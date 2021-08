Gli ascolti tv del giovedì, con DOC – Nelle tue mani in replica su Rai 1 che vince come sempre la serata superando questa volta i due milioni di telespettatori, e l’ultima replica di A raccontare comincia tu, con Raffaella Carrà, su Rai 3 che raccoglie invece solo 500mila telespettatori con l’intervista a Leonardo Bonucci. Nel mezzo il resto – o quasi – del prime time, con le repliche di Viaggio nella Grande Bellezza con Cesare Bocci tra i tesori del Vaticano che registra circa 1,4 mln di telespettatori e conquista la seconda piazza. Non male la serie di Delitti in Paradiso su Rai 2, unico altro titolo del prime time a superare il milione di telespettatori. Su Italia 1, invece, la serie FBI: Most Wanted si ferma a 724.000 telespettatori medi tra le varie puntate trasmesse in prime time.

Prime Time

Su Rai 1 DOC – Nelle tue mani ha registrato un netto di 2.012.000 telespettatori, share 15,1%. Nel dettaglio la prima puntata 2.130.000, 14,22% e nella seconda, in seconda serata, 1.902.000, 16,12%.

è stato visto da 264.000 telespettatori, share 1,8%. Su Nove Il film Indovina chi ha registrato 378.000 telespettatori, share 2,7%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 2.989.000 telespettatori, share 19,10%.

ha registrato 402.000 telespettatori, share 2,6%. Su Nove Deal With It ha registrato 393.000 telespettatori, share 2,5%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.975.000 telespettatori, share 20,45% e nel game un netto di 3.033.000, 25,25%.

ha registrato 653.000 telespettatori, share 4,77%. Su La7 The Good Wife ha registrato 147.000 telespettatori, share 1,62% e 174.000, 1,54%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 672.000 telespettatori, share 15,99%. Dedicato 706.000, 14,75%. Don Matteo 838.000, 12,11% e 1.437.000, 12,94%.

Su La7 Omnibus ha registrato 137.000, 3,89% e nel segmento News 105.000, 3,47%. In onda ha registrato 75.000 telespettatori, share 1,65%. L'aria che tira Estate 195.000, 3,38%; L'aria che tira Estate – Oggi 286.000, 2,77%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.263.000, 11%. Il paradiso delle signore ha registrato 861.000, 8,83%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 986.000, 10,76% e nella seconda 1.369.000, 15,72%.

Su La7 Il film La patata bollente ha registrato 173.000 telespettatori, share 1,65%. La7 Doc 182.000, 2,03% e 194.000, 2,25%.

Seconda serata

Su Rai 1 Cose nostre ha registrato 525.000 telespettatori, share 9,62%.

ha registrato 533.000 telespettatori, share 4,99%. Su Rete 4 Il film Ferie d’agosto ha registrato un netto di 248.000 telespettatori, share 4,04%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.848.000, 22,31%; ore 20:00 3.630.000, 26,15%.

Tg La7 ore 13:30 437.000, 3,43%; ore 20:00 657.000, 4,70%.

Dati AUDITEL™