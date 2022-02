Gli ascolti tv del giovedì, sempre la giornata televisivamente più difficile della settimana, che vede anche l’arrivo del Grande Fratello Vip 6. In tutti i casi, DOC non ha rivali e riesce comunque a spuntarla sul reality show di Canale 5 confermando la sua media d’ascolto di circa 6 milioni e mezzo di telespettatori. Lo scotto dello spostamento di collocazione lo paga proprio GF VIP che, dopo varie puntate sopra i 3 milioni, ieri sera è nuovamente andato sotto. Segnaliamo tra le proposte in prime time il docufilm Paolo Conte – Vieni da me trasmesso da Rai 3 e sopra Rai 2 con poco più di 800.000 telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie DOC – Nelle tue mani ha registrato 6.561.000 telespettatori, share 28.7%.

ha registrato 6.561.000 telespettatori, share 28.7%. Su Rai 2 Il film Stai lontana da me ha registrato 766.000 telespettatori, share 3.16%.

ha registrato 766.000 telespettatori, share 3.16%. Su Rai 3 Il docufilm Paolo Conte – Via da me ha registrato 817.000 telespettatori, share 3.41%.

ha registrato 817.000 telespettatori, share 3.41%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato un netto di 2.990.000 telespettatori, share 19.18%.

ha registrato un netto di 2.990.000 telespettatori, share 19.18%. Su Italia Il film Harry Potter e il principe Mezzosangue ha registrato un netto di 1.234.000 telespettatori, share 5.97%.

ha registrato un netto di 1.234.000 telespettatori, share 5.97%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 839.000 telespettatori, share 4.65%.

ha registrato 839.000 telespettatori, share 4.65%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 705.000 telespettatori, share 3.95%.

ha registrato 705.000 telespettatori, share 3.95%. Su Tv8 Atalanta – Olympiacos (Spareggi Andata UEFA Europa League) è stato visto da 889.000 telespettatori, share 3.6%.

(Spareggi Andata UEFA Europa League) è stato visto da 889.000 telespettatori, share 3.6%. Su Nove Il film The Expatriate – In fuga dal nemico ha registrato 283.000 telespettatori, share 1.2%.

Dati AUDITEL™