Gli ascolti tv della domenica, con Amadeus che dà le prime novità di Sanremo 2024 al Tg1. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Scomparsa, in replica, ha registrato un netto di 1.953.000 telespettatori, per uno share del 13,89%. Su Rai 2 la terza serata di TIM Summer Hits – La musica dell’estate nella presentazione 990.000, 7%, e nel programma 1.315.000, 9,90%. Su Canale 5 il film Miracolo a Città del Capo ha ottenuto un netto di 1.284.000 telespettatori, share 9,92%. Su Rai 3 l’ultima di Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà ha ottenuto 742.000, 5,38%. SuTv8 l’ultima puntata di GialappaShow è stata vista da 694.000 telespettatori, share 5,2%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto un netto di 689.000 telespettatori, share 4,84%. Su Rete 4 il film La vita è una cosa meravigliosa è stato visto da 640.000 telespettatori, share 4,82%. Su La7 Una giornata particolare ha registrato 464.000 telespettatori, share 3,48%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 376.000 telespettatori, share 2,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Techetechetè 2.562.000, 18,47%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.225.000 telespettatori, share 15,96%. Su Rai 3 Blob 528.000, 4,09%; Sapiens – Un solo pianeta 581.000, 4,21%. Su Italia 1 NCIS 833.000, 6,06%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 617.000, 4,58% e nella seconda 715.000, 5,08%. Su La7 In onda ha fatto registrare 796.000 telespettatori, share 5,72%,. Su Nove Little Big Italy ha registrato 379.000 telespettatori, share 2,82%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.922.000 telespettatori, share 19,46% e nel game un netto di 2.655.000, 23,59%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 995.000 telespettatori, share 10,52% e nel game un netto di 1.551.000, 14,14%. Su Rai 2 NCIS New Orleans un netto di 468.000, 3,73%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 372.000 telespettatori, share 3,05%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 600.000 telespettatori, share 4,69%. Su La7 La7Doc 66.000, 0,61%. Su Tv8 F1 GP Gran Bretagna in differita 1.095.000 telespettatori, share 9,39%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha ottenuto 816.000, 17,57% e nel segmento News 836.000, 17,92%; la Santa Messa ha ottenuto 1.157.000, 18,72%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.766.000, 21,52%; a seguire Linea Verde Estate ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.321.000, 21,77%. Su Rai 2 Top – Tutto quanto fa tendenza 272.000, 2,96%. Su Rai 3 il film Er più: storia d’amore e di coltello 124.000, 2,41%, O anche no – Estate 124.000, 1,91%, e dopo il Tg3 Fuori Linea Estate 434.000, 4,96% e Il posto giusto 147.000, 1,25%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 869.000 telespettatori, 16,30%, mentre Melaverde ha registrato 1.703.000 telespettatori, share 18,88%. Su Italia 1 Mom ha registrato 253.000 telespettatori, share 3,07%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 234.000, 3,87%, quindi dopo il Tg la serie Anni ’50 ha segnato 266.000, 2,39%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 165.000 telespettatori, share 4,09%, quindi nel segmento News 95.000, 3,71% e nel Dibattito 177.000, 3,85%; il doc La donna più bella del mondo 117.000, 1,84%; L’aria che tira – Il diario 124.000, 1,17%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato 1.242.000, 12,09%; a seguire Con il cuore nel nome di Francesco ha ottenuto un netto di 1.056.000, 11,25%. Su Rai 2 Giro d’Italia femminile 700.000, 6,49%; Tour de France in diretta ha ottenuto 1.112.000, 11,40%; Tour all’arrivo 1.709.000, 17,98%; TouReplay 654.000, 7,13%. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato 702.000, 6,91%; Kilimangiaro Collection 443.000, 4,72%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.220.000, 18,44%, Beautiful 2.188.000 telespettatori, share 19,22%, Terra Amara 2.334.000, 22,58%; Un altro domani 1.183.000, 12,31%; il film tv Inga Lindstrom – Tutta la verità un netto di 1.006.000, 10,70%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 410.000 telespettatori, 3,50%, il film L’A.S.S.O nella manica un netto di 302.000, 2,96%; il film Ballare per un sogno un netto di 333.000, 3,53. Su Rete 4 Montagne ha registrato 217.000 telespettatori, 2% di share; Doc West 211.000, 2,14%; il film Hondo un netto di 254.000, 2,70%. Su La7 Bell’Italia in viaggio 224.000, 2,06%; Atlantide Album – Liberate il Duce ottiene 181.000 telespettatori, share 1,84% e 184.000, 1,95%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 868.000 telespettatori, share 10,21%. Su Rai 2 La domenica sportiva Estate ha registrato 316.000 telespettatori, share 5,15%. Su Rai 3 il film Benvenuti in casa mia ha registrato 169.000 telespettatori, share 2,92%. Su Rete 4 il film L’allenatore nel pallone un netto di 190.000, 3,79%. Su La7 La7 doc 210.000, 3,18%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.113.000, 26,05%**; ore 20:00 2.855.000, 22,28%.

3.113.000, 26,05%**; 2.855.000, 22,28%. Tg2 ore 13:00 1.281.000, 11,21%; ore 20:30 1.048.000, 7,77%.

1.281.000, 11,21%; 1.048.000, 7,77%. Tg3 ore 14:30 1.386.000, 12,69%; ore 19:00 1.084.000, 10,34%.

1.386.000, 12,69%; 1.084.000, 10,34%. Tg5 ore 13:00 2.626.000, 22,86%; ore 20:00 2.305.000, 17,80%.

2.626.000, 22,86%; 2.305.000, 17,80%. Studio Aperto ore 12:25 981.000, 9,98%; ore 18:30 479.000, 5,21%.

981.000, 9,98%; 479.000, 5,21%. Tg4 ore 12.00 353.000, 4,33%; ore 18:55 371.000, 3,47%.

353.000, 4,33%; 371.000, 3,47%. Tg La7 ore 13:30 454.000, 3,81%; ore 20:00 554.000, 4,26%.

** con le novità di Sanremo 2024 annunciate da Amadeus