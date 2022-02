Ascolti tv giovedì 24 febbraio 2022: Speciale Tg1, GF Vip 6

Gli ascolti tv di un giovedì stravolto dalla notizia dell’attacco russo in Ucraina. La guerra cambia i palinsesti e rimodella l’offerta tv. Vittoria di misura in termini di teste, terminando molto più tardi, per il Grande Fratello Vip 6, che sfiora i 3,1 milioni di telespettatori contro i 3 dello Speciale Tg1 in prima serata con Monica Maggioni. Terza piazza per il match Napoli – Barcellona, valevole per la Champions League, che ha sfiorato 1,9 mln su Tv8. Testa a testa per Harry Potter e l’ottimo docufilm su Mia Martini che registra in replica 1,1 milioni di telespettatori, superando Dritto e Rovescio e Piazzapulita, a poca distanza l’uno dall’altro.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Lo speciale Tg1 ha registrato 3.012.000 telespettatori, share 13,74%.

ha registrato 3.012.000 telespettatori, share 13,74%. Su Rai 2 Il film Miami Beach ha registrato un netto di 1.018.000 telespettatori, share 4,42%.

ha registrato un netto di 1.018.000 telespettatori, share 4,42%. Su Rai 3 Il docufilm Mia Martini – Fammi sentire bella ha registrato 1.131.000 telespettatori, share 4,92%.

ha registrato 1.131.000 telespettatori, share 4,92%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 3.095.000 telespettatori, share 20,14%.

ha registrato 3.095.000 telespettatori, share 20,14%. Su Italia Il film Harry Potter e i doni della morte: Parte I ha registrato un netto di 1.184.000 telespettatori, share 5,61%.

ha registrato un netto di 1.184.000 telespettatori, share 5,61%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.083.000 telespettatori, share 6,17%.

ha registrato 1.083.000 telespettatori, share 6,17%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.011.000 telespettatori, share 5,90%.

ha registrato 1.011.000 telespettatori, share 5,90%. Su Tv8 Napoli – Barcellona , Champions League, è stato visto da 1.446.000 telespettatori, share 6%.

, Champions League, è stato visto da 1.446.000 telespettatori, share 6%. Su Nove Il film A testa alta ha registrato 422.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.971.000 telespettatori, share 19,42%.

ha registrato 4.971.000 telespettatori, share 19,42%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.499.000 telespettatori, share 5,84%.

ha registrato 1.499.000 telespettatori, share 5,84%. Su Rai 3 Blob 1055.000, 4,51%. Che Succ3de? 1316.000, 5,21%. Un posto al sole 1651.000, 6,43%.

1055.000, 4,51%. 1316.000, 5,21%. 1651.000, 6,43%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.052.000 telespettatori, share 15,83%.

ha registrato 4.052.000 telespettatori, share 15,83%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.144.000 telespettatori, share 4,51%.

ha registrato 1.144.000 telespettatori, share 4,51%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.158.000 telespettatori, share 4,62% e 1.174.000, 4,56%.

ha registrato 1.158.000 telespettatori, share 4,62% e 1.174.000, 4,56%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1930.000 telespettatori, share 7,53%.

ha registrato 1930.000 telespettatori, share 7,53%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 411.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.391.000 telespettatori, share 19,81% e nel game un netto di 4.700.000, 23%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.391.000 telespettatori, share 19,81% e nel game un netto di 4.700.000, 23%. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato un netto di 779.000 telespettatori, share 3,37%.

ha registrato un netto di 779.000 telespettatori, share 3,37%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.629.000 telespettatori, share 15,86% e nel game un netto di 3.812.000, 19,12%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.629.000 telespettatori, share 15,86% e nel game un netto di 3.812.000, 19,12%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 476.000 telespettatori, share 2,15%.

ha registrato 476.000 telespettatori, share 2,15%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 924.000 telespettatori, share 3,90%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Speciale ha totalizzato 1.447.000 telespettatori, share 23,64%. È sempre Mezzogiorno 1.876.000, 16,10%.

ha totalizzato 1.447.000 telespettatori, share 23,64%. 1.876.000, 16,10%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 545.000 telespettatori, share 7,27% e nella seconda 889.000, 8,04%.

ha registrato nella prima parte 545.000 telespettatori, share 7,27% e nella seconda 889.000, 8,04%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nel programma 434.000, 6,87% e nel segmento Extra 389.000, 6,75%. Elisir nella presentazione 222.000, 3,74% e nel programma 313.000, 4,60%. Tg3 Speciale 1.282.000, 11,99%. Dopo il TG Quante Storie 859.000, 6,16%. Passato e presente 586.000, 3,88%.

ha registrato nel programma 434.000, 6,87% e nel segmento Extra 389.000, 6,75%. nella presentazione 222.000, 3,74% e nel programma 313.000, 4,60%. 1.282.000, 11,99%. Dopo il TG 859.000, 6,16%. 586.000, 3,88%. Su Canale 5 MattinoCinque News nella prima parte 1.144.000, 18,52% e nella seconda 1.084.000, 18,69%. Forum ha registrato 1.530.000 telespettatori, share 17,31%.

nella prima parte 1.144.000, 18,52% e nella seconda 1.084.000, 18,69%. ha registrato 1.530.000 telespettatori, share 17,31%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 202.000 telespettatori, share 2,45%.

ha registrato 202.000 telespettatori, share 2,45%. Su Rete 4 Tg4 Edizione Straordinaria ha ottenuto 189.000 telespettatori, share 2,79%. Dopo il Tg Il Segreto 178.000, 1,53%. La signora in giallo 539.000, 3,69%.

ha ottenuto 189.000 telespettatori, share 2,79%. Dopo il Tg 178.000, 1,53%. 539.000, 3,69%. Su La7 Omnibus ha registrato 244.000 telespettatori, share 3,83%, nel Dibattiìto 244.000, 3,83%. Coffee Break 215.000, 3,69%. L’aria che tira 401.000, 5,78%; L’aria che tira – Oggi 507.000, 4,28%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2.037.000, 15,51%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.014.000, 17,99%. Tg1 Edizione Straordinaria 2.047.000, 17,99%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.124.000, 17,39% e nel programma 2.373.000, 17,04%.

2.037.000, 15,51%. ha registrato 2.014.000, 17,99%. 2.047.000, 17,99%. ha registrato nella presentazione 2.124.000, 17,39% e nel programma 2.373.000, 17,04%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 574.000 telespettatori, share 4,32%. Detto Fatto 411.000, 3,61%. Tg2 Speciale 572.000, 4,05%.

ha registrato 574.000 telespettatori, share 4,32%. 411.000, 3,61%. 572.000, 4,05%. Su Rai 3 Speciale Tg3 909.000, 7,68%. Aspettando Geo 740.000, 7,29%. Geo ha registrato 1.349.000 telespettatori, share 9,84%.

909.000, 7,68%. 740.000, 7,29%. ha registrato 1.349.000 telespettatori, share 9,84%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.545.000 telespettatori, share 16,96%. Una Vita 2.492.000, 17,50%. Uomini e donne 2.941.000, 23,51%. Amici di Maria De Filippi 1.981.000, 17,76%. GF Vip 1.937.000, 17,71%. Love is in the air 1.707.000, 14,86%. Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.835.000, 15,13% e nella seconda 2.051.000, 15,07%.

ha registrato 2.545.000 telespettatori, share 16,96%. 2.492.000, 17,50%. 2.941.000, 23,51%. 1.981.000, 17,76%. 1.937.000, 17,71%. 1.707.000, 14,86%. nella prima parte 1.835.000, 15,13% e nella seconda 2.051.000, 15,07%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 482.000 telespettatori, 3,31%. Due uomini e mezzo un netto di 192.000, 1,50%.

ha registrato 482.000 telespettatori, 3,31%. un netto di 192.000, 1,50%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 776.000 telespettatori, 5,68% di share. Quarta Repubblica Speciale 543.000, 4,37%.

ha registrato un netto di 776.000 telespettatori, 5,68% di share. 543.000, 4,37%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 571.000, 4,04% e nel programma 547.000 telespettatori, share 4,59%; Tagadà Focus 439.000, 4,01%. Speciale TgLa7 588.000, 3,77%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.288.000 telespettatori, share 12,76%.

ha registrato 1.288.000 telespettatori, share 12,76%. Su Rai 2 Anni 20 Notte ha registrato 245.000 telespettatori, share 2,19%.

ha registrato 245.000 telespettatori, share 2,19%. Su Rai 3 Grazie dei fiori. Ribelli ha registrato 632.000 telespettatori, share 4,31%. Tg3 LineaNotte 377.000, 4,37%.

ha registrato 632.000 telespettatori, share 4,31%. 377.000, 4,37%. Su Italia 1 La serie Chucky ha registrato 252.000 telespettatori, share 2,78%.

ha registrato 252.000 telespettatori, share 2,78%. Su Rete 4 Il film I vitelloni ha registrato un netto di 176.000 telespettatori, share 3,48%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.034.000, 26,55%; ore 20:00 6.156.000, 25,78%.

4.034.000, 26,55%; 6.156.000, 25,78%. Tg2 ore 13:00 2.230.000, 15,60%; ore 20:30 1.763.000, 6,99%.

2.230.000, 15,60%; 1.763.000, 6,99%. Tg3 ore 14:30 1.690.000, 11,98%; ore 19:00 2.369.000, 12,53%.

1.690.000, 11,98%; 2.369.000, 12,53%. Tg5 ore 13:00 3.307.000, 23,07%; ore 20:00 5.177.000, 21,46%.

3.307.000, 23,07%; 5.177.000, 21,46%. Studio Aperto ore 12:25 1.243.000, 10,74%; ore 18:30 720.000, 4,59%.

1.243.000, 10,74%; 720.000, 4,59%. Tg4 ore 12.00 396.000, 4,40%; ore 18:55 1058.000, 5,45%.

396.000, 4,40%; 1058.000, 5,45%. Tg La7 ore 13:30 807.000, 5,37%; ore 20:00 1.498.000, 6,15%.

Dati AUDITEL™