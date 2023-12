Ascolti tv giovedì 14 dicembre 2023

Gli ascolti tv del giovedì, col ritorno di MasterChef Italia su Sky Uno, Un professore 2 su Rai 1, Zelig su Canale 5 ma senza la puntata de Le Iene sulla strage di Erba, saltata per “motivi tecnici”. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Un professore 2 ha registrato nella prima puntata 4.059.000 telespettatori, share 20,95%, e nella seconda, in seconda serata, 3.784.000, 24,86%. Su Canale 5 Il meglio di Zelig ha ottenuto 1.863.000 telespettatori, share 12,67%. Su Rai 2 il film Natale a Londra 945.000, 5,04%. Su Rai 3 Amore criminale è stato visto da 909.000 telespettatori, share 4,84%. Su La7 PiazzaPulita 821.000 telespettatori, share 6,08%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 820.000, 5,83%. Su Italia 1 il film Scontro tra titani è stato visto da un netto di 678.000 telespettatori, share 3,57%. Su Tv8 il match Rakow Czestochowa – Atalanta per la UEFA Europa League un netto di 665.000, 3,4%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics – Serata speciale 454.000 telespettatori, share 2,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.471.000, 22,05%; Affari tuoi 5.421.000, 25,71%. Su Canale 5 Striscia la notizia 3.362.000 telespettatori, share 15,92%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 609.000 telespettatori, share 2,87% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.008.000, 5,32% e a seguire Nuovi Eroi 915.000, 4,57%, Il Cavallo e la Torre 1.329.000, 6,44%; Un posto al sole che registra 1.691.000, 7,98%. NCIS su Italia 1 registra 1.381.000 telespettatori, share 6,63% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 751.000 telespettatori, share 3,65% e nella seconda 702.000, 3,30%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.686.000 telespettatori, share 7,99%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 495.000 telespettatori, share 2,41%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.119.000, 21,48%, e nel game 4.272.000, 25,29%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.987.000 telespettatori, share 14,71% e nel game un netto di 2.952.000, 18,09%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 409.000, 2,48%, e Il mercante in fiera nel segmento Fuori due 251.000, 1,38% e nel game 360.000, 1,81%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 744.000 telespettatori, share 4,12%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 585.000 telespettatori, share 3,05%, mentre su La7 Padre Brown 265.000, 1,66%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 281.000 telespettatori, share 7%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 863.000, 17,72%; a seguire Storie Italiane 890.000, 20,07%, e 1.029.000, 19,62%; E’ sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.901.000, 19,61%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 320.000, 9,16%, nel segmento Glass Cam 427.000, 10,75% e nel programma 928.000, 18,57%; E viva il Videobox 286.000, 5,66%; Coppa del Mondo – Discesa libera ha registrato 468.000 telespettatori, share 5,99%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 254.000, 5,01%, nel programma 277.000, 5,67%, ReStart 250.000, 5,57%, Elisir nella presentazione 175.000, 3,88%, e nel programma 300.000, 5,56%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 644.000, 5,73%; Passato e Presente 449.000, 3,59%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 989.000 telespettatori, share 20,36% e 804.000, 18,03%, con Forum a 1.351.000, 18,93%. Su Italia 1 CSI ha registrato 161.000 telespettatori, share 2,88% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 112.000 telespettatori, share 2,22% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 164.000, 1,73% e La signora in giallo 553.000, 4,55%. La7 ha ottenuto con Omnibus 175.000 telespettatori, share 3,62%, nel segmento News 129.000, 2,98% e nel Dibattito 187.000, 3,78%; quindi Coffee Break 181.000, 4,05% e L’aria che tira 225.000, 4,13% e L’aria che tira Oggi 346.000, 3,49%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.544.000, 12,88%, e nel programma 1.576.000, 15,37%, Il Paradiso delle Signore 1.770.000, 19,52%; La Vita in diretta nella presentazione 1.882.000, 19,80%, e nel programma 2.269.000, 19,79%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 832.000 telespettatori, share 7,22%; Bella Ma’ 588.000, 6,38%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 880.000, 9,67%; Geo 1.535.000, 13,51%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.381.000 telespettatori, share 19,13%, Terra Amara 2.682.000, 22,36%, Uomini e donne (live) 2.520.000, 24,39%, e nel Finale 1.840.000, 19,88%; Amici di Maria De Filippi 1.613.000, 17,87%; La promessa 1.490.000, 16,39%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.388.000, 14,57%; nella seconda 1.634.000, 14,48% e nel segmento I Saluti 1.618.000, 13,02%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 447.000 telespettatori, 3,66%, mentre Cold Case 318.000, 2,98%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 792.000 telespettatori, 6,91% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 421.000, 4,55%, e il film Squadra omicidi, sparate a vista un netto di 304.000, 2,85%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 384.000 telespettatori, share 3,24%; nel programma 319.000, 3,29% e nel segmento Focus 203.000, 2,24%. C’era una volta… il Novecento 158.000, 1,42%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 613.000 telespettatori, share 9,36%. Su Rai 2 La conferenza stampa 321.000, 2,46%. Su Rai 3 Sopravvissute 722.000, 5,71%, Tg3 LineaNotte 339.000, 5,09%. Su Italia 1 il film Atto di forza un netto di 293.000, 3,71%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.305.000, 26,37%; ore 20:00 4.530.000, 23,63%.

Tg2 ore 13:00 1.248.000, 10,53%; ore 20:30 841.000, 4,05%.

Tg3 ore 14:30 1.200.000, 10,13%; ore 19:00 2.032.000, 13,01%.

Tg5 ore 13:00 2.718.000, 22,66%; ore 20:00 3.998.000, 20,55%.

Studio Aperto ore 12:25 986.000, 10,28%; ore 18:30 508.000, 3,91%.

Tg4 ore 12.00 244.000, 3,26%; ore 18:55 550.000, 3,47%.

Tg La7 ore 13:30 540.000, 4,33%; ore 20:00 1.436.000, 7,38%.

