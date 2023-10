Gli ascolti tv del giovedì, una delle serate più competitive della settimana televisiva tra Blanca, GF, i doc crime di Delitti in Famiglia e X Factor live su Sky. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Blanca 2 ha registrato 3.842.000 telespettatori, share 21.4%. Su Canale 5 Grande Fratello (live, commento) ha ottenuto 2.323.000 telespettatori, share 17.05%. Su Rai 2 il doc Delitti in famiglia – Il caso Melania Rea 847.000, 4.4%. Su Italia 1 il film Gemini Man è stato visto da un netto di 1.071.000 telespettatori, share 5.77%. Su Rai 3 Splendida Cornice è stato visto da 807.000 telespettatori, share 4.59%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 891.000, 6.09%. Su La7 PiazzaPulita 853.000 telespettatori, share 5.88%. Su Tv8 il match Roma – Slavia Praga per l’Europa League 1.059.000, 5.26%.Su Nove Only Fun – Comico Show 412.000 telespettatori, share 2.25%. Su Sky Uno/+1 il primo live di X Factor 2023 è stato visto da 630.000 telespettatori, share 3.1%

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.566.000, 22.75%; Affari tuoi 4.974.000, 23.3%. Su Canale 5 Striscia la notizia 3.127.000 telespettatori, share 14.67%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 661.000 telespettatori, share 3.08% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 852.000, 4.46% e a seguire Via dei Matti n.0 852.000, 4.28%, Il cavallo e la torre 1.315.000, 6.39%; Un posto al sole che registra 1.793.000, 8.38%. NCIS su Italia 1 registra 1.383.000 telespettatori, share 6.57% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 880.000 telespettatori, share 4.28% e nella seconda 807.000, 3.76%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.640.000 telespettatori, share 7.72%, mentre su Nove Don’t forget the lyrics ha registrato 729.000 telespettatori, share 3.45%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.187.000, 23.67%, e nel game un netto di 4.443.000, 26.79%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.641.000 telespettatori, share 13.43% e nel game un netto di 2.652.000, 16.75%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 474.000, 2.94%, e Il mercante in fiera nel segmento Fuori due 354.000, 1.92% e nel game 369.000, 1.90%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 729.000 telespettatori, share 4%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 619.000 telespettatori, share 3.20%, mentre su La7 Padre Brown 234.000, 1.53%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 367.000 telespettatori, share 9.63%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 815.000, 17.55%; a seguire Storie Italiane 769.000, 18.30%, e 838.000, 16.72%; E’ sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.569.000, 16.34%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 505.000 telespettatori, share 9%, e 903.000, 9.81%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 251.000, 5.09%, nel programma 232.000, 4.93%, ReStart 228.000, 5.43%, Elisir nella presentazione 189.000, 4.32%, e nel programma 250.000, 4.80%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 546.000, 4.80%, Passato e Presente 444.000, 3.50%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.012.000 telespettatori, share 21.73% e 829.000, 19.78%, con Forum a 1.291.000, 18.46%. Su Italia 1 CSI ha registrato 216.000 telespettatori, share 4.96% e 312.000, 5.11%. Su Rete 4 Hazzard ha totalizzato 125.000 telespettatori, share 2.54% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 192.000, 1.99% e La signora in giallo 590.000, 4.80%. La7 ha ottenuto con Omnibus 114.000 telespettatori, share 3.17%, nel segmento News 96.000, 2.39% e nel Dibattito 171.000, 3.55%; quindi Coffee Break 190.000, 4.49% e L’aria che tira 281.000, 5.36% e L’aria che tira Oggi 432.000, 4.30%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.351.000, 11.11%, e nel programma 1.247.000, 12.67%, Il Paradiso delle Signore 1.617.000, 19.23%; La Vita in diretta nella presentazione 1.654.000, 19.96%, e nel programma 2.108.000, 20.86%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 760.000 telespettatori, share 6.57%; Bella Ma’ 506.000, 5.86%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 668.000, 8.10%; Geo 1.117.000, 10.87%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.772.000 telespettatori, share 21.69%, Terra Amara 3.006.000, 24.49%, Uomini e donne (live) 2.645.000, 26.37%, e nel Finale 1.846.000, 21.10%; Amici di Maria De Filippi 1.634.000, 19.62%; La promessa 1.572.000, 19.14%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.300.000, 15.57%; nella seconda 1.256.000, 12.74% e nel segmento I Saluti 1.263.000, 11.23%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 476.000 telespettatori, 3.78%, mentre Cold Case 290.000, 3.18%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 455.000 telespettatori, 4.88% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 406.000, 4.57%, e il film Corvo rosso non avrai il mio scalpo un netto di 344.000, 3.66%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 349.000 telespettatori, share 2.99%; nel programma 391.000, 4.26% e nel segmento Focus 283.000, 3.36%. C’era una volta… il Novecento un netto di 201.000, 1.74%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 673.000 telespettatori, share 8.65%. Su Rai 2 Il commissario Lanz 361.000, 3.17%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 262.000, 3.71%. Su Italia 1 il primo degli episodi di Chicago Med 411.000, 4.46%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.143.000, 24.57%; ore 20:00 4.675.000, 24.24%.

Dati AUDITEL™