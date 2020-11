Ascolti tv giovedì 12 novembre 2020

Doc + AmaSanremo trainano gli ascolti tv del giovedì, ma la serata è sempre competiva.

Prime Time

Su Rai 1 DOC ha registrato un netto di 7.640.000 telespettatori, share 27,96%.

ha registrato un netto di 7.640.000 telespettatori, share 27,96%. Su Rai 2 FBI ha registrato 859.000 telespettatori, share 3,02%. 9-1-1 756.000, 3,08%.

ha registrato 859.000 telespettatori, share 3,02%. 756.000, 3,08%. Su Rai 3 Il film Stronger – Io sono più forte ha registrato 899.000 telespettatori, share 3,63%.

ha registrato 899.000 telespettatori, share 3,63%. Su Canale 5 Il film Harry Potter e la Pietra Filosofale ha registrato 2.476.000 telespettatori, share 13,10%.

ha registrato 2.476.000 telespettatori, share 13,10%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 1457.000, 5,11% e nel programma 1.779.000 telespettatori, share 9,99%.

ha registrato nella presentazione 1457.000, 5,11% e nel programma 1.779.000 telespettatori, share 9,99%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 1.330.000 telespettatori, share 6,94%.

ha registrato 1.330.000 telespettatori, share 6,94%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.301.000 telespettatori, share 5,65%.

ha registrato 1.301.000 telespettatori, share 5,65%. Su Tv8 Il film Innocenti bugie è stato visto da 451.000 telespettatori, share 1,9%.

è stato visto da 451.000 telespettatori, share 1,9%. Su Nove Cambio moglie ha registrato 454.000 telespettatori, share 1,7%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5481.000 telespettatori, share 19,41%.

ha registrato 5481.000 telespettatori, share 19,41%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1045.000 telespettatori, share 3,68%.

ha registrato 1045.000 telespettatori, share 3,68%. Su Rai 3 Blob 1.355.000, 5,22%. Che succ3de? 1680.000, 6,10%. Un posto al sole 1912.000, 6,75%.

1.355.000, 5,22%. 1680.000, 6,10%. 1912.000, 6,75%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 5011.000 telespettatori, share 17,69%.

ha registrato 5011.000 telespettatori, share 17,69%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1225.000 telespettatori, share 4,39%.

ha registrato 1225.000 telespettatori, share 4,39%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1557.000 t1elespettatori, share 5,63% e 1431.000, 5,04%.

ha registrato 1557.000 t1elespettatori, share 5,63% e 1431.000, 5,04%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 2.179.000 telespettatori, share 7,74%.

ha registrato 2.179.000 telespettatori, share 7,74%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 620.000 telespettatori, share 2,2%.

ha registrato 620.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Deal With It ha registrato 675.000 telespettatori, share 2,4%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.516.000 telespettatori, share 18,49% e nel game un netto di 5.060.000, 21,99%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.516.000 telespettatori, share 18,49% e nel game un netto di 5.060.000, 21,99%. Su Rai 2 NCIS ha registrato un netto di 1.121.000 telespettatori, share 4,44%.

ha registrato un netto di 1.121.000 telespettatori, share 4,44%. Su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.855.000 telespettatori, share 15,50% e nel game un netto di 4.400.000, 19,60%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.855.000 telespettatori, share 15,50% e nel game un netto di 4.400.000, 19,60%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 617.000 telespettatori, share 2,50%.

ha registrato 617.000 telespettatori, share 2,50%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 947.000 telespettatori, share 3,74%.

ha registrato 947.000 telespettatori, share 3,74%. Su La7 The Good Wife ha registrato 222.000 telespettatori, share 1,28% e 292.000, 1,34%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 875.000 telespettatori, share 15,39%. Storie Italiane 979.000, 16,31% e 1030.000, 14,34%. È sempre mezzogiorno 1.635.000, 12,86%.

ha totalizzato un netto di 875.000 telespettatori, share 15,39%. 979.000, 16,31% e 1030.000, 14,34%. 1.635.000, 12,86%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 202.000, 3,04%. Rai Parlamento Question Time 72.000, 1,19%. I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 424.000 telespettatori, share 5,63% e nella seconda 835.000, 7,11%.

202.000, 3,04%. 72.000, 1,19%. ha registrato nella prima parte 424.000 telespettatori, share 5,63% e nella seconda 835.000, 7,11%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 608.000, 9,30%. Mi Manda Raitre 401.000, 6,66%. Elisir 514.000, 6,99%. Dopo il TG Quante Storie 936.000, 6,36%. Passato e presente 638.000, 3,78%.

ha registrato 608.000, 9,30%. 401.000, 6,66%. 514.000, 6,99%. Dopo il TG 936.000, 6,36%. 638.000, 3,78%. Su Canale 5 Mattino Cinque ha registrato nella prima parte 1.154.000 telespettatori, 17,79% e nella seconda 1.105.000, 18,41%. Forum ha registrato 1.570.000 telespettatori, share 16,68%.

ha registrato nella prima parte 1.154.000 telespettatori, 17,79% e nella seconda 1.105.000, 18,41%. ha registrato 1.570.000 telespettatori, share 16,68%. Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 272.000 telespettatori, share 3,49%.

ha registrato 272.000 telespettatori, share 3,49%. Su Rete 4 Ricette all’italiana ha ottenuto 144.000 telespettatori, share 1,90%. Dopo il Tg Ricette all’italiana 251.000, 1,94%. La signora in giallo 646.000, 3,91%.

ha ottenuto 144.000 telespettatori, share 1,90%. Dopo il Tg 251.000, 1,94%. 646.000, 3,91%. Su La7 Omnibus ha registrato 229.000 telespettatori, share 3,75%, nel segmento News 174.000, 4,11% e nel Dibattito 234.000, 3,52%. Coffee Break 242.000, 4%. L’aria che tira 390.000, 5,31%; L’aria che tira – Oggi 506.000, 3,88%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.779.000, 12,11%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.086.000, 17,09%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.914.000, 14,65% e nel programma 2.444.000, 16,25%.

1.779.000, 12,11%. ha registrato 2.086.000, 17,09%. ha registrato nella presentazione 1.914.000, 14,65% e nel programma 2.444.000, 16,25%. Su Rai 2 Qualificazioni Europei U21 Islanda-Italia ha registrato 417.000 telespettatori, share 2,95%. Detto Fatto nel segmento Quasi 297.000, 2,46% e nel programma 492.000, 3,86%. Resta a casa e vinci 386.000, 2,71%.

ha registrato 417.000 telespettatori, share 2,95%. nel segmento Quasi 297.000, 2,46% e nel programma 492.000, 3,86%. 386.000, 2,71%. Su Rai 3 #Maestri 502.000, 3,89%. Aspettando Geo ha registrato 984.000 telespettatori, share 8,01%. Geo 1.915.000, 12,46%.

502.000, 3,89%. ha registrato 984.000 telespettatori, share 8,01%. 1.915.000, 12,46%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 3.027.000 telespettatori, share 17,67%. Una Vita 2.767.000, 17,33%. Uomini e donne 3.151.000, 22,74% e nel Finale 2.467.000, 20,02%. GF Vip 2.289.000, 19,01%. Il Segreto 1.954.000, 15,76%. Pomeriggio Cinque 1.982.000, 14,38% e 2.373.000, 14,96%.

ha registrato 3.027.000 telespettatori, share 17,67%. 2.767.000, 17,33%. 3.151.000, 22,74% e nel Finale 2.467.000, 20,02%. 2.289.000, 19,01%. 1.954.000, 15,76%. 1.982.000, 14,38% e 2.373.000, 14,96%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 966.000 telespettatori, 5,94%. Friends 456.000, 3,20%. GF Vip 380.000, 2,46%.

ha registrato 966.000 telespettatori, 5,94%. 456.000, 3,20%. 380.000, 2,46%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 863.000 telespettatori, 5,66% di share. Il film Airport 77 un netto di 560.000, 3,87%.

ha registrato un netto di 863.000 telespettatori, 5,66% di share. Il film un netto di 560.000, 3,87%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 455.000 telespettatori, share 2,87% e nel programma 490.000, 3,62%; Tagadà #Focus 450.000, 3,70%. Senti chi mangia 188.000, 1,38%.

Seconda serata

Su Rai 1 AmaSanremo , terza puntata, ha registrato 1.911.000, 9,62%. Porta a Porta ha registrato un netto di 796.000 telespettatori, share 8,56%.

, terza puntata, ha registrato 1.911.000, 9,62%. ha registrato un netto di 796.000 telespettatori, share 8,56%. Su Rai 2 9-1-1 754.000, 4,18%. Più o meno ha registrato 134.000 telespettatori, share 1,49%.

754.000, 4,18%. ha registrato 134.000 telespettatori, share 1,49%. Su Rai 3 La Grande Storia 338.000, 2,31%. TG3 Lineanotte ha registrato un netto di 302.000 telespettatori, share 3,47%.

338.000, 2,31%. ha registrato un netto di 302.000 telespettatori, share 3,47%.





Su La7 PiazzaPulita 00 ha registrato 511.000 telespettatori, share 5,77%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.921.000, 22,98%; ore 20:00 6.407.000, 24,38%.

3.921.000, 22,98%; 6.407.000, 24,38%. Tg2 ore 13:00 2.391.000, 14,96%; ore 20:30 2.014.000, 7,26%.

2.391.000, 14,96%; 2.014.000, 7,26%. Tg3 ore 14:30 2.112.000, 13,46%; ore 19:00 3.119.000, 14,66%.

2.112.000, 13,46%; 3.119.000, 14,66%. Tg5 ore 13:00 3.412.000, 21,21%; ore 20:00 5.536.000, 20,81%.

3.412.000, 21,21%; 5.536.000, 20,81%. Studio Aperto ore 12:25 1.573.000, 12,39%; ore 18:30 1.032.000, 5,79%.

1.573.000, 12,39%; 1.032.000, 5,79%. Tg4 ore 12.00 315.000, 3,14%; ore 18:55 786.000, 3,69%.

315.000, 3,14%; 786.000, 3,69%. Tg La7 ore 13:30 715.000, 4,23%; ore 20:00 1.576.000, 5,93%.

Ascolti X Factor

La terza puntata dei Live di X Factor 2020 in onda ieri su Sky Uno/+1 ha registrato 902.000, per uno share del 3,65%.

Ascolti Discovery

La prima puntata di Ok la casa è giusta!, in onda in prima serata in simulcast su HGTV e REAL TIME ha registrato 262.000 telespettatori, share 1%.

