratello, calcio, film e approfondimenti tv.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso ha registrato 3.416.000 telespettatori, share 18,89%; su Canale 5 Grande Fratello Vip (live) ha ottenuto 2.659.000 telespettatori, share 20,77%. Su Italia 1 il film Transporter: Extreme ha registrato un netto di 1.205.000 telespettatori, share 6,07%. Su Tv8 il match di Europa League Roma – Ludogorets è stato visto da un netto di 1.142.000 telespettatori, share 5,66%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 993.000 telespettatori, share 6,78%. Su Rai 3 Amore Criminale ha registrato 869.000 telespettatori, share 4,62%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 865.000, 5,91%. Su Nove Only Fun ha registrato 560.000 telespettatori, share 3,02%.Su Rai 2 Che c’è di nuovo è stato visto nella presentazione da 448.000 telespettatori, share 2,11% e nel programma 299.000, 1,74%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.720.000 telespettatori, share 22,05%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.294.000 telespettatori, share 15,45%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 712.000 telespettatori, share 3,31% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.084.000, 5,63% e a seguire Via dei Matti n.0 943.000, 4,63%, Il cavallo e la torre 1.486.000, 7,09%, quindi Un posto al sole che registra 1.717.000, 7,97%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.062.000 telespettatori, share 5% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.032.000 telespettatori, share 4,95% e nella seconda 878.000, 4,07%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.720.000 telespettatori, share 8,03%, mentre su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 671.000 telespettatori, share 3,16%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.100.000 telespettatori, share 22,35% e nel game un netto di 4.241.000, 24,95%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.243.000 telespettatori, share 16,51% e nel game un netto di 3.345.000, 20,04%. Su Rai 2 Una scatola al giorno ha ottenuto un netto di 351.000, 1,80%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 755.000 telespettatori, share 4,03%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 771.000 telespettatori, share 3,87%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 165.000, 1,02%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 732.000 telespettatori, share 15,67%, mentre UnoMattina ha registrato 702.000, 17,24%; a seguire Storie Italiane 721.000, 18,89% nella prima parte e nella seconda 752.000, 16,27%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.479.000, 15,93%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 515.000 telespettatori, share 9,78% e 868.000, 9,64%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 342.000, 6,78%, nel programma 304.000, 7,03%, e nel segmento Extra 205.000, 5,42%, mentre Elisir nella presentazione 181.000, 4,66% e nel programma 261.000, 5,47%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 763.000, 6,94% e Passato e Presente 586.000, 4,85%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.013.000 telespettatori, share 23,62% e 797.000, 21,02%, Forum 1.413.000, 20,83%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 205.000 telespettatori, share 3,37% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 105.000 telespettatori, share 2,27% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 156.000, 1,65% e La signora in giallo 627.000, 5,33%. La7 ha ottenuto con Omnibus 202.000 telespettatori, share 4,45%, nel segmento News 149.000, 3,66% e nel Dibattito 200.000, 4,35%; quindi Coffee Break 183.000, 4,78% e L’aria che tira 280.000, 5,74% e L’aria che tira Oggi 455.000, 4,72%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.470.000, 12,94% e nel programma 1.550.000, 15,96% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.777.000, 21,08%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.725.000, 20,12% e nel programma 2.380.000, 22,28%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 645.000 telespettatori, share 5,93%; Bella ma’ nel segmento Bella Quiz 247.000, 2,62% e nel programma un netto di 304.000, 3,55%; Nei tuoi panni 201.000, 2,11%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 702.000, 8,32%, Geo 1.352.000, 12,28%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2407.000 telespettatori, share 19,90%, Una vita 2.152.000, 19,20%, Uomini e donne 2.537.000, 26,27%; Amici di Maria De Filippi 1.713.000, 20,47%, GF Vip 1.575.000, 18,36%, Un altro domani 1.182.000, 13,73%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.160.000, 12,51%, nel programma 1.517.000, 13,96%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 508.000 telespettatori, 4,40%, mentre The Mentalist 323.000, 3,21%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 671.000 telespettatori, 6,25% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 302.000, 3,55% e il film Corvo rosso non avrai il mio scalpo un netto di 427.000, 4,16%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 340.000 telespettatori, share 3,05% e nel programma 373.000, 4,08%; Tagadà Focus 240.000, 2,80%. Padre Brown 132.000, 1,42% e 162.000, 1,36%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 683.000 telespettatori, share 9%. Su Rai 2 Belve 169.000, 2,47%. Su Rai 3 Sopravvissute 578.000 telespettatori, share 4,68%, e Tg3 LineaNotte 288.000, 4,06%. Su Italia 1 il film Rogue One: A Star Wars Story ha registrato un netto di 391.000 telespettatori, share 4,28%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.101.000, 25,47%; ore 20:00 5.017.000, 25,28%.

Tg2 ore 13:00 1.699.000, 14,85%; ore 20:30 1.062.000, 5,07%.

Tg3 ore 14:30 1.327.000, 12,05%; ore 19:00 2.184.000, 13,79%.

Tg5 ore 13:00 2.638.000, 22,82%; ore 20:00 4.106.000, 20,48%.

Studio Aperto ore 12:25 1.087.000, 11,37%; ore 18:30 714.000, 5,50%.

Tg4 ore 12.00 259.000, 3,72%; ore 18:55 771.000, 4,72%.

Tg La7 ore 13:30 553.000, 4,58%; ore 20:00 1.212.000, 6,05%.

Ascolti tv X Factor 2022

Il secondo Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato 640.000 spettatori medi con uno share del 3,1%, in crescita del +7% rispetto alla settimana scorsa e del +26% rispetto all’omologo episodio dello scorso anno.

L’esordio dei Live Show, nei 7 giorni, ha totalizzato – tra pay e free – 1.523.000 spettatori medi.

Dati AUDITEL™