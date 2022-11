Gli ascolti tv del giovedì, con le ultime due puntate di Esterno Notte su Rai 1, Zelig su Canale 5, il tennis nel prime time di Rai 2, gli approfondimenti politici di metà settimana. E allora diamo un’occhiata agli ascolti di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 l’ultimo appuntamento con Esterno Notte ha registrato nella prima puntata 2.941.000 telespettatori, share 14,99%, e nella seconda, in seconda serata, 2.480.000, 15,99%; su Canale 5 Zelig ha ottenuto 2.627.000 telespettatori, share 19,82%. Su Italia 1 il film Stolen ha registrato un netto di 1.116.000 telespettatori, share 5,94%. Su Rai 3 Amore Criminale ha registrato 1.070.000 telespettatori, share 5,90%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 978.000 telespettatori, share 6,92%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 848.000, 6,01%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è stato visto da 531.000 telespettatori, share 2,7%. Su Rai 2 Nitto ATP Finals è stato visto da 411.000 telespettatori, share 2,39%. Su Nove il film La dura verità ha registrato 306.000 telespettatori, share 1,69%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.598.000 telespettatori, share 21,71%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.897.000 telespettatori, share 18,47%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.039.000, 5,28% e a seguire Via dei Matti n.0 975.000, 4,79%, Il cavallo e la torre 1.510.000, 7,27%, quindi Un posto al sole che registra 1.695.000, 7,97%. NCIS su Italia 1 registra 1.337.000 telespettatori, share 6,34% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 961.000 telespettatori, share 4,63% e nella seconda 872.000, 4,08%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.514.000 telespettatori, share 7,17%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 481.000 telespettatori, share 2,27% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 640.000 telespettatori, share 3,04%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.447.000 telespettatori, share 24,53% e nel game un netto di 4.401.000, 25,70%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.205.000 telespettatori, share 16,51% e nel game un netto di 3.436.000, 20,62%. Su Rai 2 Una scatola al giorno ha ottenuto un netto di 399.000, 2,03%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 719.000 telespettatori, share 3,81%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 762.000 telespettatori, share 3,80%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 200.000, 1,26%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 631.000 telespettatori, share 13,87%, mentre UnoMattina ha registrato 800.000, 17,72%; a seguire Storie Italiane 765.000, 18,43% nella prima parte e nella seconda 817.000, 16,13%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.664.000, 17,43%. Su Rai 2 La nave dei sogni (in onda al posto de I Fatti Vostri per sciopero) ha registrato 475.000 telespettatori, share 6,46%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 320.000, 6,68%, nel programma 351.000, 7,42%, e nel segmento Extra 308.000, 7,50%, mentre Elisir nella presentazione 259.000, 6,07% e nel programma 342.000, 6,54%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 652.000, 5,89% e Passato e Presente 444.000, 3,69%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 997.000 telespettatori, share 21,16% e 839.000, 20,32%, Forum 1565.000, 21,99%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 270.000 telespettatori, share 4,18% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 125.000 telespettatori, share 2,44% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 159.000, 1,65% e La signora in giallo 596.000, 5,08%. La7 ha ottenuto con Omnibus 185.000 telespettatori, share 4,06%, nel segmento News 123.000, 3,47% e nel Dibattito 190.000, 3,93%; quindi Coffee Break 165.000, 3,94% e L’aria che tira 281.000, 5,29% e L’aria che tira Oggi 407.000, 4,12%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno Collection (causa sciopero) registra 1.430.000, 13,91% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1825.000, 20,63%, mentre La vita in diretta 2548.000, 22,85%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 653.000 telespettatori, share 5,89%; Bella ma’ – Best of un netto di 469.000, 5,20%; Nei tuoi panni 263.000, 2,68%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 728.000, 8,07%, Geo 1.390.000, 12,31%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2392.000 telespettatori, share 19,99%, Terra Amara 2154.000, 18,88%, Uomini e donne 2615.000, 26,57% e nel finale 1983.000, 22,71%; Amici di Maria De Filippi 1739.000, 19,64%, GF Vip 1545.000, 17,31%, Un altro domani 1269.000, 13,70%, Pomeriggio Cinque 1625.000, 14,49%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 611.000 telespettatori, 5,22%, mentre The Mentalist 260.000, 2,42%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 738.000 telespettatori, 6,77% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 335.000, 3,79% e il film Il solitario di Rio Grande un netto di 531.000, 4,92%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 364.000 telespettatori, share 2,32% e nel programma 350.000, 3,73%; Tagadà Focus 259.000, 2,88%. Padre Brown 136.000, 1,42% e 146.000, 1,24%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Storia di Nilde ha registrato 612.000 telespettatori, share 8,15%. Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul 106.000, 2,34%. Su Rai 3 Sopravvissute 832.000 telespettatori, share 7,22%, e Tg3 LineaNotte 354.000, 5,31%. Su Italia 1 il film Ghost Rider ha registrato un netto di 415.000 telespettatori, share 5,05%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.868.000, 23,83%; ore 20:00 5.004.000, 25,15%.

Tg2 ore 13:00 1.592.000, 13,75%; ore 20:30 1.224.000, 5,90%.

Tg3 ore 14:30 1.393.000, 12,45%; ore 19:00 2.143.000, 13,55%.

Tg5 ore 13:00 2.896.000, 24,85%; ore 20:00 4.249.000, 21,17%.

Studio Aperto ore 12:25 1.180.000, 12,08%; ore 18:30 601.000, 4,67%.

Tg4 ore 12.00 296.000, 4,02%; ore 18:55 753.000, 4,65%.

Tg La7 ore 13:30 524.000, 4,38%; ore 20:00 1.197.000, 5,96%.

Ascolti X Factor 2022

Il quarto Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato 560mila spettatori medi con una share del 2,8%, in aumento del +36% rispetto all’omologa puntata dello scorso anno.

