Gli ascolti tv del giovedì, con le repliche di DOC – Nelle tue mani su Rai 1 e del Viaggio nella Grande Bellezza con Cesare Bocci su Canale 5. La serie di Rai 1 supera agevolmente i competitors con l’ultima replica della sua prima stagione, in attesa che l’autunno porti i nuovi episodi: e bastano, per farlo, poco più di due milioni di telespettatori. La versione Mediaset di Meraviglie deve accontentarsi della seconda piazza, mentre il terzo gradino dell’ipotetico podio va alla serie Delitti in Paradiso su Rai 2. Si tratta comunque di una prima serata ‘residuale’, che accompagna la fine della seconda settimana di Ferragosto, la più estiva – e meno televisiva – della stagione. Chi tiene alta la bandiera degli ascolti anche in piena estate è Techetechetè.

Prime Time

Su Rai 1 DOC – Nelle tue mani ha registrato 2.058.000 telespettatori, share 14,7%. Nel dettaglio, la prima puntata 2.134.000, 13,54% e la seconda, in seconda serata, 1.995.000, 15,86%.

ha registrato 2.058.000 telespettatori, share 14,7%. Nel dettaglio, la prima puntata 2.134.000, 13,54% e la seconda, in seconda serata, 1.995.000, 15,86%. Su Rai 2 La serie Delitti in Paradiso ha registrato 1.052.000 telespettatori, share 8,6%. Nel dettaglio, la prima puntata 1.275.000, 8,02% e la seconda 1.175.000, 9,06%.

ha registrato 1.052.000 telespettatori, share 8,6%. Nel dettaglio, la prima puntata 1.275.000, 8,02% e la seconda 1.175.000, 9,06%. Su Rai 3 Il film Doppio sospetto ha registrato 877.000 telespettatori, share 5,70%.

ha registrato 877.000 telespettatori, share 5,70%. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza – Firenze e Milano di Leonardo ha registrato 1.061.000 telespettatori, share 7,68%.

ha registrato 1.061.000 telespettatori, share 7,68%. Su Italia Battiti Live Compilation ha registrato 859.000 telespettatori, share 8,15%.

ha registrato 859.000 telespettatori, share 8,15%. Su Rete 4 Il film Il bisbetico domato ha registrato un netto di 704.000 telespettatori, share 4,94%.

ha registrato un netto di 704.000 telespettatori, share 4,94%. Su La7 In Onda – Prima serata 691.000, 4,31%. Il film Viaggio a Kandahar ha registrato 319.000 telespettatori, share 2,58%.

691.000, 4,31%. Il film ha registrato 319.000 telespettatori, share 2,58%. Su Tv8 I delitti del BarLume è stato visto da 240.000 telespettatori, share 1,6%.

è stato visto da 240.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove Il film Notte brava a Las Vegas ha registrato 293.000 telespettatori, share 2%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.324.000 telespettatori, share 20,65%.

ha registrato 3.324.000 telespettatori, share 20,65%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 865.000 telespettatori, share 5,35%.

ha registrato 865.000 telespettatori, share 5,35%. Su Rai 3 Blob 599.000, 4,23%. Via dei Matti n.0 505.000, 3,31% e 511.000, 3,17%.

599.000, 4,23%. 505.000, 3,31% e 511.000, 3,17%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 1.930.000 telespettatori, share 11,98%.

ha registrato 1.930.000 telespettatori, share 11,98%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 670.000 telespettatori, share 4,26%.

ha registrato 670.000 telespettatori, share 4,26%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 758.000 telespettatori, share 4,89% e 1.028.000, 6,35%.

ha registrato 758.000 telespettatori, share 4,89% e 1.028.000, 6,35%. Su La7 In onda ha registrato 828.000 telespettatori, share 5,16%.

ha registrato 828.000 telespettatori, share 5,16%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 476.000 telespettatori, share 3%.

ha registrato 476.000 telespettatori, share 3%. Su Nove Deal With It ha registrato 242.000 telespettatori, share 1,5%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.139.000 telespettatori, share 22,46% e nel game un netto di 3.121.000, 26,21%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.139.000 telespettatori, share 22,46% e nel game un netto di 3.121.000, 26,21%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 659.000 telespettatori, share 4,81%.

ha registrato un netto di 659.000 telespettatori, share 4,81%. Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 688.000 telespettatori, share 7,39% e nel game un netto di 1.320.000, 11,46%.

ha registrato nella presentazione 688.000 telespettatori, share 7,39% e nel game un netto di 1.320.000, 11,46%. Su Italia 1 CSI ha registrato 331.000 telespettatori, share 2,54%.

ha registrato 331.000 telespettatori, share 2,54%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 650.000 telespettatori, share 4,66%.

ha registrato 650.000 telespettatori, share 4,66%. Su La7 The Good Wife ha registrato 126.000 telespettatori, share 1,44% e 154.000, 1,37%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 676.000 telespettatori, share 16,37%. Il meglio di Dedicato 636.000, 13,96%. Don Matteo 950.000, 14,32% e 1.636.000, 15,05%.

ha totalizzato un netto di 676.000 telespettatori, share 16,37%. 636.000, 13,96%. 950.000, 14,32% e 1.636.000, 15,05%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 448.000 telespettatori, share 5,79%.

ha registrato 448.000 telespettatori, share 5,79%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 290.000, 6,39% e nel programma 331.000, 7,32%. Elisir d’Estate 236.000, 5,17%. Dopo il TG Quante Storie 615.000, 6,63% e 575.000, 5,09%. Passato e presente 531.000, 4,22%.

ha registrato nella presentazione 290.000, 6,39% e nel programma 331.000, 7,32%. 236.000, 5,17%. Dopo il TG 615.000, 6,63% e 575.000, 5,09%. 531.000, 4,22%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 705.000, 15,38% e nella seconda 647.000, 14,66%. Forum ha registrato 1.110.000 telespettatori, share 15,12%.

nella prima parte 705.000, 15,38% e nella seconda 647.000, 14,66%. ha registrato 1.110.000 telespettatori, share 15,12%. Su Italia 1 Bones ha registrato 190.000 telespettatori, share 2,81%.

ha registrato 190.000 telespettatori, share 2,81%. Su Rete 4 RIS – Delitti imperfetti ha ottenuto 120.000 telespettatori, share 2,20%. Dopo il Tg Il Segreto 157.000, 1,54%. Un Detective in corsia 324.000, 2,60%.

ha ottenuto 120.000 telespettatori, share 2,20%. Dopo il Tg 157.000, 1,54%. 324.000, 2,60%. Su La7 Omnibus ha registrato 133.000 telespettatori, share 3,22%, nel segmento News 64.000, 2,20% e nel Dibattito 128.000, 2,80%. Coffee Break estate 99.000, 2,18%. La7 Doc 107.000, 1,60% e 101.000, 0,95%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.196.000, 10,54%. Il paradiso delle signore ha registrato 879.000, 9,08%. Linea Verde Estate 864.000, 10,06%, Estate in Diretta ha registrato 1.326.000, 16,35%.

1.196.000, 10,54%. ha registrato 879.000, 9,08%. 864.000, 10,06%, ha registrato 1.326.000, 16,35%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 429.000 telespettatori, share 3,76%.

ha registrato 429.000 telespettatori, share 3,76%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 598.000 telespettatori, share 7,18%.

ha registrato 598.000 telespettatori, share 7,18%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.139.000 telespettatori, share 17,36%. Una Vita 2.049.000, 18,31%. Brave and Beautiful 1.737.000, 17,77%. Love is in the air 1.507.000, 17,59%. Il film tv Rosamunde Pilcher: Una vita in discussione un netto di 806.000, 9,94%.

ha registrato 2.139.000 telespettatori, share 17,36%. 2.049.000, 18,31%. 1.737.000, 17,77%. 1.507.000, 17,59%. Il film tv un netto di 806.000, 9,94%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 585.000 telespettatori, 4,74%. Will & Grace un netto di 195.000, 2,45%.

ha registrato 585.000 telespettatori, 4,74%. un netto di 195.000, 2,45%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 569.000 telespettatori, 5,16% di share. Il film L’altra metà del cielo un netto di 254.000, 3,08%.

ha registrato un netto di 569.000 telespettatori, 5,16% di share. Il film un netto di 254.000, 3,08%. Su La7 Il film Sfida all’O.K. Corral ha registrato 178.000 telespettatori, share 1,76%. La7 Doc 86.000, 1,06% e 97.000, 1,23%.

Seconda serata

Su Rai 1 Cose nostre ha registrato 546.000 telespettatori, share 8,39%.

ha registrato 546.000 telespettatori, share 8,39%. Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha registrato 695.000 telespettatori, share 9,10%.

ha registrato 695.000 telespettatori, share 9,10%. Su Rai 3 Ossi di Seppia. Il rumore della memoria – La morte di DJ Fabo ha registrato 187.000 telespettatori, share 1,17%. Ossi di Seppia. Il rumore della memoria – Davide Astori il volto puro del calcio 228.000, 2,60%.

ha registrato 187.000 telespettatori, share 1,17%. 228.000, 2,60%. Su Canale 5 La serie Inès dell’anima mia ha registrato 242.000 telespettatori, share 4,47%.

ha registrato 242.000 telespettatori, share 4,47%. Su Rete 4 Il film Sabato, domenica e venerdì ha registrato un netto di 185.000 telespettatori, share 3,47%.

ha registrato un netto di 185.000 telespettatori, share 3,47%. Su La7 Il film Il ferroviere ha registrato un netto di 106.000 telespettatori, share 2,23%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.040.000, 24,22%; ore 20:00 3.602.000, 25,37%.

3.040.000, 24,22%; 3.602.000, 25,37%. Tg2 ore 13:00 1.714.000, 14,12%; ore 20:30 1.253.000, 8,02%.

1.714.000, 14,12%; 1.253.000, 8,02%. Tg3 ore 14:30 1.662.000, 14,82%; ore 19:00 1.370.000, 12,63%.

1.662.000, 14,82%; 1.370.000, 12,63%. Tg5 ore 13:00 2.452.000, 19,99%; ore 20:00 2.490.000, 17,23%.

2.452.000, 19,99%; 2.490.000, 17,23%. Studio Aperto ore 12:25 1.431.000, 14,28%; ore 18:30 584.000, 6,68%.

1.431.000, 14,28%; 584.000, 6,68%. Tg4 ore 12.00 333.000, 4,19%; ore 18:55 434.000, 3,95%.

333.000, 4,19%; 434.000, 3,95%. Tg La7 ore 13:30 345.000, 2,76%; ore 20:00 585.000, 4,08%.

