Gli ascolti tv del giovedì, con la Roma in campo per l’Europa League su Rai 1, l’ultima puntata di Splendida Cornice, un nuovo appuntamento di prime time con Terra Amara, Piazza Pulita e la semifinale di Pechino Express. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Roma – Bayer Leverkusen, semifinale d’andata di Europa League, ha registrato un netto di 4.078.000 telespettatori, share 19,80%. Su Canale 5 Terra Amara ha ottenuto 2.783.000 telespettatori, share 13,92%. Su Rai 2 il film Quello che non so di te 1.189.000, 6,44%. Su Italia 1 il film Mission: Impossible – Rogue Nation è stato visto da un netto di 1.154.000 telespettatori, share 6,16%. Su Rai 3 l’ultima puntata di Splendida Cornice è stato visto nella presentazione da 1.108.000 telespettatori, share 5,07% e nel programma 1.152.000, 6,72%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 1.039.000, 7,17%. Su La7 PiazzaPulita 754.000 telespettatori, share 5,16%. Su Nove Comedy Match 677.000 telespettatori, share 3,45%. Su Tv8 il match Fiorentina – Brugge, semifinali di andata di Conference League, un netto di 492.000, 2,40%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.850.000, 23,75%. Su Canale 5 Striscia la notizia 3.797.000 telespettatori, share 17,59%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 815.000 telespettatori, share 3,74% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.124.000, 5,90% e a seguire La gioia della musica 1.014.000, 5,05%, Il Cavallo e la Torre 1.339.000, 6,43%; Un posto al sole che registra 1.817.000, 8,38%. NCIS su Italia 1 registra 1.272.000 telespettatori, share 6,08% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene .000 telespettatori, share %. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare .000 telespettatori, share %, mentre su Tv8 Tris per vincere ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Don’t forget the lyrics ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.125.000, 24,35%, e nel game un netto di 4.453.000, 27,92%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.016.000 telespettatori, share 16,80% e nel game un netto di 3.084.000, 20,47%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 532.000, 3,69%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 517.000 telespettatori, share 2,95%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 707.000 telespettatori, share 3,79%, mentre su La7 Padre Brown 206.000, 1,41%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 338.000 telespettatori, share 9,44%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 871.000, 19,11%; a seguire Storie Italiane 885.000, 19,11%, e 988.000, 18,30%; È sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.763.000, 17,23%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 406.000, 10,76%, nel segmento Glass Cam 550.000, 12,86%, e nel programma 1.023.000, 19,28%; E viva il Videobox 314.000, 6,34%; I fatti vostri ha registrato 507.000 telespettatori, share 8,44%, e 1.012.000, 10,35%, mentre su Rai 3 Agorà 234.000, 4,92% e nel segmento Extra 219.000, 4,87%, ReStart 196.000, 4,28%, Elisir nella presentazione 263.000, 5,53%, e nel programma 344.000, 6,18%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 649.000, 5,53%; Passato e Presente 446.000, 3,56%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 719.000 telespettatori, share 15,75% e 738.000, 16,05%, con Forum a 1.447.000, 19,02%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 251.000 telespettatori, share 4,17% e su Rete 4 Tempesta d’amore 300.000, 6,48%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 287.000 telespettatori, share 5,34% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 575.000, 4,96%. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito 173.000, 3,65%; quindi Coffee Break 198.000, 4,28% e L’aria che tira 301.000, 5,44% e L’aria che tira Oggi 449.000, 4,30%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.519.000, 12,74%, e nel programma 1.548.000, 15.40%, Il Paradiso delle Signore 1.734.000, 19,63%; La Vita in diretta nella presentazione 1.589.000, 18,44%, e nel programma 2.107.000, 21,72%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 948.000 telespettatori, share 8,35%; Bella Ma’ 532.000, 5,93%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 657.000, 7,59%; Geo 1.018.000, 10,22%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.597.000 telespettatori, share 21,18%, Endless Love 2.346.000, 19,71%, Uomini e donne (live) 2.556.000, 24,97%, e nel Finale 2.012.000, 21,93%; Amici di Maria De Filippi 1.583.000, 18,02%; La promessa 1.586.000, 18,64%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.376.000, 15,88%; nella seconda 1.330.000, 13,72% e nel segmento I Saluti 1.438.000, 13,37%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 440.000 telespettatori, 3,59%, mentre The Mentalist 349.000, 3,94%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 742.000 telespettatori, 6,50% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 435.000, 4,69%, e il film Ben Hur- Parte I 548.000, 5,85%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 411.000 telespettatori, share 3,50%; nel programma 401.000, 4,18% e nel segmento Focus 360.000, 4,18%. C’era una volta… il Novecento un netto di 208.000, 1,95%.

Dati AUDITEL™