Gli ascolti tv di una delle serate più competitive della settimana. DOC vince nuovamente la prima serata del giovedi raggiungendo quota 6.427.000 telespettatori ed il 28.5% (dati stabili rispetto alle prime due puntate della serie). In seconda piazza c’è la commedia L’agenzia dei bugiardi trasmessa su Canale 5, vicina ai 2 milioni netti. I talk politici sul campo per documentare la parte finale della quarta giornata dell’elezione del Presidente della Repubblica: Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4, si piazza al quarto posto con il 6.51%.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie DOC – Nelle tue mani ha registrato un netto di 6.427.000 telespettatori, share 28.5%.

ha registrato un netto di 6.427.000 telespettatori, share 28.5%. Su Rai 2 Il film Quando le mani si sfiorano ha registrato 842.000 telespettatori, share 3.68%.

ha registrato 842.000 telespettatori, share 3.68%. Su Rai 3 Il film Il disertore ha registrato 924.000 telespettatori, share 4.17%.

ha registrato 924.000 telespettatori, share 4.17%. Su Canale 5 Il film L’agenzia dei bugiardi ha registrato un netto di 1.938.000 telespettatori, share 8.75%.

ha registrato un netto di 1.938.000 telespettatori, share 8.75%. Su Italia 1 Il film Harry Potter e il calice di fuoco ha registrato un netto di 1.416.000 telespettatori, share 6.69%.

ha registrato un netto di 1.416.000 telespettatori, share 6.69%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.175.000 telespettatori, share 6.51%.

ha registrato 1.175.000 telespettatori, share 6.51%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 931.000 telespettatori, share 5.20%.

ha registrato 931.000 telespettatori, share 5.20%. Su Tv8 Il testimone è stato visto da 146.000 telespettatori, share 0.6%.

è stato visto da 146.000 telespettatori, share 0.6%. Su Nove Il film Snitch – L’infiltrato ha registrato 372.000 telespettatori, share 1.6%.

ha registrato 372.000 telespettatori, share 1.6%. Su Sky Uno e Sky Uno +1 Masterchef Italia ha registrato 991.000 telespettatori, share 3.9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.444.000 telespettatori, share 21.42%.

ha registrato 5.444.000 telespettatori, share 21.42%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 811.000 telespettatori, share 3.17%.

ha registrato 811.000 telespettatori, share 3.17%. Su Rai 3 Blob 1.154.000, 4.94%. Che Succ3de? 1.696.000, 6.92%. Un posto al sole 1.968.000, 7.73%.

1.154.000, 4.94%. 1.696.000, 6.92%. 1.968.000, 7.73%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.781.000 telespettatori, share 14.88%.

ha registrato 3.781.000 telespettatori, share 14.88%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.304.000 telespettatori, share 5.23%.

ha registrato 1.304.000 telespettatori, share 5.23%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 926.000 telespettatori, share 3.75% e 982.000, 3.84%.

ha registrato 926.000 telespettatori, share 3.75% e 982.000, 3.84%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 2.050.000 telespettatori, share 8.08%.

ha registrato 2.050.000 telespettatori, share 8.08%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 321.000 telespettatori, share 1.3%.

ha registrato 321.000 telespettatori, share 1.3%. Su Nove Deal With It ha registrato 350.000 telespettatori, share 1.4%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.430.000 telespettatori, share 19.96% e nel game un netto di 4.875.000, 23.32%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.430.000 telespettatori, share 19.96% e nel game un netto di 4.875.000, 23.32%. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato un netto di 822.000 telespettatori, share 3.60%.

ha registrato un netto di 822.000 telespettatori, share 3.60%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.733.000 telespettatori, share 16.35% e nel game un netto di 4.154.000, 20.42%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.733.000 telespettatori, share 16.35% e nel game un netto di 4.154.000, 20.42%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 635.000 telespettatori, share 2.86%.

ha registrato 635.000 telespettatori, share 2.86%. Su Rete 4 Stasera Italia Quirinale ha registrato 498.000 telespettatori, share 2.14%.

ha registrato 498.000 telespettatori, share 2.14%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.043.000 telespettatori, share 16.70%. Storie italiane 1.023.000, 16.42%. Tg1 – Il giorno della memoria 875.000, 11.39%. Speciale Tg1 – Verso il Quirinale 1.452.000, 11.59%.

ha totalizzato un netto di 1.043.000 telespettatori, share 16.70%. 1.023.000, 16.42%. 875.000, 11.39%. 1.452.000, 11.59%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 671.000 telespettatori, share 7.27% e nella seconda 1.147.000, 9.74%.

ha registrato nella prima parte 671.000 telespettatori, share 7.27% e nella seconda 1.147.000, 9.74%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 499.000, 81.0% e nel segmento Extra 455.000, 7.35%. Elisir nella presentazione 347.000, 5.55% e nel programma 446.000, 6.14%. Dopo il TG Quante Storie 645.000, 4.76%. Passato e presente 627.000, 4.22%.

ha registrato 499.000, 81.0% e nel segmento Extra 455.000, 7.35%. nella presentazione 347.000, 5.55% e nel programma 446.000, 6.14%. Dopo il TG 645.000, 4.76%. 627.000, 4.22%. Su Canale 5 MattinoCinque News nella prima parte 1.152.000, 18.55% e nella seconda 1.081.000, 17.39%. Forum ha registrato 1.716.000 telespettatori, share 18.31%.

nella prima parte 1.152.000, 18.55% e nella seconda 1.081.000, 17.39%. ha registrato 1.716.000 telespettatori, share 18.31%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 165.000 telespettatori, share 2.52% e 280.000, 3.20%.

ha registrato 165.000 telespettatori, share 2.52% e 280.000, 3.20%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 151.000 telespettatori, share 2.14%. Dopo il Tg Il Segreto 182.000, 1.50%. La signora in giallo 694.000, 4.81%.

ha ottenuto 151.000 telespettatori, share 2.14%. Dopo il Tg 182.000, 1.50%. 694.000, 4.81%. Su La7 Omnibus ha registrato 221.000 telespettatori, share 4%, nel segmento News 113.000, 2.88% e nel Dibattito 253.000, 4.11%. Coffee Break 341.000, 5.52%. Speciale TgLa7 656.000, 6.52%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Speciale Tg1 – Verso il Quirinale 1.600.000, 11.70%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.023.000, 16.99%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.111.000, 16.75% e nel programma 2.505.000, 17.29%.

1.600.000, 11.70%. ha registrato 2.023.000, 16.99%. ha registrato nella presentazione 2.111.000, 16.75% e nel programma 2.505.000, 17.29%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 765.000 telespettatori, share 5.35%. Detto Fatto 535.000, 4.39%.

ha registrato 765.000 telespettatori, share 5.35%. 535.000, 4.39%. Su Rai 3 Speciale Tg3 723.000, 5.96%. Aspettando Geo 1.166.000, 8.63%. Geo ha registrato 1.703.000 telespettatori, share 11.23%.

723.000, 5.96%. 1.166.000, 8.63%. ha registrato 1.703.000 telespettatori, share 11.23%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.617.000 telespettatori, share 17.51%. Una Vita 2.397.000, 16.52%. Uomini e donne 2.818.000, 21.31% e nel Finale 2.423.000, 20.40%. Amici di Maria De Filippi 2.083.000, 17.49%. GF Vip 1.094.000, 16.06%. Love is in the air 1.711.000, 13.90%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.718.000, 12.91% e nel programma 2.283.000, 15.31%.

ha registrato 2.617.000 telespettatori, share 17.51%. 2.397.000, 16.52%. 2.818.000, 21.31% e nel Finale 2.423.000, 20.40%. 2.083.000, 17.49%. 1.094.000, 16.06%. 1.711.000, 13.90%. nella presentazione 1.718.000, 12.91% e nel programma 2.283.000, 15.31%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 551.000 telespettatori, 3.73%; 661.000, 4.61%; 557.000, 4%. Due uomini e mezzo un netto di 257.000, 1.83%.

ha registrato 551.000 telespettatori, 3.73%; 661.000, 4.61%; 557.000, 4%. un netto di 257.000, 1.83%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 932.000 telespettatori, 6.61% di share. Quarta Repubblica Quirinale un netto di 412.000, 2.99%.

ha registrato un netto di 932.000 telespettatori, 6.61% di share. un netto di 412.000, 2.99%. Su La7 Speciale Tg La7 ha registrato 647.000 telespettatori, share 4.41%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.308.000 telespettatori, share 14.53%.

ha registrato 1.308.000 telespettatori, share 14.53%. Su Rai 2 Il doc Le donne nei lager nazisti ha registrato 445.000 telespettatori, share 4.57%.

ha registrato 445.000 telespettatori, share 4.57%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte ha registrato 349.000 telespettatori, share 4.02%.

ha registrato 349.000 telespettatori, share 4.02%. Su Canale 5 Speciale Tg5 ha registrato 516.000 telespettatori, share 5.12%.

ha registrato 516.000 telespettatori, share 5.12%. Su Italia 1 La serie Chucky ha registrato 286.000 telespettatori, share 4.14%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.249.000, 21.70%; ore 20:00 5.495.000, 23.41%.

3.249.000, 21.70%; 5.495.000, 23.41%. Tg2 ore 13:00 1.919.000, 13.70%; ore 20:30 1.184.000, 4.76%.

1.919.000, 13.70%; 1.184.000, 4.76%. Tg3 ore 14:30 1.453.000, 10.13%; ore 19:00 1.703.000, 11.23%.

1.453.000, 10.13%; 1.703.000, 11.23%. Tg5 ore 13:00 2.968.000, 20.93%; ore 20:00 4.424.000, 18.69%.

2.968.000, 20.93%; 4.424.000, 18.69%. Studio Aperto ore 12:25 1.269.000, 10.37%; ore 18:30 632.000, 3.92%.

1.269.000, 10.37%; 632.000, 3.92%. Tg4 ore 12.00 265.000, 2.82%; ore 18:55 654.000, 3.31%.

265.000, 2.82%; 654.000, 3.31%. Tg La7 ore 13:30 803.000, 5.35%; ore 20:00 1.563.000, 6.56%.

